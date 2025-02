Camilla Läckberg requiere de pocas presentaciones para aquellos que curiosean periódicamente por las librerías. Publicó en 2002 su primera novela, La princesa de hielo, ambientada en Fjällbacka, una región costera de la que es originaria. El éxito fue tan abrumador que abandonó su carrera como economista y escribió una decena de entregas más, respaldada por 39 millones de lectores en 70 países. Con la intención de salir "de la zona de confort" en la que estaba instalada, decidió apostar por géneros más cercanos al suspense psicológico. Sueños de bronce (Planeta), la novela que la ha traído a España, es la tercera entrega de la serie Faye.

"Nunca, pero nunca, pude imaginar o soñar llegar al punto en el que estoy. Tenía una aspiración bastante humilde, la de poder vivir de la literatura y trabajar en casa en pijama. Comencé con 30 años y he crecido desde entonces mucho como persona y mujer. Siento una enorme responsabilidad de poder usar mi voz para generar impacto sobre temas que son importantes para mí. A lo largo de este periodo, no solo he desarrollado una carrera literaria sino que he tenido cuatro hijos. He sido mucho más consciente de lo importante que es tener una voz para ellos", aseguró la escritora durante una rueda de prensa en Madrid.

"Cuando era adolescente, me encantaban una serie de libros escritos por Sidney Sheldon o Jackie Collins sobre mujeres fuertes, que construían imperios y se comían a los hombres en el desayuno, con muchísimos hilos y giros. Eran poderosas y estilosas. Eran heroínas. Pero estas historias se estaban viendo relegadas por otras de mujeres que solo buscan al amor de su vida y a hombres fuertes. Por eso decidí pausar la serie de Fjällbacka, algo que no gustó nada a mis editores, y arriesgarme con Faye".

Camilla Läckberg | Magnus Ragnvid

En su opinión, la novela negra ha evolucionado bastante en este siglo gracias a la incorporación de escritoras al género. "Me encanta este cambio, es fantástico. Hemos aportado esa perspectiva femenina. Además, el personaje de Faye claramente prefiere matar a hombres y no a mujeres. Hace 20 años los personajes femeninos eran o bien personajes secundarios o eran los personajes así como monos o raros", precisó.

Trama perversa

La protagonista de esta trilogía es una mujer que "no permite que se la victimice" a pesar de cargar con un pasado de abusos y maltrato. Es "una mujer empoderada y una empresaria exitosa" que es arrastrada por una trama oscura y perversa. Faye huye de su padre, un prófugo escapado de una cárcel de alta seguridad que vive obsesionado con acabar con ella.

"Faye ha tenido un impacto enorme sobre mí, me encantaría ser como ella", reconoce. "Las mujeres tenemos mucha más presión que los hombres - opina-, tenemos que alcanzar el estado de perfección como trabajadoras, empresarias, esposas, madres. Recogí toda esa presión y ese estrés y lo volqué en el personaje de Faye. Muchas personas se pueden sentir identificadas. Esa presión nos detiene en nuestro desarrollo como ser humano. Teníamos que ser más desagradables y aprender a torcer las reglas, ser más como Faye".

Los libros de Läckberg tienen, como es evidente, una marcada tendencia: "En mis libros escribo sobre abuso y feminicidios, un problema en España y en Suecia. La realidad suele ser más compleja que los libros, sobre todo cuando se tienen hijos y no se tiene una independencia financiera. Yo repito mucho a las nuevas generaciones la importancia de ser independiente económicamente. Mi hija y sus amigas deben estar cansadas de mi".

Tras Una jaula de oro y Alas de plata, Sueños de bronce cierra la trilogía de Faye. Su adaptación televisiva está en marcha a cargo de Legendary, productora de éxitos como Dune. "Está en proceso de escritura de guion por lo que no conocemos a los actores que participarán. La primera actriz que me viene a la cabeza para Faye es Emily Blunt. También es muy importante el personaje que interpretará a Jack. Me encantaría George Clooney, pero quizás es demasiado mayor. Yo incluiría a Clooney en cualquier película o serie", bromeó la autora.

Personaje rosa

Camilla Läckberg es muy conocida por su faceta de escritora. Sin embargo, en Suecia, incluso ocupa las portadas de la prensa rosa. "A los 40 años tenía 3 hijos y conocí a mi tercer marido, el amor de mi vida, que tenía 27 años. Los tabloides suecos hicieron un festín con esa historia. Lo llamaban toyboy. Yo no podía entender esa situación cuando a mi alrededor había hombres con mujeres jóvenes. Las reglas son distintas para mujeres y hombres. Hay que saltarse esas reglas invisibles", insistió. "Les recomiendo que tengan amoríos con hombres más jóvenes", bromeó.

Además, ha protagonizado un reality que se estrenará en Suecia en abril sobre su familia, en el que "ha traspasado la línea de su intimidad" porque, incluso, han rodado una visita al ginecólogo. "Es divertido, delirante, nos representa muy bien como familia".