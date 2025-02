Helene Flood: "Una escena en el hogar puede dar más miedo que un asesino esperándote en un bosque"

A la psicóloga y escritora noruega Helene Flood le gusta situar el conflicto en el seno del hogar, en circunstancias comunes que cualquiera haya podido vivir. La tensión se sostiene en el tiempo, se agudiza con el paso de las páginas y juega con el lector hasta que le da permiso para encajar la última pieza. Está de paso por España para hablar de La herencia (Planeta), un thriller psicológico con el que cierra La Psicóloga y La Comunidad, novelas independientes que conectan en los temas que exploran: la maleabilidad de la memoria y la ocultación de secretos.

Cuenta la historia de Evy, que enviuda de una manera repentina tras cuarenta años de matrimonio. La causa aparente de la muerte es un ataque al corazón, pero hay demasiadas incógnitas al respecto. Sola, Evy comienza a descubrir que tanto su marido como sus hijos le han estado ocultando cosas. "Se va preguntando qué y por qué mientras descubre verdades terribles de su propia vida", explica la autora a Libertad Digital.

"Ocultamos los mayores secretos a nuestro entorno más cercano porque justamente son relaciones muy importantes para nosotros. Estamos dispuestos a llegar a extremos por proteger a esa persona y proteger cómo nos ve esa persona. Es un tema con muchísimo potencial en la literatura. Me gusta investigar cómo una pequeñísima mentira puede acabar resultando algo fundamental que, cuando sale a la luz, puede tener consecuencias desastrosas".

Flood saca mucho partido al tema de la memoria, los recuerdos poco fiable y el autoengaño. "La memoria se construye. Como humanos, los recuerdos que tenemos los vamos hilando y añadimos asociaciones para construir un relato, una narrativa. De esa manera funciona nuestra memoria. Por tanto, acabamos recreando una historia que puede que no tenga mucho que ver con lo que en realidad pasó. Eso está presente en mis libros, siempre pongo a mis protagonistas en esa situación de trauma, de crisis. En La herencia vuelvo a una misma escena, añado cada vez un pequeño detalle que no conocíamos y eso parece que cambia del todo lo que realmente fue", explica. El juego psicológico que consigue la autora complica a sus protagonistas el análisis de la realidad. Ya no saben "si se están creyendo sus propias mentiras o si les falla la memoria".

La trama parte de situaciones cotidianas porque le interesan más que "un asesino en serie que está escondido en el bosque para matarte" y prefiere optar por "una escena en el hogar, con un marido y una mujer en silencio, en el que de repente se dice algo que lo cambia todo". "Pensar en un tipo que parecía tan normal y tan simpático y que, en cambio, es capaz de hacer algo terrible, sí que realmente da miedo. Es más creíble", añadió.

Nos gusta sufrir leyendo

Helene Food es una de las escritoras escandinavas de thriller más relevantes del momento, un género que goza de mucho éxito desde hace años. "Por muy seguros que nos sintamos, temas como la traición, la muerte o el trauma siempre están ahí, al acecho, porque, tarde o temprano, los viviremos. Son temas que nos interesan como humanos y nos gusta acercarnos a ellos desde la seguridad del sofá de casa. Nos gusta sufrir. Si al lector le añades el elemento del misterio, un rompecabezas, es muy atractivo", opina.

La novela negra nórdica ha evolucionado pero, cree Flood, mientas que han cambiado las formas de matar , los motivos no porque "la naturaleza humana es la que es" y "nos mueven las mismas razones".

La autora tiene una relación estrecha con España, país que visita periódicamente - y tiene un cuñado andaluz-. En sus lecturas, también se cuelan escritores españoles como Milena Busquets. "Lo leí de casualidad y me encantó", confiesa. Tiene varios proyectos en mente, entre ellos una novela protagonizada por dos parejas que se desarrollará en una única habitación durante una solo tarde. "A ver por dónde sale la cosa", bromea. De paso por Barcelona para participar en el festival BCNegra, ha aprovechado para pasear por la ciudad condal en busca de una posible localización para otro thriller.