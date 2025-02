Roger Crowley: "El comercio de especias convirtió a España en una superpotencia mundial"

Es difícil concebir que la búsqueda de jengibre, pimienta, clavo o canela pudiera cambiar la configuración del mundo, pero es la tesis que sostiene Roger Crowley, destacado historiador experto en historia naval, en su libro Especias (Ático de los libros). Es una historia épica, narrada con la tensión de un thriller, sobre la aventura transoceánica que protagonizaron España y Portugal. Quien controlase las especias, controlaría el mundo.

"No somos conscientes del valor que tuvieron en el desarrollo del mundo y en el avance de las exploraciones", explica Crowley a Libertad Digital. "No es ninguna exageración hablar de España como una superpotencia. Portugal no tanto, aunque sí fueron pioneros en la exploración. Todo el mundo iba a España a comercializar, principalmente a Sevilla, donde había grandes fortunas. Los mercaderes ingleses y genoveses y los banqueros holandeses iban a España porque era el lugar en el que hacerse rico", añade.

Es una historia muy épica por todo lo que implica, los avances navales, los descubrimientos en cartografía, el encuentro con otros pueblos y el desarrollo del comercio global.

Crowley abarca sesenta años de viajes de exploración de españoles y portugueses para encontrar esas exóticas riquezas del Lejano Oriente, desde la conquista portuguesa de Malaca en 1511 hasta la toma de Manila por el conquistador español Miguel López de Legazpi en 1571. Cree que no es posible asemejar su cotización a un producto actual. "Se creía que tenían propiedades medicinales, se usaban en la cocina y en la conservación de alimentos, pero sobre todo, eran artículos de lujo fáciles de transportar, ligeros y de larga durabilidad. La clave de su éxito es que hacían sentir mejor a las personas, era una forma de mostrar riqueza. En un mundo insípido, aportaban sabor y exotismo. Era mágico tener una mercancía llegada desde tan lejos", dice el historiador, de paso por España.

Roger Crowley, historiador inglés.

En este ensayo caben aventuras, naufragios y triunfos para dar forma a unos encuentros coloniales que rehicieron la economía mundial durante los siglos siguientes. "Es una historia muy épica por todo lo que implica, los avances navales, los descubrimientos en cartografía, el encuentro con otros pueblos y el desarrollo del comercio global. Aceleró el conocimiento que los europeos tenían del mundo. ¿Por qué iba a querer un europeo subirse a un barco e ir a por especias con las pocas probabilidades que había de volver? Pues porque era una nueva era", asegura.

El real de a ocho, la moneda del mundo

El comercio de especias propició que la plata española se convirtiera en la moneda mundial. "El real de a ocho español, acuñado en Segovia y Sevilla, se convirtió en la moneda franca que facilitó el comercio transatlántico y mantuvo un valor uniforme durante el siglo XVII. Era como el dólar de la época, la moneda universal, y servía para conectar la red mundial". Llegó a representar, justifica el historiador, el 50% del dinero, y fue referencia, posteriormente, para el dólar estadounidense, el dólar canadiense, el yuan chino, el yen japonés, el won coreano y las monedas de las nuevas repúblicas americanas.

Andrés de Urdaneta

Especias recoge hitos de la historia naval como la circunnavegación de África por Vasco da Gama hacia la India, la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano o las luchas entre España y Portugal por el dominio de las valiosas islas de las Especias. Uno de sus episodios preferidos es el protagonizado por Andrés de Urdaneta a través del Pacífico: "Era uno de los grandes genios de la exploración mundial. Descubrió el tornaviajes, es decir, la posibilidad de ir y volver desde las islas de las especies hasta México. Hasta entonces, se podía ir desde Acapulco hasta Manila, pero no era posible volver. De hecho España mandó una docena de expediciones desde 1522 y 1546 con ese cometido y no lograban comprender los patrones de viento. Urdaneta, cuando solo tenía 17 años, se embarcó en una de estas expediciones. Acabó en las Molucas, donde participó en una de estas guerras entre españoles y portugueses, hasta que con 28 años, gracias a su gran inteligencia, consiguió comprender el sistema de viento. Fue algo parecido a lo que hizo la NASA. En su momento, se podía poner a un hombre en la luna pero no hacerlo volver. Lo que consiguió Urdaneta tuvo un impacto tremendo en la apertura del Pacífico como lugar de comercio", destaca el autor. Ni este descubrimiento ni esta persona son apenas conocidas, y menos en el mundo anglosajón", lamenta.

Errores

Carlos I aprobó la expedición de Magallanes, que consistía en navegar alrededor del cabo de Hornos hacia las Molucas y regresar con especias para España. "De entre los errores que se pueden señalar en estos años, habría que hablar de Magallanes. El portugués se volvió un poco loco, creyó que eran invencibles y que cien españoles podían controlar a mil indígenas con lanzas. Murió en Filipinas y fue una lección muy dura".

Tanto españoles como portugueses, en un principio, fueron recibidos "con flechas y piedras". El choque cultural fue tremendo y los primeros encuentros "fueron muy agresivos por ambas partes". "Los europeos no entendían la forma de vida de estos pueblos tribales del área pacífica y del archipiélago malayo. Se hablaban muchas lenguas, no había una unidad política grande sino que había pueblos que se autogobernaban. Para los europeos, era prácticamente imposible entenderse. Debían convencer al líder tribal y ya luego podían moverse con cierta libertad", comenta Crowley.

Esta brecha cultural provocó que "se cometieran errores, malentendidos que acaban con actos violentos". "Si un indígena mataba a un español, éstos se vengaban quemándoles las cabañas", añade.

Hijo de una familia de marinos, Roger Crowley ha mostrado desde joven un profundo interés por la historia y la cultura del Mediterráneo. Es autor de la trilogía Constantinopla 1453, Imperios del mar y Venecia. Ciudad de fortuna, o de ensayos como El mar sin fin, que narra el descubrimiento portugués del mundo, y La torre Maldita, sobre la última batalla de los cruzados por Tierra Santa. Ha dedicado cuatro años en investigar, documentar y escribir Especias.

Roger Crowley. Especias. Traducción: Joan Eloi Roca. Editorial Ático de los Libros, 2025. PVP: 25,95 € Páginas: 336 ISBN: 978-84-19703-90-3