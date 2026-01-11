Menú
Juan Gómez-Jurado publicará en febrero la novela 'Mentira', independiente del universo Reina Roja

El autor madrileño presenta a Eva Ramos, una embustera profesional atrapada en una aldea asturiana. Ediciones B lanzará la obra el 17 de febrero.

Juan Gómez Jurado | Europa Press

El escritor Juan Gómez-Jurado publicará el 17 de febrero Mentira, su primera novela independiente del universo Reina Roja en 15 años, informa este viernes Ediciones B en un comunicado.

Según la editorial, la novela "reinventa el concepto de narrador no fiable" y cuenta como protagonista con Eva Ramos --o como en realidad se llame-- que tiene como trabajo ser mentirosa profesional y arreglar cualquier problema ajeno, por sucio o ilegal que sea.

Sin embargo, se encuentra con problemas propios cuando está en una remota aldea asturiana de montaña, aislada por una tormenta de nieve, y con unos vecinos que esconden tantos secretos como ella.

El universo de Reina Roja, El paciente, Cicatriz, Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco, Todo arde, Todo vuelve y Todo muere, ha vendido más de 4,5 millones de ejemplares en español y las novelas de Gómez-Jurado (Madrid, 1977) se han traducido a 47 lenguas.

Desde la publicación de El paciente, el primero de la saga en 2014, Gómez-Jurado se ha convertido en uno de los escritores más populares, y Prime estrenó una adaptación de 'Reina Roja' en formato de serie.

