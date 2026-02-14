Silvia Congost desvela las claves para que el amor perdure: "Elegimos mal porque no nos conocemos lo suficiente"

El amor no es una entidad mágica que se sostiene por sí sola. Para la psicóloga Silvia Congost, experta en dependencia emocional, tras 20 años de práctica clínica la conclusión es clara: "Amar bien es un arte que se puede dominar". En la presentación de su nuevo libro, El arte de amar bien (Zenith), la autora subraya que el éxito sentimental no depende del azar, sino de un proceso de aprendizaje y autoconocimiento que evite los errores comunes en la elección de pareja.

El fracaso en la elección inicial

Según Congost, el origen de muchas relaciones tóxicas reside en la falta de introspección previa. "Elegimos mal muchas veces porque no nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos y porque no nos hemos dado tiempo de conocer bien a la otra persona", afirma. El proceso de autoconocimiento es, por tanto, el primer paso indispensable para identificar las necesidades esenciales y evitar implicarse "demasiado rápido" con personas que no son compatibles, un error que suele derivar en daños emocionales difíciles de reparar a largo plazo.

La contabilidad del afecto

Una de las herramientas más potentes que propone la psicóloga es la Cuenta Bancaria Emocional. Este concepto visualiza las interacciones de pareja como transacciones financieras:

Depósitos : Acciones que fortalecen el vínculo como las muestras de afecto, la escucha activa, el agradecimiento y el acto de pedir perdón.

Retiradas: Comportamientos negativos como la crítica constante, el juicio, la mentira o la infidelidad.

En una relación sana, los depósitos deben ser la norma. "Cuando una persona está mal, lo que pesa realmente son las retiradas, y vemos que todo lo negativo es mucho más grande que lo positivo", advierte Congost. La clave de la estabilidad no es la ausencia de conflicto, sino la "capacidad que tengamos para volver a estabilizarse y recuperar el equilibrio".

Sanar las heridas y restaurar la confianza

El libro también aborda cómo las heridas no sanadas (celos extremos, control o inseguridad) afectan la convivencia. Congost defiende que conocer el trauma del otro ayuda a acercarse, aunque aclara que hay "cosas innegociables" que no deben permitirse. Respecto a la infidelidad, la autora asegura que la confianza se puede restablecer si quien ha fallado se convierte en un "libro abierto", mostrando un arrepentimiento real y eliminando cualquier opacidad, como las contraseñas en los dispositivos móviles.