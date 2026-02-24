La colección de 'Alitas de Pollo' revoluciona la lectura infantil: todos los cuentos que enseñan valores

La biblioteca de Elia Rodríguez incorpora la colección Alitas de Pollo, una serie de cuentos infantiles y juveniles de Editorial ICCE diseñados para enseñar educación emocional a los más pequeños. El autor, Juan José Izquierdo Prieto, maestro de audición y lenguaje, explica que los libros nacen de su propia experiencia y de su perro Leo, quien inspira al protagonista, un perro con alas que enfrenta aventuras y desafíos cotidianos.

La primera entrega, Alitas de Pollo y el calendario de las emociones, guía a los niños para identificar y comprender sus sentimientos mediante encuentros diarios con animales que representan distintas emociones. Por ejemplo, la alegría se ejemplifica a través de Maki, el lémur, que comparte momentos felices con su familia y amigos.

En la segunda parte, Alitas de Pollo: aventura en la ciudad, se introduce un mapa interactivo para localizar al amigo desaparecido del protagonista, fomentando la empatía, la amistad y el compañerismo. Además, los cuentos incluyen códigos QR con materiales educativos para usar en casa o en colegios, adaptados a distintas edades, desde 3 hasta 12 años.

La tercera entrega, El raro de la clase, aborda el bullying social, ofreciendo fichas pedagógicas sobre cada personaje, incluidas víctimas, agresores y observadores, para que los niños aprendan a reaccionar ante situaciones de acoso.

Izquierdo Prieto anima a libreros y lectores a apostar por Alitas de Pollo, destacando la importancia de adquirir los libros en librerías de confianza para apoyar la educación emocional de los niños.