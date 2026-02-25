El Rey que llenó Santander de aristócratas: "El mayor promotor turístico de la ciudad"

Santander llegó al mapa del veraneo europeo cuando el rey Alfonso XIII comenzó a pasar los meses estivales en el Palacio de la Magdalena, lo que convirtió al monarca, según el periodista Juan Carlos Flores-Gispert, en el "mayor promotor turístico de la ciudad".

Así lo cuenta en su libro 'Alfonso XIII, un rey santanderino', en el que recopila la historia de cómo tanto el rey como su familia y la aristocracia española "eran unos santanderinos más" en la vida de la ciudad.

En una entrevista con EFE, Flores-Gispert explica que escribiendo libros sobre históricos edificios o emblemáticos lugares y eventos santanderinos como el Palacio de la Magdalena, el Hotel Real, El Sardinero y los Baños de Ola se dio cuenta de que había un personaje común en el relato del Santander de principios del siglo XX: el rey Alfonso XIII, "el actor principal de aquella época".

Como disponía de datos e información acumulados decidió que era hora de dedicarle un libro a él y a su familia, pues la reina Victoria Eugenia también es una de las figuras clave de ese inicio del veraneo aristocrático santanderino.

Una de las cosas que el autor destaca es la recopilación de más de 200 fotografías, que han sido obtenidas a través de revistas y archivos, porque era "importante" ilustrar el libro y porque "posiblemente no se hayan visto tantas fotos juntas" del rey y su familia.

Santander, en todas las revistas



"Sin la presencia del rey y su familia en la Magdalena no se habría desarrollado Santander ni su fama nacional e internacional, porque salía en todas las revistas españolas y extranjeras como ciudad de veraneo, destacando que ahí veraneaban los reyes y la familia real", asegura.

La gente quería veranear donde veraneaban los reyes, en las llamadas "estaciones veraniegas" como primero lo fue Mallorca. Así, Santander se fue "poblando de gente con dinero" y la ciudad se llenó de casas "impresionantes" que aún se conservan.

Flores-Gispert pone el foco en la vida deportiva del bisabuelo del actual rey Felipe VI y su relevancia en el deporte santanderino, porque fue un gran aficionado al tenis, las regatas, el golf, la hípica e incluso a los equipos de fútbol locales, a los que dedica un capítulo con el periodista santanderino Raúl Gómez Samperio.

La Familia Real española y británica



"Aquí venía la familia real española y parte de la familia británica de la reina Victoria Eugenia, además de toda la corte española, la aristocracia, los financieros y los burgueses, no solo del país", relata.

Y explica que tras la Gran Guerra "se eliminó el verano europeo" y empezó a cobrar protagonismo el español, al ser España un país neutral.

La reina Victoria Eugenia también tiene su propio capítulo, en el que se incluye la descripción de la monarca según el pintor Joaquín Sorolla, quien retrató a los reyes y cuyos cuadros aún se conservan en el Palacio de la Magdalena.

Cuando pintó a la reina, vestida a la española con mantilla y abanico, Sorolla escribió una carta a un cliente para contarle que la reina era "bella y culta, mucho más culta que su marido", según relata Flores-Gispert.

El periodista considera que las reinas "siempre son muy interesantes para la población" porque más allá de sus trajes y su elegancia tenían que soportar "estar a la orden" de los reyes.

"Alfonso XIII fue un mal rey, un peor padre y un malísimo marido. Entre otras cosas le puso los cuernos y tuvo hijos fuera del matrimonio", asegura Flores-Gispert.