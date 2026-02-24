Santander mejora la valoración de Indra y le da un potencial del 10% a la espera de los resultados

A la espera de que Indra presente sus resultados el miércoles 25 de febrero a cierre de mercado, Banco Santander ha emitido un nuevo informe sobre la compañía en el que eleva su precio objetivo hasta los 57 euros por acción, lo que le otorga un potencial del 10% desde los precios actuales.

Esta mejora se une a la lanzada recientemente por Alantra, que mejoró su recomendación sobre la compañía a comprar y fijó su precio objetivo en 59,5 euros por título, destacando el potencial al alza que le da a la compañía el momentum de gasto en defensa y la esperada actualización estratégica.

Otra de las entidades que ha revisado en las últimas semanas su recomendación fue Goldman Sachs. La entidad fijó su precio objetivo en 75 euros, al considerar que "aún queda recorrido en la historia de crecimiento estructural, respaldada por el aumento plurianual del gasto en defensa en Europa".

De cara a los resultados de 2026, en Santander esperan que la división de Defensa "continúe impulsando el crecimiento de los ingresos". Así, esperan que la compañía presente un crecimiento de ingresos en el último trimestre del año del 19,6% y del 9,4% en términos orgánicos.

En todo caso, señalan que el foco estará en las previsiones de la compañía para 2026, que ya incluirán Tess e Hispasat & Hisdesat. Para este ejercicio, en el Santander estiman unas ventas de 6.776 millones (un 26,9% más de lo estimado para 2025) y un EBIT de 678 millones (un 35,6% más de lo previsto para 2025).