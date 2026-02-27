Este jueves el presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, junto a Javier Jiménez, director de Fórcola Ediciones, y Bieito Rubido, director de El Debate, han presentado el nuevo libro de Andrés Amorós, catedrático de Literatura Española, escritor, crítico taurino y director del programa de esRadio Música y Letra. El libro lleva por título 'Se canta lo que se pierde' (Fórcola, 2026) y, como dice el subtítulo, reúne los "50 mejores poemas españoles comentados. Del Arcipreste de Hita a Antonio Carvajal". La selección está ordenada cronológicamente, desde el XIV hasta la actualidad y son, como destaca el autor, aquellas composiciones "que nos deslumbran por su belleza y emoción" y "nos han acompañado siempre". Poemas que hemos escuchado desde niños y guardamos "como un tesoro dentro de nosotros".

Una "cierta idea de la historia de nuestra poesía", donde Amorós ofrece un amplio comentario sobre cada composición como presentación o acercamiento. Un libro que nace como respuesta "ante la generalización de la banalidad y la pérdida de las buenas formas", y que muestra la poesía como "un remedio necesario y urgente". El libro recoge poemas de escritores españoles e hispanoamericanos como Rubén Darío o Borges.

"La España pasada, actual y futura"

Durante su intervención, Federico Jiménez Losantos ha señalado que lo que le gusta de Andrés, "es que no deja de ser nunca un profesor". Sobre esta tarea añadía que "si el alumno no ve que el profesor vive lo que está explicando no sirve de nada".

Sobre el libro destacaba que lo que más le ha gustado "es algo propio de la poesía española, que está presente el pueblo. El ejemplo más claro es el Romancero, porque está la España pasada, la actual y la futura. Lo bonito del libro es que va desde "la sencillez de algunos poetas", hasta los más complicados, como Góngora o Quevedo", ha añadido. Tanto Federico como Amorós han coincidido en que "en la poesía española existe el fenómeno único de la cercanía absoluta entre lo popular y lo culto".

"La sencillez es dificilísima de conseguir en la poesía", ha apuntado Federico, refiriéndose a la escritura de Amorós. "Cuando uno va teniendo años y ve el estado lamentable de la patria mía, encuentra en la poesía el consuelo, que es la música de la lengua". "Enhorabuena Andrés porque te ha quedado fetén el libro", ha concluido Losantos.

Andrés Amorós ha querido agradecer a todos los asistentes y a Federico Jiménez Losantos su gran apoyo: "Gracias a Federico por siempre estar ahí tantos años, somos hasta compañeros de toros".

"Hay otra España"

Amorós ha hecho hincapié en el duro trabajo que ha llevado a cabo para hacer esta obra: "Los lectores agradecerán el trabajo de chino, porque yo leo muchas cosas que se están sacando hoy en día y hay muchos errores porque se hacen las cosas rápidas y sin revisar".

"La causa del libro es profunda: La ruina absoluta humanística que hay en España y en todo el mundo. En esta época abunda la ignorancia y el infantilismo. Dicen que no hay que estudiar contenidos porque está en Internet. Esto es el desprecio a la historia y el desprecio del esfuerzo. Como ahora, que dicen que el trabajo es muy peligroso porque cansa y da estrés o que la memoria no sirve para nada, la memoria es algo decisivo y una facultad", ha defendido Andrés Amorós.

"Antes había profesores buenos, malos y regulares pero en la escuela había un respeto por la letra escrita, la prosa y la poesía. Hay que aprender a leer en voz alta". ¿Me ha perjudicado saberme versos de memoria? Por supuesto que no, es un tesoro que llevamos dentro de nosotros". "España no es solo la porquería política que hay ahora, sino cosas como estas. Hay otra España. No podemos permitir que los sectarios nos la quiten", ha concluido Amorós.

Javier Jiménez, director de la Editorial ha señalado la complicidad que tiene con Amorós, y ha destacado la "belleza" de los poemas: "La palabra amor aparece más de 500 veces, también las de muerte, verdad, España, corazón, belleza, Quijote, esperanza, fe... lo que dice mucho del libro."

Al evento han asistido decenas de lectores de Andrés Amorós y Federico Jiménez Losantos que se han divertido mucho durante la presentación del libro. Prueba de ello son las continuas risas y aplausos de los asistentes durante el evento. Después de finalizar el acto, Amorós ha firmado varios ejemplares de su nuevo libro.