Estos son los 50 poemas españoles que todo lector debería conocer, según Andrés Amorós

Andrés Amorós ha presentado la sección Los Libros de Es la Mañana de Federico su obra titulada Se canta lo que se pierde: los 50 mejores poemas españoles comentados. La obra recopila poemas en lengua española desde el siglo XV hasta autores contemporáneos, incluyendo escritores hispanoamericanos, y ofrece comentarios detallados para acercar la poesía a cualquier lector.

El libro cuenta con 568 páginas y una encuadernación de tapa dura que resalta su contenido. Amorós explica que la edición ha sido especialmente cuidada: "Es un libro como los de antes, no de bolsillo, que huele bien y se disfruta en la mano", asegura. La selección sigue un orden cronológico, desde el Romancero y Manrique hasta Antonio Carvajal y Rubén Darío.

La antología combina textos muy conocidos con otros menos difundidos. Cada poema se analiza a lo largo de ocho a diez páginas, con información sobre contexto histórico, biografía del autor, métrica y técnica literaria. Entre los autores están Quevedo, Góngora, Zorrilla, Machado y Lorca. El título del libro proviene de un verso de Antonio Machado: "Se canta lo que se pierde", reflejando cómo la poesía nace de la emoción y la carencia.



Amorós subraya que la obra no es académica: busca acercar la poesía a cualquier lector y explicar por qué un poema es relevante, cómo se construye y qué recursos utiliza el autor. En palabras del propio escritor, "la poesía sirve para acompañar al lector y también para recuperar algo que se ha perdido, un tesoro de memoria y de sensibilidad".

El libro presta atención a los poetas andaluces, cuya obra marcó la madurez de la lengua española. Amorós destaca cómo la poesía combina la fuerza del idioma con la musicalidad de la métrica, desde Garcilaso hasta autores contemporáneos.

El último capítulo vincula la poesía con Cervantes, incluyendo una versión poética de Don Quijote por Rubén Darío. Así, la antología termina con un referente clásico que une tradición y accesibilidad para el lector moderno.