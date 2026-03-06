Descubre los secretos de la historia con 'Viajeros del Tiempo'

Francisco Llorca, historiador, librero y editor, presentó el último título de la colección Viajeros del Tiempo, en Es la Mañana de fin de semana de esRadio, que ya incluye volúmenes sobre Antigua Roma, la Prehistoria, Antigua Grecia y Antiguo Egipto.

"Mi afición por la historia viene de muy joven", explica Llorca. "Mi familia no era aventurera ni viajera, era muy sedentaria. Eso me permitió, a través de los libros y de las excursiones a la biblioteca, aventurarme en vidas ajenas y territorios que nunca habría visitado. Leer no deja de ser viajar con la imaginación".

Sobre cómo se elige qué exploradores incluir en la colección, Francisco Llorca dice: "Uno de los grandes problemas fue hacer una selección. El reto era representar diversos momentos históricos, pero también mirar hacia atrás y hacia adelante. Queríamos mostrar que las exploraciones son tan antiguas como la humanidad y no ser eurocéntricos".

El editor destaca además la importancia de la ilustración: "El trabajo de Nur Ventura, como el de los anteriores ilustradores, no solo ilustra el texto, sino que lo complementa. No subraya lo que está escrito, ofrece otra visión. Yo no concibo el libro sin la parte gráfica", comenta Llorca.

El autor compara los viajes antiguos con los espaciales: "El espacio siempre fascina a los niños, pero también quiero que vean que Magallanes, Elcano o James Cook eran como astronautas de su tiempo. Llegar por primera vez a tierras desconocidas era tan impresionante como pisar la luna. Y los hombres prehistóricos, con métodos rudimentarios, ya se adentraban en océanos desconocidos. El espíritu de las exploraciones es muy parecido", explica Francisco.