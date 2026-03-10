La Biblioteca Nacional de España ha incorporado a sus colecciones 65.917 ejemplares recibidos por donativo en 2025 por un valor total de 282.560 euros, según estimaciones de los técnicos de la institución.

La institución ha dado a conocer este lunes las donaciones que ha recibido en el último año. El número de donaciones tramitadas ha sido de 383 pertenecientes a 402 donantes. Atendiendo a su procedencia, 44 corresponden a organismos públicos españoles, 149 a donantes extranjeros y 190 a donantes españoles o con domicilio en España.

La tipología del material recibido es muy variada y comprende soportes físicos y digitales, así como objetos no bibliográficos. Así, se recibieron 1.827 libros modernos, 23 antiguos y 12 en soporte electrónico; 108 manuscritos posteriores a 1830; 10.968 cartas y 1.055 documentos de otro tipo, además de 10.898 publicaciones menores, como folletos, trípticos, etc.

De publicaciones seriadas se recibieron 22.052 números, entre los que hay 24 nuevos títulos que no se encontraban en las colecciones de la BNE.

En cuanto a material de Bellas Artes, ingresaron 10.049 dibujos y grabados, 227 carteles y 259 fotografías. En el Departamento de Música y Audiovisuales se recibieron 95 partituras manuscritas, 91 impresas y 65 títulos de partituras en línea; 2.398 discos de pizarra y de vinilo; cuatro carretes de hilo magnético, 21 cilindros de cera, 153 cintas de audio y 43 rollos de pianola, además de 56 videojuegos y 59 piezas audiovisuales.

A ello hay que sumar un reproductor de hilo magnético de los años 30 del siglo XX, 1 fonógrafo de la casa Pathé, un proyector de Super 8 y varios aparatos reproductores de música de distintas épocas y marcas.

Archivos personales

En 2025 se recibió, según la BNE, "abundante" material de fondos personales de, entre otros, el escritor José Luis Sampedro (donado por su viuda, Olga Lucas); Jorge Guillén (73 cartas, postales y tarjetones de su correspondencia con Elisa Aragone, hispanista italiana y amiga del poeta, donados por ella misma, y otros documentos que completan su archivo); Carlos Álvarez Cruz, poeta jerezano fallecido en 2022, donado por Mª Teresa Álvarez Peinado y Olga Álvarez García; del pintor y escritor Ginés Liébana Velasco, donado por Mateo Ginés Liébana Torrellas y de Ricardo Bastid Peris, pintor y escritor valenciano, donado por María Matilde de Tomás Bastid.

Entre los archivos personales de músicos y compositores destaca la recepción de parte del fondo personal de Waldo de los Ríos, donado por Miguel Ángel Fernández Sánchez, que incluye material en diversos formatos sonoros y audiovisuales, así como notas manuscritas. Y también el fondo personal del compositor especializado en música para cine y televisión y ganador de seis Premios Goya Ángel José Nieto González, donado por él mismo.

En 2025 se recibió también la undécima entrega del archivo personal de José María Pérez González 'Peridis', compuesta por 1.381 hojas con dibujos originales y bocetos publicados en diversos medios.

Fondo discográfico de TVE

El acuerdo entre la Biblioteca Nacional de España y la Corporación RTVE para la donación de 42.000 vinilos de su fondo discográfico se materializó el pasado año con una primera entrega de 2.522 vinilos (1.733 de 45 rpm y 789 de 33 rpm) que completan las colecciones sonoras de la BNE.

Por su parte, la Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de España (FABNE) donó a la Biblioteca una baraja de naipes manuscrita de 1755, un cantoral cordobés del siglo XVIII, un archivo manuscrito relativo a la edición de las obras de Leandro Fernández de Moratín en 1830 y 1831 y un ejemplar de Celestina. Tragicomedia de Calisto et Melibea, de Fernando de Rojas, impreso en Venecia por Francesco Caron en 1525.

Otros ingresos notables son un 'Romancero general: en que se contienen todos los romances que andan impresos', impreso por Juan de la Cuesta en 1604 (dejado como legado a la BNE por María de los Ángeles Martínez Álvarez) y un 'Álbum de señoritas' de 1840-1850 con textos autógrafos, entre otros, de Antonio Cánovas del Castillo, Ventura de la Vega, José Amador de los Ríos, Manuel Fernández y González y dibujos originales de personalidades de la época, donado por Bernabé López García.