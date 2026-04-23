Granada se transforma en la Tierra Media para un récord de libro

El Colegio Sagrado Corazón de Granada se convirtió este miércoles en un centro de récord mundial por reunir ante notario a un millar de alumnos leyendo al unísono el inicio de El Hobbit, de J. R. R. Tolkien, una forma mágica de inculcar la pasión por la lectura adaptada a todas las edades.

Este centro centenario de Granada fue tomado por hobbits, elfos, magos, orcos y enanos. Los pasillos, el patio o las aulas se han transformado en parte de los escenarios que describió Tolkien en una gran fiesta de la literatura que ha combinado mochilas de libros con varitas mágicas, orejas de elfos con tareas y lecturas.

"En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero sucio, húmedo, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco..." Frase a frase y divididos por mundos y edades, los alumnos del Sagrado Corazón han leído al unísono uno de los arranques más conocidos de la literatura fantástica y han escrito un párrafo en la historia.

Y así, un rato de nervios y muchas horas de ensayo después, han firmado el final perfecto a este reto y han permitido que el notario Higinio Pi Guirado certifique el récord mundial de un colegio de libro.

Las posibilidades de un libro

La profesora de Audición y Lenguaje del centro, Herminia Rivas, ha explicado a EFE que el colegio se ha transformado en un trocito de la Tierra Media en una apuesta constante por la lectura que pretende enseñar a los niños las posibilidades de un libro.

Para que participen en la aventura todos los ciclos del centro, desde Infantil a Bachillerato, han adaptado los textos para los pequeños y han resumido las 903 páginas de Tolkien en una treintena, además de escribir un poema para los más pequeños, organizar lecturas comprensivas o yincanas.

La aventura de este año no es la primera del centro, que ya ha vivido otras transformaciones en universos literarios para transmitir a su alumnado la magia que encierran los libros.

Uno de los docentes miembro del comité organizador del Día del Libro del Colegio, Javier Molina Palomar, ha recordado que los pasillos y aulas del centro se han llenado otros años de superhéroes, de personajes de Disney o de los protagonistas de otras sagas icónicas como Star Wars o Harry Potter.

"Volvemos a la Tierra Media con personajes inimaginables, al fin y al cabo nuestro objetivo es que nuestros alumnos entiendan que la lectura y la literatura son una aventura que nos puede llevar a lugares fantásticos", ha añadido Molina.

Capital Cultural Europea

Este centro con 120 años de historia respalda con sus tres días de actos la candidatura de Granada a Capital Cultural Europea en el año 2031.

Además, los estudiantes han contado con una charla del profesor del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada (UGR) Eduardo Segura Fernández, experto internacional en la obra del autor y asesor para Amazon Studios de la serie El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.