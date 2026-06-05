Cornelia Funke: "Me molesta mucho que me comparen con J.K. Rowling"

La escritora e ilustradora Cornelia Funke (1958, Dorsten) es una de las grandes referentes mundiales de la literatura fantástica infantil y juvenil gracias a sus libros llenos de magia, criaturas míticas y mundos ocultos, con personajes - y esto encanta a sus lectores- que aman los libros. Su impacto global ha sido tan grande que en el año 2005 la revista Time la incluyó en su prestigiosa lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Es conocida popularmente como la J.K. Rowling alemana, algo que ahora detesta y no tiene nada que ver con la competitividad entre ambas: "Me molesta mucho por las cosas que dice ella hoy en día, está traicionando a muchos lectores", considera.

Está de paso por España para presentar una nueva entrega de la saga Mundos de tinta, que formaban originalmente la trilogía Corazón de tinta, Sangre de tinta y Muerte de Tinta, publicada hace casi veinte años. Volver ha sido "exigencia" de los lectores. "Volver a sumergirme en Mundos de tinta después de tanto tiempo fue como reencontrarme con viejos amigos. Es como si nunca me hubiera ido", defiende la autora. Fue adaptada al cine en una película homónima, protagonizada por Brendan Fraser.

Esta cuarta novela, Venganza de tinta (Siruela), "ha llegado" a ella, por "sorpresa", mientras debatía con jóvenes escritores e ilustradores sobre si tenía mayor alcance la palabra o la imagen. "Me sorprendió la respuesta que obtuve. Me di cuenta que lo más potente era la música. Con mis palabras o imágenes solo puedo acercarme un poco a lo que genera la música".

Consuelo y luz

Funke es consciente de que continuar una saga veinte años después significa escribir prácticamente para los hijos de sus lectores de entonces. "He descubierto que no son muy distintos. Yo ya tengo una edad, podría parecer que estoy pasada de moda, pero estoy en la cúspide de mi carrera a mis 67 años. Vienen a mis lecturas con la misma pasión que sus padres", asegura, e insiste en que, sin embargo, ahora desempeña un papel diferente: "Yo soy una narradora de historias, no una escritora. Muchos adolescentes me han pedido ayuda y buscan consuelo. Encuentran esperanza en este mundo. Yo no sabía que mi papel era el de dar consuelo y esto me lo han enseñado ellos".

La autora alemana considera que "contar historias es una de las tareas más importantes del mundo" y aunque sus libros pueden llegar a ser "bastante oscuros" cree que son capaces de "aportar un poco de luz". "Creo que el mundo ya era oscuro, pero ahora lo veo con mayor claridad. Cuando escribí los otros libros, había mucha oscuridad en otras partes del mundo. Ahora está más cerca de nosotros. Si le preguntas a un afroamericano de Estados Unidos si el mundo era mejor hace 30 años, se va a reír de ti", opinó.

Funke asegura que las ideas le arrollan y confirma que tiene cinco libros en mente "peleándose por salir el primero". "No creo en el bloqueo del escritor, eso no existe", bromeó.

Referente del género

La alemana comenzó ilustrando libros infantiles para otros autores hasta que decidió crear sus propias historias porque se aburría profundamente con los textos que le encargaban. Gran estudiosa de los cuentos tradicionales y fiel lectora de Dickens y de Twain, cree que este nuevo libro "es un canto a la amistad indestructible". "Para mí la palabra más preciada en el mundo es amigo. Todos hemos estado en lugares muy oscuros en nuestras vida donde nos ha sacado un amigo", agregó.

Venganza de tinta (2026) lleva más de 200 000 ejemplares vendidos en Alemania, y se ha publicado ya en EE. UU., Reino Unido, Brasil o Francia. Otros de sus libros más exitosos son El señor de los ladrones, una novela ambientada en una Venecia mágica o la saga de El jinete del dragón, en el que el lector realiza un viaje épico junto a dragones y otras criaturas míticas. La saga Reckless es una fantasía oscura inspirada en los clásicos de los hermanos Grimm

Tras vivir en California, actualmente, Cornelia Funke vive en la Toscana, donde desde 2018 lleva a cabo el Proyecto Artist in Residence. Es una iniciativa a través de la cual sus dos fincas sirven de lugar de encuentro para que escritores, ilustradores, músicos o ambientalistas puedan crear con libertad.