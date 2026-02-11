Warner promete "el mayor evento de la década" con su nueva serie de Harry Potter para HBO

En un mundo donde los búhos llevan cartas, los cuadros hablan y los trenes parten desde andenes invisibles, el universo de Harry Potter sigue demostrando que la magia no entiende de generaciones. Más de dos décadas después del estreno de la primera película, Hogwarts vuelve a abrir sus puertas con una nueva adaptación televisiva que promete convertirse en uno de los grandes fenómenos del entretenimiento.

Warner Bros. Discovery ha puesto en marcha una ambiciosa serie basada en las novelas de J.K. Rowling para HBO Max, concebida como una adaptación fiel y extensa de los siete libros. El proyecto, que ya ha comenzado a tomar forma en los estudios Leavesden, contará con un nuevo trío protagonista: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, quienes asumirán los papeles de Harry, Hermione y Ron, relevando así a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, rostros inseparables de la saga cinematográfica.

Your Hogwarts letter is here. Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — Actually HBO Max (@StreamOnMax) April 12, 2023

La compañía no esconde sus aspiraciones. J.B. Perrette, responsable global de streaming y videojuegos de Warner Bros. Discovery, ha asegurado que la serie será "el mayor evento de streaming de la década". Según explicó tras visitar el set de rodaje, la escala del proyecto y el nivel de detalle de los decorados buscan llevar el espectáculo a un nivel superior, con una producción que combine ambición cinematográfica y la profundidad narrativa que permite el formato televisivo.

El planteamiento es claro: una temporada por cada libro, lo que dará como resultado siete entregas y un plan de producción que podría prolongarse durante cerca de diez años. La intención es explorar con más calma los personajes, las subtramas y los rincones del mundo mágico que quedaron fuera de las películas por limitaciones de tiempo.

En 2027 vuelve la magia. pic.twitter.com/7Ynj9NwbYx — El Profeta (@EiProfeta) February 10, 2026

Detrás de las cámaras, el proyecto cuenta con nombres de peso dentro de la industria del entretenimiento. Francesca Gardiner, guionista de Succession, ejercerá como showrunner, mientras que Mark Mylod, también vinculado a la aclamada serie, dirigirá varios episodios y será productor ejecutivo.

El reparto adulto que darán vida a varios de los personajes más queridos de la saga también refuerza la ambición del proyecto. John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape y Janet McTeer será la profesora Minerva McGonagall. A ellos se suman Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como el conserje Filch y Warwick Davis, que regresará al universo mágico como Filius Flitwick.

Los actores de las películas de Harry Potter dan el relevo a los nuevos actores de la serie.pic.twitter.com/w30XqeyraX — El Profeta (@EiProfeta) February 9, 2026

La serie, que coincidirá con el desembarco de HBO Max en nuevos mercados europeos, se perfila como una apuesta clave para la plataforma en los próximos años. Si cumple las expectativas, Hogwarts podría volver a convertirse, una vez más, en el epicentro de la cultura pop que a tantas generaciones ha marcado a lo largo de los años.