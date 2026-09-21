Peores son los cobardes

Vetaron en un festival a una escritora que jamás me había interesado y de pronto me entraron unas ganas locas de leerla. La escritora en cuestión es Ariana Harwicz, y el festival es uno de los cien mil que hay por el mundo y que se celebra en Granada como podría celebrarse en Pernambuco. Como a nadie le importa tu festival, tienes que vetar a alguien para salir en los medios. Eso es lo que hicieron los festivaleros granaínos con Ariana Harwicz: primero la invitaron y después, cediendo a la presión de unos activistas, le dijeron que "adiós, muy buenas".

Según leo en la prensa, la razón por la que estos activistas censuraban la presencia de Harwicz eran sus opiniones políticas, las cuales no me voy a detener a analizar aquí porque las opiniones políticas de un artista me son del todo indiferentes. Lo que me interesa de este asunto es la actitud de los anfitriones.

Partamos del principio de que, cuando uno organiza un festival, puede invitar a quien le dé la gana. Si los organizadores hubiesen decidido no llamar a Ariana Harwicz por el motivo que fuera, estarían en su derecho, pero en este caso sí que querían contar con ella. Consideraban muy valiosa su literatura y por ello le propusieron participar en el festival. Sin embargo, ante el clamor de unos activistas, decidieron envainarse la invitación. Los culpables, por tanto, de este desaguisado no son los activistas —pues ante el vicio de pedir está la virtud de no dar—, sino los organizadores, que no tuvieron las agallas de plantarles cara. Esta actitud es la que ha dado alas a la revolución puritana en vez de cortárselas. La escabechina del Terror woke ha sido posible durante tantos años por un único motivo: porque millones de cobardes se han arrodillado ante una minoría de fanáticos.

Ilustrémoslo con un simple ejemplo. En 2020, hubo una campaña para que HBO eliminara de su catálogo Lo que el viento se llevó, a la que se acusaba de ser una película racista que ensalzaba la esclavitud. Recordemos que HBO, en sus tiempos de gloria, había producido la mejor serie de la historia, The Wire, uno de cuyos creadores tenía por lema: "Que se joda el espectador medio". De HBO, por tanto, habríamos esperado que aguantara el tipo. No era necesario bajar al barro de la discusión con los que reclamaban la cancelación de la película. Bastaba simplemente con ignorarlos. Pero, en vez de eso, HBO se acojonó y entregó las armas. Más tarde, decidió reponer la película, pero con un vídeo explicativo para "contextualizarla", lo cual fue casi peor.

Esta capitulación de HBO acrecentó la cobardía de los cobardes —"Si han doblegado a HBO, ¿qué no me harán mí?"— y enardeció todavía más a los fanáticos —"Si hemos doblegado a HBO, podemos acabar con cualquiera"—, y así siguió alimentándose la hoguera woke.

Para no participar de la cobardía de mis contemporáneos, decidí leerme un libro de Ariana Harwicz, en concreto uno titulado El ruido de una época, que es una defensa de la libertad creativa frente a quienes juzgan a los escritores en función de su identidad o de su pureza moral. Dice, por ejemplo, Harwicz: "En los festivales de literatura importa mucho más dar cuenta de ser ecologista, anticapitalista, vegano, antirracista y proinmigración e inclusión, que la obra, que las reflexiones que puedan tener los autores invitados sobre la literatura. En los programas, en las mesas, está mencionado en el cartel con tu nombre si sos disidente, pro-Palestina, humanista, etc. Pero no importa si sos antirracista pero antisemita, si sos ecologista pero pederasta, esto no se ve como una contradicción. Lo importante para los organizadores es que tengas una causa y la muestres bien alto, aunque entre en colisión con otras. Es casi como si los autores fuésemos invitados a los festivales a lavar dinero, o la conciencia".

Aunque el libro me interesaba por el tema, me ha echado para atrás su carácter fragmentario, como si sus páginas fuesen un conjunto deslavazado de tuits. Además, esta obra incurre en el mayor pecado capital de la literatura, y es que las mejores frases del libro sean citas de otros autores, como esta de Imre Kertész: "El Estado siempre financió la literatura para liquidarla".

Si os cuento todo esto es porque coincido con la tesis principal de este libro: que el único debate relevante en torno a un escritor es el de la calidad de su escritura.

A pesar de que concuerdo con la visión literaria de Harwicz, me ha aburrido su libro y lo he abandonado a la mitad. Me habría divertido más con algún texto que expusiera opiniones contrarias a las mías, pero cuyo estilo lograse cautivarme, como me sucede con algunos libros de Chesterton.

Esto es lo que jamás comprenderán los woke: que puede ser profundamente estimulante leer a alguien con quien estás en desacuerdo.