El 11 de noviembre no fui a trabajar. No es que me sumara desde Lisboa a la huelga general de España, sino que el día anterior saltó la alarma meteorológica y el Gobierno portugués decretó la suspensión de las clases por un temporal que, según afirmó el ministro del Interior, "iba a poner a prueba al país".

Esto de que se cerrase hasta la última escuela de Portugal —del Miño al Algarve, y de la costa atlántica a la Raya ibérica— indicaba que nos encontrábamos ante el tormentón del siglo —¡qué digo del siglo: de la historia!—, capaz de sumergir por entero a un esforzado país. Se acercaba el diluvio nacional y no había tiempo para construir un arca. A falta de un arca en la que embarcarse, se decretó que nos quedásemos en casa.

Al día siguiente, nos despertamos esperando el apocalipsis. Todo quedó, sin embargo, en agua de borrajas porque la tormenta se comportó como el valentón del soneto con estrambote de Cervantes —"caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada"—.

Sin clases que dar, me dediqué a ver noticias sobre la huelga de España y me llamó la atención un vídeo en el que unos piquetes gritaban a un anciano en una cafetería para que abandonase el local. Al hombre no le quedó más remedio que interrumpir su café y marcharse ayudándose penosamente de un andador. Pocos cafés te quedan a esa edad. A lo mejor era el último café de ese anciano. Tuvieron que ir unos niñatos a jodérselo.

Al ver a esos cretinos increpando al anciano, se me ocurrió que en toda organización humana —política, deportiva, religiosa…— hay cuatro categorías de personas, las cuales os paso a detallar. Si algún sociólogo ha hecho una clasificación similar a la mía, no me voy a poner a buscar bibliografía para comprobarlo.

El primer tipo serían los creyentes, que son aquellos que comulgan con el ideario de la organización y que están convencidos de que la defensa de esos valores es el verdadero objetivo de dicha organización. Tan comprometido está el creyente con su causa que está dispuesto a pagar un precio personal por ella, y es aquí donde reside su grandeza —independientemente de que vaya o no acompañada de estupidez—. El creyente es el que colabora con un partido político, jugándose incluso la vida, sin aspirar jamás a un escaño. Es el que siente los colores de su equipo y va a apoyarlo al estadio cada fin de semana. Es el feligrés que hace obras de caridad sin hacer jamás ostentación de ello o el misionero que se va a África. Y es también el que se declaró en huelga el pasado 11 de noviembre, y renunció por tanto a su sueldo, porque creía de verdad que era un sacrificio necesario para el progreso del país.

A continuación vienen los cínicos, que son los que utilizan a la masa de creyentes como palanca para defender sus intereses. Son la mayoría de los cargos de los partidos políticos, los directivos de los equipos de fútbol y los jerarcas religiosos. En la huelga, eran los organizadores cuyo único objetivo era hacer currículum. A los cínicos les importan un carajo los valores de su organización y están ahí para forrarse. Por eso, los portavoces de los movimientos obreros son siempre niños pijos. Los cínicos son unos hipócritas, unos tartufos. Son gentuza sin honor ni moral. Los cínicos son los amos del mundo.

La tercera categoría es la del gregario, que es el tonto a las tres. El gregario es el tío que está ahí sin saber muy bien por qué, simplemente porque es donde está la gente. Es el que va al bar a ver el partido de fútbol para tomarse unas cervezas y para tener un tema de conversación al día siguiente. Es el que no tiene fe, pero va a misa o a una procesión a pasar el rato. Es el que en la huelga se queda a la espera de ver qué hacen los demás. El gregario es un tío sin personalidad. Su papel es hacer bulto y que los creyentes piensen que el apoyo de su movimiento es mayor del que es en realidad, y que los cínicos utilicen ese supuesto apoyo para consolidar su poder.

Por último están los malvados, que son unos hijos de puta de la peor calaña. Al contrario que los cínicos, que operan de modo cerebral para llenarse los bolsillos, los malvados se escudan en la organización para dar rienda suelta a sus instintos más viles. Son los ultras del fútbol cuyo único deseo es dar palizas a los del equipo contrario. Son los que aspiran a puestos de poder en una organización religiosa para tener acceso a niños y poder abusar de ellos. Y son los que el día de la huelga increparon al anciano que estaba desayunando y lo echaron de la cafetería. No se comportaron así porque, desde un punto de vista estratégico, considerasen que amedrentar a ese anciano era un mal menor para conseguir un bien mayor. Nada de eso. Lo estaban simplemente disfrutando. Si no hubiese cámaras, le habrían partido los dientes.