Diez novelas excepcionales que abordan el duelo

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'El duelo es esa cosa con alas', de Max Porter

A pesar de ser una novela corta, es profundamente original y emotiva. En un apartamento de Londres, dos niños afrontan la tristeza por la inesperada muerte de su madre. Tras el fallecimiento de su esposa, el padre es un hombre a la deriva. En medio del desconsuelo, la familia recibe la visita de Cuervo —antagonista, embustero, protector, terapeuta, niñero—, una ave negra y picuda que amenaza con quedarse en la casa hasta que sanen las heridas familiares.