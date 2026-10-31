Diez novelas excepcionales que abordan el duelo
Para muchos lectores, la literatura se convierte en un refugio ante los embates de la vida. Con motivo de Todos los Santos, repasamos una selección de novelas que pivotan sobre el duelo, concebidas como un bálsamo capaz de mitigar el desgarro de una pérdida. Sentir que otros sienten lo que tú puede ser una balsa en mitad de un naufragio.
'También esto pasará', de Milena Busquets
Se trata de una novela tan luminosa como dolorosa. Tras la muerte de su madre, la protagonista se refugia en Cadaqués con sus hijos, sus exmaridos y sus amigas, explorando cómo el dolor convive con el deseo de seguir viviendo. Arranca y se cierra en un cementerio y habla del dolor de la pérdida y del desgarro de la ausencia.
'De vidas ajenas', de Emmanuel Carrère
Emmanuel Carrère se acerca como nunca a la condición humana con esta obra estremecedora que narra dos tragedias reales. Por un lado, la pérdida de una hija tras el tsunami de 2004 y, por otro, la muerte de una joven madre por cáncer. Habla de cómo los que se quedan intentan reconstruir sus vidas sobre el dolor.
'Lo que no tiene nombre', de Piedad Bonnett
Es complicado no tener un nudo en la garganta al adentrarse en las páginas de la poeta Piedad Bonnett, que revive el dolor por el suicidio de su hijo Daniel, ocurrido en Nueva York en 2011, cuando tenía 28 años. Este libro habla de la fragilidad de cualquier vida y de la necesidad de seguir viviendo.
'La ridícula idea de no volver a verte', de Rosa Montero
Rosa Montero parte del diario real de Marie Curie tras perder a su marido para construir una ficción muy bella que nos habla de la superación de la ausencia y la necesidad de reinventarse. La autora explora la propia fuerza salvadora de la literatura
'Hamnet', de Maggie O'Farrell
Maggie O'Farrell se convirtió en una de las voces a tener en cuenta en la literatura contemporánea gracias a Hamnet, una novela inspirada en la perdida de uno de los hijos de Shakespeare con tan solo 11 años. Describe de forma magistral cómo el dolor transforma el matrimonio y cómo cada uno afronta el duelo a su manera. Ha cosechado un enorme éxito internacional y ha sido adaptada al cine.
'El revés de la trama', de Graham Greene
Publicada en 1948 e inspirada en la experiencia del propio autor en Sierra Leona durante la guerra, esta novela se convirtió rápidamente en un bestseller y está considerada como una de las mejores obras de Graham Greene. A través de una intriga psicológica, explora la culpa, la desesperación y el vacío emocional que deja la pérdida.
'El duelo es esa cosa con alas', de Max Porter
A pesar de ser una novela corta, es profundamente original y emotiva. En un apartamento de Londres, dos niños afrontan la tristeza por la inesperada muerte de su madre. Tras el fallecimiento de su esposa, el padre es un hombre a la deriva. En medio del desconsuelo, la familia recibe la visita de Cuervo —antagonista, embustero, protector, terapeuta, niñero—, una ave negra y picuda que amenaza con quedarse en la casa hasta que sanen las heridas familiares.
'Inventario de lo que queda cuando el bosque arde', de Michele Ruol
El debut del italoamericano Michele Ruol es una original aproximación a la muerte de un hijo a través de los objetos cotidianos, libro finalista del Premio Strega y ganador de los premios Giuseppe Berto, Fondazione Megamark y Venetarium Labomar. Es una contenida aproximación al duelo, la pérdida y la memoria familiar que esquiva el sentimentalismo vacío y el sensacionalismo. Vemos como un matrimonio afrontan de forma radicalmente distinta la muerte de su hijo.
'El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes', de Tatiana Țîbuleac
Tatiana Tibuleac deslumbró con su primera novela El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, con una intensa fuerza narrativa que trata temas universales como el resentimiento, la impotencia, la redención, la rabia y la falta de entendimiento entre padres e hijos y, en última instancia, el duelo. El protagonista narra el último verano que pasó con su madre enferma, en un proceso de reconciliación profunda.
'Lluvia fina', de Luis Landero
Una lluvia fina amenaza con formar un poderoso cauce al límite del desbordamiento. Es la idea que trasmite Luis Landero. Aborda el duelo desde una perspectiva psicológica distinta, no relacionado con la muerte estrictamente. Explora el duelo por las pérdidas invisibles y la desaparición en vida de los lazos familiares.