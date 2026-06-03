Novedades literarias que llegarán en junio de 2026
Las principales editoriales ya tienen preparado su catálogo de novedades con los libros que tendremos disponibles en junio. Eva García Sáenz de Urturi, Marta Platel y Sophie Elmhirst son algunos de los nombres propios que veremos próximamente en las librerías.
'Historia verdadera de la conquista de la Nueva España', de Bernal Díaz del Castillo
El soldado Bernal Díaz del Castillo, a mediados del siglo XVI, quiso escribir su propia versión, la “verdadera", de lo que supuso la conquista de México y Hernán Cortés. Esta nueva edición de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España está adaptada al español actual. A la venta el 1 de junio.
'Míster Ángel del Río', de Enrique Andrés Ruiz
Ángel del Río (1901-1962) fue un insigne profesor español de la Universidad de Columbia y figura clave en el desarrollo del hispanismo. Del Río recibió y acompañó a Federico García Lorca en el viaje en el que éste alumbraría Poeta en Nueva York. Enrique Andrés Ruiz convierte su vida en un retrato del exilio español en Estados Unidos. A la venta el 1 de junio.
'La Cámara de las Maravillas', de María Oruña
En el majestuoso Palacio Dorado, situado en el centro de Madrid, lo más selecto del mundo del arte se ha reunido para la inauguración de Pentimento, un museo que muestra reproducciones de obras de arte icónicas en el contexto donde se exhibieron por primera vez. Amanda Mendoza, la anfitriona, observa con desconfianza a uno de los invitados: el enigmático Dimas Chevalier, el ladrón de guante blanco más famoso de Europa, que, tras unos años en la cárcel, asegura que se ha reformado por completo. Mientras, una figura oscura salta ágilmente por el tejado del palacio para entrar en la Cámara de las Maravillas, un lugar en el que la familia Mendoza guarda los más fascinantes tesoros. Pero, cuando el asaltante trata de escapar con el botín, cae fulminado sin motivo aparente. Dimas, acusado de forma indirecta del robo, se verá obligado a colaborar con Amanda para limpiar su nombre. A la venta el 2 de junio.
'El silencio de la ciudad blanca', de Eva García Sáenz de Urturi
Diez años después de convertirse en uno de los grandes fenómenos del thriller en España, El silencio de la ciudad blanca regresa en una edición ilustrada. Incluye un nuevo y cuidado diseño, ilustraciones de los personajes, tal y como los concibió la autora, y de los principales escenarios de la novela, junto con dos mapas desplegables de Álava y Vitoria. A la venta el 3 de junio.
'La chica de nadie', de Virginia Roberts Giuffre
Virginia Roberts Giuffre se convirtió en una de las voces más valientes y decisivas del caso Epstein-Maxwell. Sus denuncias resultaron fundamentales para llevar ante la justicia a quienes durante años actuaron con total impunidad. La autora escribió su historia con el deseo de que fuese publicada tras su muerte – que ocurrió en abril de 2025- con el fin de conseguir un mundo más justo y seguro. Traducido a más de veinte idiomas se ha mantenido durante meses en la lista de los más vendidos del New York Times. A la venta el 3 de junio.
'Jaque a la reina', de Lena Sundström y Jens Mikkelsen
Premio de la Academia Sueca a la Mejor Novela Negra, esta novela combina periodismo, poder y corrupción. Cuando la reconocida activista Rebecca Rönn es asesinada, todas las pistas apuntan a un grupo de inmigrantes indocumentados. En la redacción del Dagbladet, el periodista Sven Nygren empieza a sospechar una verdad más incómoda. A la venta el 3 de junio.
'Un matrimonio en alta mar', de Sophie Elmhirst
Maurice y Maralyn forman una pareja enamorada de la libertad: cansados de su vida en un pequeño pueblo inglés, deciden vender su casa, construir un barco y abandonar Inglaterra. Durante casi un año sus sueños se hacen realidad, hasta que un día, en plena inmensidad del Pacífico, un cachalote emerge del agua, embiste el velero y rompe el casco en dos. A la venta el 4 de junio.
'Mujeres elegantes', de Milena Busquets
Entre el ensayo personal, la autobiografía y la poética, estas páginas recorren el amor, la belleza, la amistad, la maternidad, el estilo, la literatura y el paso del tiempo con una mirada incisiva y sutil. A la venta el 4 de junio.
‘En las noches oscuras’, de Baltasar Magro
Baltasar Magro reconstruye la España del siglo XVI, cuando fray Juan de la Cruz es apresado y arrojado a cautiverio por defender una reforma espiritual que cuestiona privilegios y sacude los cimientos de su propia orden. Mientras tanto, Teresa de Jesús, firme y visionaria, se enfrenta al silencio, a las amenazas y a las maniobras ocultas para salvar a su más fiel colaborador. A la venta el 5 de junio.
'Radio Sarajevo', de Tijan Sila
Una novela autobiográfica sobre la guerra de los Balcanes vista a través de la mirada de un niño. Emir vive con su familia en un modesto bloque de viviendas, entre los bombardeos, las sirenas y el hambre. A su alrededor, la ciudad se convierte en un campo de batalla y los adultos se debaten entre el miedo, la rabia y la resignación. Mientras los proyectiles caen sobre los tejados, Emir intenta mantener viva la ilusión de la infancia jugando con sus dos inseparables amigos, explorando ruinas y escuchando música en su preciada radio roja. Premio Ingeborg Bachmann y premio Martha Saalfeld. A la venta el 8 de junio.
'El verano eterno', de Franziska Gänsler
Bad Heim, una antigua y próspera ciudad balneario del sur de Alemania, se asfixia cercada por un bosque que arde sin tregua del otro lado del río. Bajo una lluvia de ceniza tóxica y estrictas órdenes de confinamiento, Iris Lehmann sobrevive en el letargo de su hotel. Un día aparecen Dori y su pequeña hija, Ilya. Han llegado a pie, sin equipaje, sin mascarillas y cubiertas por el polvo de la combustión. Dori se encierra con la niña en la habitación más alejada de la recepción; esquiva las preguntas, oculta su identidad y salta ante el menor ruido. Iris, guiada por una mezcla de intriga e instinto protector, no tarda en advertir que sus misteriosas huéspedes huyen de una amenaza mucho más insidiosa. A la venta el 10 de junio.
'Un buen plan de jubilación', de Sue Hincenbergs
Tras treinta años de amistad, Pam sueña con una jubilación perfecta junto a Nancy, Shalisa y Marlene, hasta que sus maridos pierden todo su dinero en una mala inversión y sus sueños se desvanecen. Pero cuando uno de los maridos muere en un extraño accidente, las otras tres mujeres se sorprenden al ver el cobro de su seguro de vida. Entre ellas surge una nueva idea, en esta ocasión se requiere a un buen sicario…A la venta el 10 de junio.
'Los figurantes', de Delphine de Vigan
En su primera incursión en el género teatral, Delphine de Vigan sitúa al lector en el corazón de un rodaje de cine. Centra su atención en los figurantes. Orso, Cécile, Bruno, Joyce y Nora son un grupo de figurantes habituales de todo tipo de películas que aguardan indicaciones. En las interminables esperas entre toma y toma, matan el tiempo compartiendo anécdotas, se someten a la rutina absurda de los cambios de vestuario y se enfrentan a la certeza de que, cuando finalmente llegue el momento de aparecer en pantalla, quizá nadie repare en ellos. Poco a poco, las máscaras van cayendo y se revelan confesiones más íntimas. A la venta el 10 de junio.
'La hija equivocada', de Dandy Smith
Olivia fue abducida de su casa la primera noche que sus padres la dejaron a ella y a su hermana Caitlin solas en casa para acudir a una cena. De eso hace 16 años y Caitlin todavía se siente culpable por no haber sido capaz de reaccionar cuando, en mitad de la noche, vio a un hombre enmascarado abandonar la casa con su hermana. El inesperado regreso de Olivia colma de alegría a la familia, que ya había perdido toda esperanza de volver a verla. Sin embargo, su comportamiento no tarda en despertar las sospechas de Caitlin, que no puede entender que no quiera hablar con la policía para intentar localizar a su captor, como tampoco se explica que desconozca recuerdos inolvidables de su pasado común. A la venta el 11 de junio.
'La maldicion de Ramfis', de Sergio Ramírez
Sergio Ramírez, última incorporación a la RAE, presenta una nueva entrega de la serie negra protagonizada por el inspector Morales. Una noche, el inspector Morales y doña Sofía, exiliados en Costa Rica y empleados en un hotelito en un pueblo de pescadores, ven llegar un crucero de alta gama desde aguas nicaragüenses que resulta haber pertenecido al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y a su hijo, Ramfis. El barco no ha atracado en aquel puerto por error. Hay un cadáver a bordo, el de un millonario al que casualmente Morales y Sofía se habían enfrentado en Ya nadie llora por mí, la novela anterior de la serie. Mientras indagan en el caso, la maldición de Ramfis pesa sobre el barco y sobre ellos. A la venta el 11 de junio.
'La mano que mueve los hilos', de Miyuki Miyabe
Miyuki Miyabe es una de las voces más importantes de la novela negra japonesa. La historia comienza con el descubrimiento de un brazo descuartizado en un parque de Tokio, seguido de una llamada anónima a una cadena de televisión. A medida que avanza la investigación policial, los sorprendentes giros sugieren que podríamos estar ante una banda de asesinos en serie capaz de manipular sin piedad a sus víctimas y sus familias, a la policía y a los medios de comunicación, todo con el objetivo de entretener al público espectador. A la venta el 11 de junio.
'El baile de las criadas', de de Marta Platel
Llega avalada por el Premio de Novela Fernando Lara. En la Barcelona de 1941, entre la alta sociedad, las reuniones clandestinas y la sombra del franquismo, una joven criada se ve arrastrada a una trama de secretos, pasión y peligro. A la venta el 17 de junio.
'El pueblo de los malditos', de John Wyndham
El pueblo de los malditos es una combinación del género de ciencia ficción con terror. La historia narra una sutil invasión alienígena ambientada en un escenario costumbrista. Midwich ha sido siempre uno de esos pueblecitos en los que nunca pasa nada. Hasta que una noche de septiembre todos sus habitantes caen en un extraño y profundo sueño que dura algo más de un día. Al despertar, todas las mujeres jóvenes que han caído en ese trance se han quedado embarazadas. Van a dar a luz a hijos cuya procedencia se desconoce. A la venta el 17 de junio.
'Esto también es una casa', de Cezanne Cardona
Javi vive en una casa de madera encima de la ferretería que atiende su madre. Pero dependiendo del clima, la casa puede estar arriba o abajo. Arriba su madre se llama Pilar, abajo es una Chica Bombón; arriba su padre es una careta de soldar, abajo un fantasma; arriba Javi le cambia los pañales a su abuelo, abajo espanta pretendientes a su madre. A la venta el 17 de junio.
'La hija del gran invierno', de Isabelle Autissier
Tiene siete años y ya conoce el hambre. En la noche polar, su madre ablanda la cuerda que tendrá que ponerle alrededor del cuello. Una boca menos que alimentar podría salvar al resto de la familia. Pero en el último momento, su hermano interviene. Arnarulunguaq vivirá. Años después, los blancos se han asentado en su aldea groenlandesa. El puesto comercial que han abierto cambia la vida cotidiana de los inuit. Pero la joven de ojos brillantes solo tiene un deseo: participar en sus expediciones. En 1921, Arnarulunguaq se atreve y parte en trineo tirado por perros por el Lejano Norte con el carismático Knud Rasmussen, al encuentro de los pueblos de ultramar. A la venta el 29 de junio.