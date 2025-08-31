Los libros que llegarán en septiembre de 2025
Este año, la solución para superar la depresión postvacacional está en las librerías. Las editoriales nos recetan libros firmados por grandes de la literatura, como Pérez Reverte, Dan Brown, Oriana Fallaci o Andrés Trapiello, así como voces debutantes como la de Woody Allen.
'Morir en la arena', de Leonardo Padura
“Una dramática historia real que narra magistralmente cincuenta años de un país", adelanta la editorial. En La Habana, la vida de Rodolfo siempre ha estado marcada por el trauma de la guerra de Angola y el asesinato de su padre a manos de su hermano, apodado Caballo Loco. Ahora, recién jubilado, recobra la intimidad de su cuñada Nora, viejo amor de juventud, y recibe la noticia angustiosa de que su hermano, aquejado de una enfermedad incurable, va a salir de la cárcel y quiere instalarse en la casa familiar. A la venta el 27 de agosto.
'La protegida', de Tarradas Bultó
Rafael Tarradas Bultó regresa con una nueva novela histórica. Avanza la editorial: “Un viaje al lujo de la burguesía barcelonesa que hizo del Ensanche su patio de recreo, al Madrid de los palacios aristocráticos y a la prosperidad de la industria textil organizada en colonias fabriles, pasando por la lucha de clases, donde solo el amor y la vocación pueden frenar a la venganza y al odio”. A la venta el 27 de agosto.
'Misión en París' , de Pérez-Reverte
Arturo Pérez-Reverte escribe una nueva aventura del capitán Alatriste, la octava. Íñigo Balboa, que forma parte de los Correos Reales del rey católico, aguarda expectante la llegada del capitán Alatriste, de Francisco de Quevedo y de Sebastián Copons a París, donde se encuentra para entregar unos despachos al conde de Guadalmedina. Hace casi un año que no se reúnen, cuando acabó la arriesgada encomienda que tuvieron que afrontar en Venecia. Son tiempos complejos para Francia: desde hace unos meses, los hugonotes de La Rochela, con apoyo inglés, están viviendo un duro asedio por parte de las fuerzas francesas a las órdenes del cardenal Richelieu. A la venta el 3 de septiembre.
'Monstrilio', de Gerardo Sámano Córdova
Santiago acaba de fallecer con solo once años. Su madre, afligida, siguiendo un feroz instinto maternal y la dudosa lógica de un viejo cuento popular, extrae un pedazo del pulmón del pequeño y lo cuida hasta que este crece, cobra conciencia y se transforma en el voraz Monstrilio, a quien mantiene oculto en la deteriorada mansión familiar en la Ciudad de México. A la venta el 3 de septiembre.
'Tomás de Aquino', de Oliver Keenan
Con ocasión de los 800 años del nacimiento de santo Tomás de Aquino (1225), Oliver Keenan, profesor de Filosofía de la Universidad de Oxford, reivindica su figura como un clásico imprescindible y un pensador revolucionario cuya obra tiene una urgente relevancia en nuestra época. A la venta el 3 de septiembre.
'Sigue lloviendo', de Alice Kellen
Alice Kellen regresa con Sigue lloviendo, una novela “intensa y conmovedora” que explora el reencuentro de Víctor y Sara tras su divorcio. Cuando sus caminos se cruzan de nuevo, los sentimientos enterrados vuelven y la nostalgia se mezcla con el dolor, el deseo choca contra el miedo y el amor se viste de resentimiento. A la venta el 3 de septiembre.
'Unos cuantos sueños', de Chimamanda Ngozi Adichie
Es el más destacado del año, calificado como Mejor libro del año según Oprah Daily, Readers Digest, The Seattle Times, LitHub, The Chicago Review of Books, Marie Claire, Harper s Bazaar, Elle, Radio Times. La autora de Americanah regresa a la novela tras diez años de ausencia con una historia de cuatro mujeres y sus amores, anhelos y deseos. A la venta el 4 de septiembre.
'El nombre del padre', de Vanessa Springora
Tras el fenómeno de El consentimiento, traducido en 31 países, aclamado por la crítica y llevado al cine, vuelve Vanessa Springora con una impactante novela que desenmascara el pasado de los hombres de su familia. A la venta el 4 de septiembre.
'La casa de los extraños huéspedes', de Nicholas Brady
Siruela reedita todo un clásico de la ficción policiaca, publicado originalmente en 1932, en plena edad de oro de la novela negra británica. Cuando el señor de la casa aparece muerto en su cuarto de baño, a los invitados no parece sorprenderles ni importarles demasiado. De hecho, todos quieren cortar por lo sano y olvidarse del asunto cuanto antes. Pero el inspector Hallows no se lo va a poner tan fácil.
'La casa de huéspedes', de Ana Lena
La autora de Las herederas de la Singer y La niña del sombrero azul regresa con una saga de mujeres en una novela ambientada en el Madrid de 1937. En el preciso instante en que una bomba cae sobre un edificio del centro de la ciudad, cerca de la Gran Vía, las vidas de dos jóvenes vecinas cambian para siempre. A la venta el 9 de septiembre.
'El último secreto', de Dan Brown
Dan Brown, autor de El código Da Vinci, regresa con una nueva aventura de Robert Langdon. El célebre profesor de simbología viaja a Praga para asistir a una conferencia de una brillante científica noética con quien ha iniciado una relación. Un brutal asesinato desata el caos y Katherine desaparece sin dejar rastro junto con su valioso manuscrito. A la venta el 10 de septiembre.
'Gracias. Cincuenta años después', de Carme Riera
El nuevo libro de la autora Premio Nacional de las Letras Españolas: un relato personal sobre su trayectoria literaria y sobre el oficio de la escritura. A la venta el 10 de septiembre.
'El cautivo', de Emma Lira
Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí́ le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. A la venta el 10 de septiembre.
‘Te espero a la salida’, de Duchement
Se trata de manual dirigido específicamente a padres para abordar y poner fin al acoso escolar, escrito por el perito judicial y profesor P. Duchement. A la venta el 10 de septiembre.
'El coraje que necesitamos', de Oriana Fallaci
El libro rescata sus textos como advertencia de la “amenaza existencial de la libertad de expresión, la autonomía individual y la igual de derechos”. Conecta con los grandes debates de la actualidad: la identidad, la inmigración, la seguridad o la religión. A la venta el 10 de septiembre.
'Corazón de oro', de Luz Gabás
California, 1849. La fiebre del oro enloquece a los hombres llegados desde todas las partes del mundo. Entre ellos está Lorién, un joven español a quien, tras una desesperada travesía, el azar le regala un amor inmenso, una amistad inquebrantable y una hazaña poco convencional en una tierra inhóspita en plena efervescencia. A la venta el 17 de septiembre.
'Ze. Hielo y viento', de Francisco Narla
La editorial habla de “una fantasía épica ambientada en un fascinante reino". Ze, un humilde pescador, ha regresado de las Montañas Azules con un único propósito: vengar la muerte de su amada. A la venta el 18 de septiembre.
'Águila negra', de Iñaki Zugarrondo
Trata sobre el último rey de su dinastía y la batalla más decisiva de nuestra historia medieval: las Navas de Tolosa. Sancho VII, conocido como El Fuerte por su gigantesca envergadura, asciende al trono anhelando seguir los pasos de su padre y defender su tierra de la amenaza de los reinos vecinos, Castilla y Aragón. A la venta el 18 de septiembre.
'España monumental', de Eduardo Manzano
Con 46 sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, España es uno de los países con mayor riqueza histórica del mundo, y este libro traza por primera vez una historia de España a través de su legado. A la venta el 24 de septiembre.
'Próspero viento', de Andrés Trapiello
Próspero viento es un ensayo autobiográfico que relata la vida de su autor y la peripecia vital y política de varias generaciones, desde las postrimerías de la dictadura franquista hasta hoy mismo. A la venta el 24 de septiembre.
'¿Qué pasa con Baum?', de Woody Allen
Se trata de la primera novela de Woody Allen. El héroe de esta historia cómica es Asher Baum, un escritor petulante e inadaptado que no logra hacerse un hueco en el mundillo literario y que se encuentra ridículamente paralizado por preocupaciones neuróticas sobre la futilidad y el vacío de la existencia. A la venta el 25 de septiembre.
'La razón en la sombra', de María Zambrano
Nueva edición revisada de Jesús Moreno Sanz de esta antología de textos, ya canócica, que ofrece una panorámica completa del pensamiento de una de las intelectuales más importantes del siglo XX.
'Susurro de fuego', de Javier Castillo
Javier Castillo publica El susurro del fuego, un thriller ubicado en las Islas Canarias. Abandona así EE. UU, el escenario narrativo de sus siete novelas anteriores. A la venta el 1 de octubre.
'La tierra herida', de Clare Leslie Hall
Inglaterra, 1968. Beth tenía diecisiete años cuando conoció a Gabriel. Él le cambió la forma de sentir, de pensar, de mirar el mundo. Pero se marchó. Sin embargo, años después, Gabriel regresa y despierta en Beth todo aquello que creía dormido: el deseo, la culpa, la duda. A la venta el 1 de octubre.
'Jane. Una biografía literaria de Jane Austen'
Lumen celebra el 250º aniversario del nacimiento de Jane Austen con Jane. Una biografía literaria de Jane Austen, escrito por Cristina Oñoro e ilustrado por Ana Jarén. A la venta el 10 de septiembre.
'La guardiana', de Yael van der Wouden
Ganadora del Women’s Prize 2025 y finalista del Booker Prize 2024, La guardiana es la aclamada ópera prima de Yael van der Wouden. verano de 1961. Dieciséis años después del final del conflicto bélico, Isabel vive sola en la casa de campo donde se ocultó con su madre y sus dos hermanos huyendo de las bombas que caían sobre Ámsterdam. En este refugio aislado, Isabel se ha construido una vida de estricta rutina que se ve alterada de pronto cuando su hermano mayor Louis, un donjuán irredento y heredero de la mansión, se presenta con Eva, su pareja actual. Cuando Louis anuncia que debe partir de viaje durante varios meses y que la chica se quedará en la casa, Isabel desarrolla una obsesión furiosa contra Eva. A la venta el 10 de septiembre.
'Una escalera hacia el cielo', de John Boyne
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un novelista para hallar la inspiración que no tiene? John Boyne aborda estas preguntas en Una escalera hacia el cielo, una novela que se adentra en el círculo de los escritores, con sus dudas, sus sueños, sus alegrías y sus miserias. A la venta el 10 de septiembre.
'El señor Fox', de Joyce Carol Oates
Vuelve la candidata al Nobel y finalista del Pulitzer con una novela de suspense inspirada en la dark academia. l El profesor Fox despierta la intriga de muchos sobre sus enigmáticos orígenes. Cuando dos hermanos descubren el coche de Fox medio sumergido en un estanque y partes de un cuerpo sin identificar esparcidas por los bosques cercanos, toda la comunidad empieza a hacerse preguntas. A la venta el 25 de septiembre.
'1975. Esta España viva, esta España muerta', de Jorge Vilches
Jorge Vilches realiza un retrato de cómo se llegó al año de la muerte de Franco. Defiende que el país cambió en los últimos años de la dictadura. La censura empezó a relajarse y hubo una explosión cultural en el cine, la música, la televisión y las publicaciones. Las familias compraban una vivienda, un coche, electrodomésticos; iban al cine, a la universidad, leían y se divertían. “La oposición no fue tampoco el mito que nos han contado”. A la venta el 24 de septiembre.
'Está lloviendo y te quiero', de Antonio Mercero
Ya en octubre, concretamente el 1, llegará a las librerías una nueva novela en solitario de Antonio Mercero, uno de los escritores que forman Carmen Mola. Cuando Paula le regala a su hermano un antiguo reloj de pared creado por su bisabuelo, la madre de ambos sufre un infarto al verlo y termina hospitalizada. Paula comienza a indagar, porque su intuición le dice que no ha podido ser una simple casualidad, y descubre un mensaje enigmático dentro del reloj: “Está lloviendo y te quiero”. ¿Y eso qué significa?