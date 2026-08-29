Septiembre llega cargado de novedades editoriales

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'El retiro', de Charlotte Wood

Finalista del Premio Booker, esta obra que ofrece una mirada profunda sobre el perdón y la posibilidad de vivir en armonía con el mundo. Agotada por su trabajo y en plena crisis existencial, una mujer abandona Sídney y a su familia para pasar una temporada en una pequeña comunidad religiosa situada en una zona rural de Australia. Aunque no es creyente ni sabe lo que es rezar, poco a poco se adapta al ritmo de vida de las hermanas y se deja llevar por la tranquilidad de ese remoto lugar. La percepción del tiempo se difumina y los acontecimientos del pasado resurgen en su memoria y adquieren otro significado. A la venta el 7 de septiembre.