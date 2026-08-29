Septiembre llega cargado de novedades editoriales
El sector editorial regresa con fuerzas tras el verano e inundan las librerías de novedades, desde autores consagrados hasta esperadísimas traducciones y debuts prometedores. En este repaso, desgranamos los títulos más destacados que se convertirán en los grandes protagonistas de las próximas semanas.
'El falsificador', de Tarradas Bultó
Florencia, 1938. Mussolini prepara un regalo para la visita de Hitler a Italia, una obra maestra del Renacimiento que arrebata a la poderosa familia Viel. Pero para Flavia Viel esa obra es más que una joya familiar; también es la memoria de los suyos, el último vínculo con un mundo que empieza a resquebrajarse y la prueba de que aún puede decir no cuando todos callan.
'Novela en nueve cartas y otros cuentos', de Fiódor M. Dostoievski
Siruela recopila algunos cuentos de Fiódor M. Dostoievski en una selección que intenta abarcar todo el periodo de su actividad como escritor, desde sus comienzos literarios en 1845 hasta 1877. En estos relatos aparecen temas recurrentes en toda su obra. Ofrecen una visión amplia de la compleja personalidad artística de este gran creador, que siempre consideró su deber “rehabilitar al individuo destruido, aplastado por el injusto yugo de las circunstancias, del estancamiento secular y de los prejuicios sociales".
'El llanto de los muertos', de Camilla Läckberg
Se trata del esperado regreso de la serie Fjällbacka, que suma 2 millones de ejemplares vendidos en España y en 2027 cumple 20 años. Treinta años atrás, las adolescentes Sofie, Ellen y Magdalena eran inseparables, hasta que Sofie desapareció sin dejar rastro y nada volvió a ser igual en Fjällbacka. Ahora, y tras un hallazgo fortuito sobre el caso, Patrik Hedström y sus compañeros de la comisaría retoman la investigación, mientras su esposa, la escritora Erica Falck, decide indagar por su cuenta. Sin apenas pistas, quizá la anciana Aino, la mujer que llora a la muertos, sea la única que guarda las respuestas. A la venta el 28 de agosto.
'La idea de no volver', de Diego del Alcázar
Esta novela entrelaza dos mundos aparentemente opuestos: la tradición rural cántabra y el pensamiento contemporáneo. Fausto, un anciano montañés, intenta comprender la pérdida de su mujer y los fantasmas de su pasado desde una existencia impregnada de magia y sabiduría ancestral. En paralelo, Adrián, un académico que ha desarrollado su carrera en Nueva York, regresa al lugar de su infancia. A la venta el 2 de septiembre.
'Bajo el cielo infernal', de Alicia Giménez Bartlett
Se trata de un nuevo caso de la inspectora Petra Delicado. El cuerpo de un jesuita aparece asesinado en La Mina, uno de los barrios más conflictivos de Barcelona. Dedicado a la rehabilitación moral de jóvenes con problemas, su muerte provoca una inmediata conmoción. Los resultados de la autopsia muestran que el sacerdote era alcohólico. A la venta el 2 de septiembre.
'La inquilina', de Freida McFadden
Freida McFadden, autora del bestseller mundial La asistenta, regresa con La inquilina. Blake Porter es despedido de un día para otro. Incapaz de hacer frente a la hipoteca de la nueva casa que comparte con su prometida, se encuentra desesperado por mantenerse a flote. Entonces entra en escena Whitney, una mujer encantadora, sensata y en busca de una habitación para alquilar. Entonces, todo empieza a ir mal. A la venta el 3 de septiembre.
'El retiro', de Charlotte Wood
Finalista del Premio Booker, esta obra que ofrece una mirada profunda sobre el perdón y la posibilidad de vivir en armonía con el mundo. Agotada por su trabajo y en plena crisis existencial, una mujer abandona Sídney y a su familia para pasar una temporada en una pequeña comunidad religiosa situada en una zona rural de Australia. Aunque no es creyente ni sabe lo que es rezar, poco a poco se adapta al ritmo de vida de las hermanas y se deja llevar por la tranquilidad de ese remoto lugar. La percepción del tiempo se difumina y los acontecimientos del pasado resurgen en su memoria y adquieren otro significado. A la venta el 7 de septiembre.
'Imperios del mar' (ed. especial), de Roger Crowley
En 1521, Solimán el Magnífico conquistó la isla de Rodas, el bastión cristiano donde residían los últimos cruzados, los caballeros hospitalarios. Pero la caída de Rodas puso en marcha una cadena de acontecimientos que llevó a una guerra total en el Mediterráneo entre la Europa cristiana, liderada por España, y el mundo musulmán. A la venta el 7 de septiembre.
La cena del capitán, de Adam Cohen
En 1884, el capitán Thomas Dudley y su tripulación naufragaron en el Atlántico. Dos semanas después, solo quedaban tres supervivientes, que habían matado al grumete más joven para sobrevivir. Este libro reconstruye con precisión tanto la agonía en alta mar como el espectacular juicio popular que siguió, y plantea la pregunta que nadie ha sabido responder: ¿dónde termina la supervivencia y empieza el crimen? A la venta el 9 de septiembre.
'Aquí me paro', de Javier Marías
Aquí me paro es un libro póstumo de Javier Marías que reúne una selección de textos dispersos, artículos, discursos y piezas breves —muchos de ellos inéditos en formato de libro— que combinan reflexión, memoria y crítica cultural. A la venta el 10 de septiembre.
'Mi caballo', de Genki Kawamura
Es una novela basada en hechos reales, del autor del bestseller Si los gatos desaparecieran del mundo. Yuko Setoguchi trabaja como administrativa en un astillero, casi invisible para quienes la rodean. Su vida avanza en una repetición gris y anodina hasta que un día se cruza por casualidad en la carretera de camino a la oficina con un caballo de carreras retirado que se ha escapado del camión que lo transporta. Para ayudarlo a recuperar la gloria perdida, Yuko comienza a desfalcar dinero de la empresa, falsifica documentos y, cuando quiere darse cuenta, la cantidad que en un principio era solo un préstamo supera los cien millones de yenes. A la venta el 10 de septiembre.
'Interceptores', de T. J. Payne
Se trata de un de los libros de terror de los que más se está hablando a nivel internacional. Joe Gerhard dirige una instalación gubernamental secreta donde seres humanos convertidos en cobayas son sometidos a una privación sensorial extrema. Una tortura que convierte sus mentes en un arma capaz de interceptar información, a cambio de convertirlos en seres violentos e impredecibles. Son las Antenas. Cuando una de ellas rompe el control, la hija de Joe comienza a sufrir visiones tan reales como aterradoras. A la venta el 10 de septiembre.
'Los huérfanos', de Camen Mola
Carmen Mola – seudónimo de Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero – regresa con un thriller que se adentra en el mundo de la mafia irlandesa y china, la corrupción, el poder y las heridas familiares que nunca terminan de cerrarse. A la venta el 9 de septiembre.
'Síndrome del bienestar', de Carl Cederström y André Spicer
¿Te sientes avergonzado por no ser más feliz? En este ensayo, Carl Cederström y André Spicer sostienen que la presión constante por maximizar nuestro bienestar ha empezado a jugar en nuestra contra. A la venta el 14 de septiembre.
'William Blake y los monstruos marinos del amor', de Philip Hoare
Philip Hoare, uno de los grandes ensayistas literarios de nuestro tiempo, se acerca a Blake para explorar la fuerza de una imaginación que sigue inspirando a creadores y artistas. Libro del Año para The Times, The Sunday Times, The New Statesman, The Spectator, Prospect y The New Yorker. A la venta el 14 de septiembre.
'La humanidad en crisis', de Manuel Sans Segarra
El doctor Manuel Sans Segarra, autor del fenómeno editorial La Supraconciencia existe, reflexiona sobre el vacío, la ansiedad y la pérdida de sentido “que marcan nuestro tiempo”. Se trata de un ensayo que analiza el impacto del materialismo, el ego y la desconexión emocional en la sociedad actual. A la venta el 16 de septiembre.
'El reino y el poder', de Gay Talese
Considerado un clásico del periodismo, Alfaguara recupera este gran libro sobre la historia de The New York Times en el 175.º aniversario de su fundación. Talese exploró la vida pública y privada de la célebre familia Ochs y de sus descendientes, así como las relaciones de los directivos con presidentes, reyes, embajadores y miembros del Gobierno, sin pasar por alto las encarnizadas luchas por el poder y el control que marcaron la historia del periódico. A la venta el 17 de septiembre.
'Asesinato en el monte Fuji', de Shizuko Natsuki
Inédita en español, esta obra de una de las autoras de misterio más populares y aclamadas de Japón, es la novela negra clásica perfecta para los aficionados a la ficción japonesa y Agatha Christie. A la venta el 17 de septiembre.
'El misterio de las recetas de la señora Jeong', de Kim Jiyun
Tras El misterio de la lavandería de Yeonnam-Dong, vuelve la nueva sensación del feel-good coreano. En un pequeño local tradicional de Seúl, la señora Jeong Geumnam, conocida como “la Abuela de Hyehwadong”, prepara los mejores dosirak de la ciudad. Pero sus clientes no acuden solo por la comida, sino también por los mensajes secretos que esconde bajo el arroz. A la venta el 23 de septiembre.
'Famesick', de Lena Dunham
Son las memorias de Lena Dunham, creadora de la serie Girls. Durante la última década, mientras su carrera ascendía de forma meteórica, Dunham pasó por hospitalizaciones interminables, diagnósticos inciertos, dependencia farmacológica y crisis personales. Este libro indaga en el modo en que la vida profesional puede distorsionar las relaciones, aislar y amplificar las fragilidades. A la venta el 23 de septiembre.
'Los infinitos', de John Banville
Alfaguara relanza la novela que el premio Príncipe de Asturias publicó después de ganar el Booker con El mar. Un largo y lánguido día de pleno verano, los Godley se reúnen en la casa familiar de Arden para velar a su padre moribundo. Adam, el hijo mayor, y Petra, de diecinueve años, comprueban que la relación con su madrastra, Ursula, y con su padre, el viejo Adam, sigue siendo tensa. El matrimonio de Adam con Helen parece a punto de romperse, y Petra, frágil y atormentada, encuentra alivio en su propio dolor. Mientras tanto, unos dioses traviesos observan en silencio e intervienen en la vida de los mortales. A la venta el 23 de septiembre.
'Hotel Exilio', de Jane Rogoyska
Es una crónica sobre el mítico hotel Lutetia de París, célebre refugio de escritores, pintores y viajeros que huyen de una Europa al borde del abismo, y testigo de la Segunda Guerra Mundial y el renacer de Europa. Esta obra ha sido finalista del Women’s Prize for Non-Fiction de este año. A la venta el 23 de septiembre.
'La balada del último cliente', de Peter Handke
Es una historia el Premio Nobel de Literatura 2019 sobre el regreso, el extrañamiento y los secretos familiares. Gregor regresa a su tierra natal después de una ausencia prolongada, pero lo que encuentra no es el refugio familiar que esperaba, sino un paisaje transformado, extraño. El protagonista comienza a observar, a recordar y a cuestionarse su propia identidad. A la venta el 24 de septiembre.
'Una vez más', de Paloma Sánchez-Garnica
Paloma Sánchez-Garnica, Premio Planeta 2024, regresa con una novela ambientada en el Nueva York de 1968. En ella, explora temas como la memoria histórica, los conflictos morales, los secretos familiares, las traiciones íntimas y los dilemas personales frente a sistemas opresivos. A la venta el 30 de septiembre.
'La vida al límite', de Ogárkova y Yermólenko
Se trata de un testimonio de primera mano sobre cómo se vive la guerra en Ucrania, a la vez que se hace un viaje a la historia y la cultura ucranianas. Tetiana Ogárkova y Volodímir Yermólenko han compuesto este ensayo que pretende ser una ventana a la realidad y una oda a la literatura, que se esfuerza por comprender y transmitir las lecciones de la vida al límite, “ese lugar donde la vida lucha encarnizadamente para defenderse y defender cada milímetro que le pertenece”. A la venta el 5 de octubre.
'La asombrosa historia de Peter Schlemihl', de Adelbert von Chamisso
Un clásico de la literatura fantástica que inspiró a E. T. A. Hoffmann, Hans Christian Andersen y Miguel de Unamuno. Esta es una nueva edición de las extraordinarias peripecias de Peter Schlemihl, un joven que en su búsqueda de fortuna comete el error de vender su sombra al diablo a cambio de riquezas. A la venta el 10 de septiembre.
'El crepúsculo de los reyes', de César Cervera
César Cervera, editor de La Esfera, hace un recorrido plagado de detalles divertidos por los momentos de crisis y disolución de las grandes monarquías europeas. A la venta el 9 de septiembre.
'Más allá del viento del norte', de George MacDonald
Sale una edición especial del clásico fantástico que inspiró a Lewis Carroll, Tolkien y C. S. Lewis. En el Londres victoriano, el pequeño Diamante vive junto a su familia en la pobreza, hasta que una noche conoce a una misteriosa dama capaz de convertirse en viento, tormenta o brisa helada: el Viento del Norte. A la venta en octubre.
'Cuando seas feliz, golpea tú primero', de Tatiana Tîbuleac
Un libro sobre la embriaguez y la vergüenza, sobre la herencia familiar y la imposibilidad de empezar de nuevo. Sobre lo que una hija sigue debiéndole a un padre incluso cuando ya solo queda de él una nota escondida entre las páginas de un libro. A la venta el 28 de septiembre.
'Pajaritos preñados', de Andrea Abreu
En un barrio de cuestas empinadas, arropado por la brumacera del Norte de la isla, Cathaysa cumple dieciséis años con la sensación de que todo ocurre demasiado rápido y, sin embargo, de que nunca nada cambia. Creció en un entorno que no da tregua y en el que el pasado no desaparece. En pleno descubrimiento del cuerpo, y del deseo de otros cuerpos, la infancia se rompe en miles de fiscos. Mientras, el padre de Cathaysa es un espíritu hedonista marcado por la precariedad, la ausencia y la culpa. A la venta el 2 de septiembre.
El día que lo fuimos todo, de Ángel Martín
Se trata del debut en la ficción del humorista Ángel Martín tras el éxito de Por si las voces vuelven. Retrata la vida cotidiana durante un trayecto de tren que cambiará para siempre la vida de su protagonista. A la venta en octubre.