Adele pone en alerta a sus seguidores: "Tengo el depósito vacío"

La estrella británica Adele reconoció no tener planes para hacer nuevas canciones en una entrevista con la cadena pública de televisión alemana ZDF, a falta de algo más de dos semanas para que actúe en Múnich (sur), en la que será su primera actuación en Europa desde que se instaló en Las Vegas en enero de 2022.

"Tengo el depósito vacío porque estoy todos los fines de semana sobre el escenario en Las Vegas", dijo Adele, y asumió no tener "nueva música" que plantear a sus fans de todo el mundo. "Ni siquiera canto ya en casa, es raro", abundó antes de señalar que nunca dejará la creación musical.

"No tengo ningún plan para nueva música en absoluto. Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas solo por un tiempo", aseguró

"No voy a dejar la composición ni la música", precisó Adele, que el próximo 2 de agosto actuará en una serie de diez conciertos en Múnich, ciudad en la que se ha levantado un escenario y auditorio especial para la ocasión con capacidad para 80.000 personas. "Me gusta hacer música y que a la gente le guste", añadió.

Además, Adele reveló que echa de menos el tiempo que no era una estrella, sino una artista anónima. "No me gusta ser famosa", señaló la ganadora de 16 Grammys y 12 Brit Awards, los reconocimientos internacionales más importantes de la industria musical en Estados Unidos y Reino Unido respectivamente, al tiempo que afirmó que disfrutaba de ser "una chica cualquiera de Londres".