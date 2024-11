Este jueves por fin ha podido declarar la exbecaria del musical Malinche que denunció al productor Nacho Cano por, presuntamente, vulnerar los derechos de los trabajadores. La jueza aplazó hasta en dos ocasiones su declaración, por supuesta indisposición primero y luego por carecer de abogado.

Según su nuevo representante legal, Alfredo Arrién, la declaración ha ido "bastante bien" porque la ratificación de la becaria ha sido "sólida". "Lesly se ha ratificado en su denuncia. Ha sido muy clara y ha sido una declaración súper extensa y súper exhaustiva. Hemos estado casi dos horas de declaración, lo ha respondido todo, lo ha clarificado todo. El procedimiento va a continuar".

Varios medios de comunicación esperaban a Lesly Guadalupe Ochoa Flores a las puertas de los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid y cuando le han preguntado, en vez de contestar, se ha puesto a cantar un tema de Antonio Vega, la popular canción 'Lucha de gigantes'.

El próximo 12 de diciembre la exbecaria también tendrá que volver a los juzgados en este caso en calidad de denunciada por un delito de amenazas condicionales al equipo de Malinche.

Una jueza hostil y un intento de chantaje

El abogado de la defensa de Nacho Cano ha puesto en conocimiento de los medios "un intento de chantaje" por parte de Lesly. Existen mensajes en los que ella pide "hasta 6.000 euros como gratificación de daños y perjuicios", "una carta de recomendación de Nacho Cano" y pagarle "el hotel con las comidas hasta el 15 de enero" para cerrar el caso.

Cano ha revelado irregularidades en el proceso judicial e incluso hostilidad por parte de la jueza que lleva el caso, "sorprendentemente" la misma que el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los abogados de Nacho Cano han presentado un Recurso de Apelación a la Audiencia Provincial de Madrid en el que piden el sobreseimiento libre de la causa al entender que "no hay existencia de delito alguno" y como resultado de los repetidos "abusos de la jueza", sobre la que afirman que ha sido designada "a dedo".

Algo que no les cuadra es que la denuncia se basa en una vulneración de los derechos de los trabajadores y el informe de la Inspectora de Trabajo avaló que todo era correcto desde el punto de vista legal y administrativo.

"Una chingada loca"

También ha declarado hoy la directora de Operaciones de 'Malinche', Roxana Drexel, que ha tildado a la becaria de ser una mujer "loca", una "mala persona" que lo que quiere es "quedarse en España", "era su cometido desde el día uno. Ya me advirtió que no regresaría a México", ha dicho. Drexel ha declarado que le da "vergüenza" que sea mexicana como ella: "Me da vergüenza de la mala onda que tiene, con una perfecta articulación de todo lo que hizo durante 6 meses". Añadía que "no fue una buena compañera con el resto de los 17" becados.

Ha retado a Lesly a mostrar las pruebas con las que argumenta que fue humillada.

La directora de operaciones del musical se ha mostrado firme, "no estamos preocupados. Estamos hartos. En México amamos a Nacho Cano y a Mecano. Es una chingada loca", ha reafirmado, "Lo que ha hecho Lesly ha sido decir mentira tras mentira", ha concluido.

El objetivo de Nacho Cano, productor y creador de Malinche, es estrenar en México pero con esta polémica su equipo legal asegura que el proyecto está en peligro, con la gran inversión ya hecha.