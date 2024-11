Rozalén, Ismael Serrano y Macaco cantan "contra la extrema derecha": "Mi abuela grita en mi garganta"

Papá cuéntame otra vez que viene el coco de la extrema derecha... Si ya en 1997 esta canción de Ismael Serrano era rancia (el franquismo, el fantasma que se niega a desvanecer la izquierda) cuando hace unos meses el monocantautor se fue a tocarla a la Complutense para apoyar a los terroristas de Hamas rozó el esperpento.

Donde esté aquel "We are de world" de Jackson y Lionel Richie...

Dónde quedaron esas reuniones de artistas de los 80 a favor de los desfavorecidos o de la infancia, siempre con el firme propósito de mirar al futuro con alegría. Los de aquí, los de siempre, prefieren el pasado y el miedo.

Serrano es de los cinco o seis conocidos, y eso ya dice mucho, de 60 artistas que han unido sus voces y sus odios en una canción titulada Y si vuelve un general, compuesta, sorpresa, para "luchar contra la extrema derecha". La gracia, creen, ha sido lanzarla el 20 N, aniversario de la muerte de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. A nadie se le habría ocurrido. Como dijo aquel, el propósito de la izquierda y de las Leyes de Memoria socialista es que "los muertos maten a los vivos". Pero de aburrimiento.

Otra opción más útil, idea para los 60 "artistas", hubiera sido hacer un tema para ayudar a las víctimas de la riada de Valencia. Problema: el presente y Pedro Sánchez.

En la canción, con videoclip, se ve a Rozalén, Ismael Serrano, María Peláe, Macaco, El Kanka, Pepón Nieto o Pedro Pastor; a grupos como La Pegatina, Green Valley, Antílopez o Lágrimas de Sangre. No falta Grison, colaborador del programa de Broncano, un rebelde acomodado y bien regado por el dinero de todos, Bely Basarte, Maruja Limón, Magalí Sare y Rapsusklei.

Ante un alarde de creatividad, explorada ya por los grandes propagandistas del nazismo, el clip combina imágenes de los artistas moviendo la boca, canta mucho, con escenas en blanco y negro de ejércitos o de un pájaro en una jaula. "Mi abuela grita en mi garganta", dice la letra. Sandra Bautista es la autora. Por supuesto, se ven masas con el puño en alto. Por cierto, una de las imágenes es la de unos alemanes escapando del comunismo por el muro Berlín en los años 60. Necesita explicación, sabiendo los antecedentes al menos de Serrano. "La memoria es nuestra defensa", dice la canción. Es verdad. No podrán borrarla.

En EEUU hay presentadores y artistas que han anunciado que se marchan del país tras la victoria de Donald Trump, como Ellen Degeneris. Por no hablar de los que lloran por verse obligados a irse de la red social X por la peste que hay a ultraderecha. Que corra el aire. Esto es lo del anuncio del Scattergories, o gano o me llevo el juego, o me dais la razón o no respiro. El pensamiento único de toda la vida. La madurez emocional de un niño.

Por cierto, no están obligados a ver hasta el final esta obra de más de lo mismo. Desde luego, si el plan era dar bajona es un éxito. Otra cosa a reconocerles es la insistencia, no se cansan.