Yerai Cortés, tras su debut en la ópera prima de C.Tangana: "Soy el hombre más feliz del planeta"

A sus 29 años, Yerai Cortés se ha consolidado como una figura imprescindible del flamenco contemporáneo. Su virtuosismo con la guitarra y su habilidad para reinterpretar el género lo han llevado a compartir escenario con grandes artistas. Ahora, su salto a la gran pantalla con La guitarra flamenca de Yerai Cortés parece haber tocado una fibra especial en el artista, marcando un nuevo capítulo de su carrera. "Desde luego, ya lo está haciendo. Ya solo el hecho de que esté aquí. Lo estoy viviendo al máximo, estoy siendo muy consciente de todo", confesaba Yerai en exclusiva para Libertad Digital durante la presentación de la película.

Debut como director de Antón Álvarez —más conocido en la escena musical como C.Tangana—, el documental es un retrato íntimo de la vida de Yerai Cortés, con la música como hilo conductor de los más de noventa minutos de metraje. Pero para el propio protagonista, lo más transformador ha ocurrido tras las cámaras: "Me quedo con la revolución que ha hecho de puertas para dentro de casa, ahí sí que ha habido un gran éxito", admitía el guitarrista de flamenco, eludiendo desvelar ningún detalle más.

Autodenominándose en este momento de su vida como "el hombre más feliz del planeta", Yerai destaca del rodaje los momentos que lo llevaron a revisitar su pasado o aquellos con su pareja, la cantante de copla conocida como La Tania, con quien compartir el arte asegura siempre ha sido "un privilegio". "Imagínate la admiración que le tengo, el cariño, el amor, que hasta que ella no canta una canción mía, no me doy cuenta de que era buena", confesaba para LD.

Una pasión ingobernable

De Pucho —así se refiere a C.Tangana— admira su inquietud artística desmedida, sin conformismos y siempre "en constante movimiento", aunque no podría decantarse entre el Pucho director o el Pucho músico porque "si hace cine, voy con él; si hace música, voy con él; si hace arquitectura, también voy con él; me gusta él en sí".

A corto plazo, el guitarrista alicantino tiene claro su próximo proyecto: llevar la guitarra de Yerai Cortés al público en una gira con el documental como punto de partida. "Voy a tocar en directo con seis bailaoras en una propuesta potente a nivel de recital de guitarra flamenca que está totalmente ligada al documental", comentaba, sin intención de averiguar qué le deparara el futuro menos inmediato.

Si el documental hubiera llevado el nombre de alguna canción de El Madrileño, Yerai elegiría ‘Ingobernable’, porque "hay cosas en la vida que no se pueden gobernar", aunque Pucho no coincide y propone otro título: ‘Es un veneno que llevo dentro’.