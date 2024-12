Dani Martín y Quevedo vuelven a estar de moda tras el lanzamiento de sus respectivos discos "El último día de nuestras vidas" y "Buenas noches". Dentro del disco del ex cantante de El Canto del Loco se incluía la canción "Novedades Viernes", bastante cañera y con una letra que deja muy claro su desprecio a hacia la música actual o, como él la llama, "música popular".

Al escuchar esta canción, las redes estallaron ante lo que entendieron como una crítica hacia la nueva generación de cantantes españoles que encabezan las primeras posiciones en las playlists, como la que menciona el cantante madrileño en "Novedades Viernes". La crítica se asoció a jóvenes cantantes que habían tenido un gran éxito en los últimos años, como Quevedo o Saiko.

"Novedades Viernes"

Qué puta pereza "Novedades Viernes", me suena todo igual 🤮 pic.twitter.com/Kpht68PWly — Dani Martín Asturias (@DaniMartinAstur) November 30, 2024

El estribillo de la canción dice:

En esta parte se os da muy bien

Sobre esta base componéis como unos diez

Aquí decís lo que tenéis

Habláis de oro, de los coches que no tenéis

Sacáis dinero, fotos de hotel

Vivís en suites, bebéis champán tipo Moët

Sois tan borregos que no lo veis

Me dais ternura, juguetitos de papel

Iros a tomar por el culo

Que vais de que ahora sois los que hacéis música popular

Iros a tomar por el culo

Estoy harto de ese ritmito que me hace vomitar, ja

El ex cantante de El Canto del Loco no se conformó solo con la canción, sino que además, en varios programas comentó: "Me encanta el reguetón bien hecho, me encanta Calle 13, me encanta Tego Calderón, René, Ozuna… pero si eres de Soria no puedes ser de Puerto Rico, no me lo creo. No me imagino a un puertorriqueño haciendo una soleá de Camarón".

La respuesta de Quevedo

Ayer jueves, Ibai Llanos, el hombre con más poder en las redes en España, subió un vídeo a YouTube cenando con Quevedo. Un vídeo de unos 30 minutos de duración, en el que dialogaron sobre muchos temas.

Una de las preguntas de Ibai fue por la polémica con Dani Martín. Quevedo comenzó dando su opinión, dejando claro su respeto hacia Dani Martín: "Mi madre amaba El Canto del Loco". Y siguió: "Hay que ser consciente del cambio generacional que va acompañado de la música". El mismo Ibai hacía una comparación con lo que "ocurre con a las televisiones y los streamers".

Quevedo da la razón a Martín en cierto sentido: "A día de hoy, hay mucha música parecida, demasiada música en poco tiempo, la industria va muy rápido, hasta ahí guay", dijo el canario.

Quevedo también se refiere al hecho de que al ex cantante de El Canto del Loco le encante el reguetón de Puerto Rico: "A todos nos gusta el reguetón puertorriqueño; por esa gente es por lo que yo hago lo que hago". Pero añade: "No puedes pretender que a mí, como joven, no me influya música de otros países. Es como si yo le digo a Dani Martín que él no haga la música de El Canto del Loco que era medio rock, porque no nació en España", zanjó Quevedo.

De este modo, Quevedo deja clara su postura ante esta polémica en la que se ha visto envuelto tras la salida de "Novedades Viernes", defendiendo su derecho a poder hacer música de Puerto Rico aunque sea de Canarias.