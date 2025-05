Little Richard murió hace 5 años y le negaron ser el verdadero rey del rock por negro y homosexual

Va a cumplirse un quinquenio de la desaparición de Little Richard, a quien escamotearon ser el más grande del rock and roll, por encima de Bill Haley y el mismísimo Elvis Presley. Esto podría significar que todavía estudiosos del ritmo que desencadenó musicalmente una revolución juvenil en todo el mundo, resulte controvertido. Mas si se estudia rigurosamente la biografía de Little Richard acaso se desvanezca para los que no crean en la supremacía de éste como quien puso las bases del género que más ha influido en el pop posterior y sus derivaciones. Pero ¿por qué Little Richard resultó estar ninguneado, disputándole su creación? Ser negro y homosexual no era bien visto por la sociedad norteamericana de mediados los años 50 del pasado siglo. Y de eso se aprovechó la industria discográfica para apoyar a otros roqueros, pero de raza blanca, arrinconando a Little Richard. Aun así, su legado no ha desaparecido. De hecho, el pasado año se estrenó un documental biográfico, "Lttle Richard: I Am Everything", que tuvo buena acogida.

Richard Wayne Penninman vino al mundo el 5 de diciembre de 1932, en Macon (Georgia) dentro de una familia de doce hijos, cuyo patriarca era pastor adventista, pero sorprendentemente también propietario de un garito donde se expendía alcohol clandestino cuando en EE.UU. imperaba la ley seca.

"Tutti frutti" y su obsceno estreno

La identidad religiosa de su padre sin duda influyó para que el futuro ídolo del rock aprendiera a tocar el piano y a familiarizarse con el góspel. Conforme cumplía años anidó en él un espíritu rebelde, anárquico, al punto de que cuando estrenó una de sus primeras composiciones, "Tutti frutti", introdujo frases referidas al sexo anal. Una canción calificada obscena, lasciva, que dio a conocer en un tugurio cercano al estudio donde grabó sus creaciones. Aquel rock and roll, toda vez que otros intérpretes la acogieron en versiones muy diferentes, sufrió la corrección correspondiente, sin alusiones perversas. Y todavía hoy se escucha como un tema de los que iniciaron la progresiva difusión del rock and roll. Elvis Presley, Pat Boone y muchos otros rockeros blancos se apropiaron de ella y Little Richard quedó para la historia como si no hubiera tenido nada que ver con ese indiscutible éxito. Ocurrió que aquellos que versionaban sus creaciones, ganaban mucho más dinero que él.

Físicamente Little Richard tenía la cabeza grande y el cuerpo pequeño, con un ojo también más grande que el otro, y la pierna derecha más corta: arrastraba los pies en consecuencia. Lisiado, era llamado ‘maricón’ y ‘capullo’. Fue consciente de ser un niño diferente, y así lo mantuvo durante su adolescencia y juventud. Tocaba el piano de pie, hasta que dejó de hacerlo por una operación de cadera. Andando el tiempo dio un estirón, llegando a medir un metro y ochenta centímetros, altura algo superior a lo normal. Su aspecto cambió, sus defectos físicos desaparecieron. Y él se pavoneaba en el escenario luciendo un fino bigote y una cautivadora sonrisa.

Pero su pasado le causó a Little una frustración permanente. Su padre, Bud, se avergonzaba de él, tanto es así que lo echó de casa cuando aquel tenía quince años Little dormía en el campo y se buscó la vida fregando platos allí donde podía. Hasta que pudo dar a conocer su talento artístico. En esa época bohemia, de carencias materiales, acertó a encontrar un garito cuya dueña, Ethel Wynnes, lo bautizó como "Little", pequeño. Y en adelante, el llamado Richard, adoptaría ese sobrenombre para su sensacional carrera artística. Pero hubo de vivir situaciones un tanto grotescas para llamar la atención cuando actuaba. Por ejemplo, se disfrazaba vestido de mujer, anunciado como Princess LaVonne. Al comparecer cual travestido, la policía tomó nota, arrestándolo más de una vez.

Y estamos recordando nada menos que al autor que estrenó con su propia voz canciones que iban a dar la vuelta al mundo, ya clásicas en el mejor repertorio rockero: "Long Tall Sally", "Good Golly Miss Molly", "Lucille", "Johnny B. Goode"… No es extraño que figuras como James Brown, Jimmy Hendrix, desde luego Elvis, Ottis Redding, incluso Mick Jagger y los Rolling, también Los Beatles, se rindieran tarde o temprano ante el genio de Little Richard.

Bisexual y drogadicto confeso

En el rico anecdotario de esta estrella del rock figura que Jimmy Hendrix fue su guitarrista durante una temporada. La novia de éste acusó a Richard de hostigar sexualmente a Jimmy, amén de que le pagaba poco, tarde y mal. Tampoco le dejaba saludar al público cuando era aplaudido.

Little Richard era bisexual. Drogadicto confeso, al punto de que una de sus mujeres lo nombró "Little Cocaíne". Desvergonzado cuando escribía sus letras con expresivas connotaciones sexuales. Peligroso para una sociedad que, aun siendo progresista en parte de los Estados Unidos, no podía tolerar semejantes mensajes.

De la noche a la mañana Little cambió, dio un giro espectacular a su vida de crápula. Tenía, evidentemente, un sentimiento de culpa, así es que puso a estudiar Teología, solicitando en adelante ser conocido como reverendo Richard. Publicó dos álbumes de música góspel, arrinconando sus viejos éxitos rockeros. Adujo: "El rock and roll nada tiene que ver con lo divino que yo predico". Pero como era un tanto cambiante, en 1962 volvió a ser el de antes, cuando reapareció en los escenarios durante una gira europea en la que coincidió con Los Beatles, en Hamburgo. Inmediatamente el cuarteto británico supo valorar aquellas canciones del norteamericano.

Los amores de Little Richard los mantenía en la clandestinidad, sin darle importancia si eran con varones o con mujeres. Y en ese terreno conoció a Ernestina Harvin con la que contrajo matrimonio en 1969. Tuvo un hijo, Danny Jones. Pero aquella unión no le duró mucho tiempo y se divorció.

Casó a Bruce Willis y Demi Moore

Las experiencias de Little Richard como reverendo y luego la de hombre casado le reportaron historias interesantes. Por ejemplo, autorizado para celebrar uniones religiosas, casó a Cindy Lauper, y a Bruce Willis y Demi Moore, entre otras estrellas del mundo del espectáculo, del que nunca se separó él mismo. Por ejemplo, en 1991 apareció en un capítulo de la serie "Teniente Colombo", y en otro de Los Simpson.

En 2005 grabó un disco con Michael Jackson: "I Have A Dream" (Tengo un sueño). Colaboró en otro con Jerry Lee Lewis, otra leyenda del rock and roll.

Little Richard pasa a la historia de la música como un genio no sólo del más puro rock roll, sino del soul, el blues, incluso de tendencias más modernas como el funk y el hip-hop. Tuvo en sus inicios su propia banda, The Upseters.

Los últimos años de su vida los vivió atacando a los gays, arrepentido de cuando él frecuentaba a los homosexuales, como uno más. Comportándose como cualquier homófobo. Y ya constantemente rezando y pidiendo perdón a Dios por la existencia que había llevado hasta entonces. Tenía ochenta y siete años cuando le llegó su final, a causa de un cáncer óseo. Quede claro que su oscilante devenir, con esos altibajos en su moral, no han de quitarle la importancia que merece como un grande de la música.