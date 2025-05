Alejandro Sanz ha compuesto un himno al Real Madrid

Alejandro Sanz es un "forofo" del Real Madrid, e imaginamos que en las últimas semanas ha debido sufrir, como tantos seguidores del equipo blanco: el adiós a la Champions y a la copa del Rey. Y en el aire laLiga, está por ver. Mas al margen de esos contratiempos, el intérprete ha compuesto un himno a su equipo del alma, musicado por un compositor cubano, Carlos Varela. El acreditado productor discográfico Javier Limón tiene mucho que ver con este himno: fue quien se lo insinuó. No se conoce aún, ignoramos el contenido de su letra. Y desde luego la voz del madrileño-gaditano, que ha debido echar el resto a la hora de grabarlo. Por ahora es una incógnita asimismo cuándo lo estrenará. Será un acontecimiento para la parroquia merengue e imaginamos que lo recibirán con respeto seguidores de Alejandro, que no sean del Real Madrid. El autor de "Corazón partío" resulta que de jovencito no era aficionado al fútbol. Fue a partir de la muerte de su padre, tal vez en su recuerdo, cuando empezó a interesarse por este deporte. Y en la actualidad, aunque le atraigan otros equipos, se siente madridista por encima de todo.

Por supuesto que toda la clientela merengue sabe que existen otros himnos dedicados al once del "Santiago Bernabéu". El primero es conocido por la frase que lo identifica: "¡Hala, Madrid!" El grito unánime de la afición blanca. Que fue dado a conocer hace setenta y dos años. Pese a lo que pudiera pensarse no fue un encargo de la directiva a sus autores, entonces presidida por el inefable almanseño don Santiago, sino decisión de una peña madridista llamada "El Club", con sede en la madrileña calle de la Victoria, a espaldas de la Puerta del Sol. Quienes crearon aquel himno eran unos compositores habituales de coplas: los maestros Villegas (letra) y Marino (música). Para interpretarlo, contaron con una voz de tenor, la de José de Aguilar, natural de Tomelloso, recriado de Albacete. Le pagaron cinco mil pesetas. Jamás desde el Real Madrid recibió invitación u homenaje alguno. Tampoco él se lamentaba por ello: no era futbolero. En la cara b de aquel disco, un "single", se encontraba otra pieza dedicada a Alfredo Di Stéfano: "La Saeta Rubia", como se motejó al 9 del equipo. Curioso fue que luego el mismo José de Aguilar fuera solicitado para grabar el himno del Atlético de Madrid.

"¡Hala, Madrid!" se ha venido escuchando muchísimo tiempo por tres o cuatro generaciones, por lo menos, de "hinchas" blancos. Y ese grito no se ha apagado aún. Pero la letra quedó un poco trasnochada. De ahí que en 2002, con motivo del Centenario del Real Madrid, José María Cano, excomponente del grupo Mecano, creara otro himno, que sería grabado por Plácido Domingo. Sospecho que no se lo han aprendido muchos.

Luego tenemos también otras grabaciones, de difusión limitada, que figura en un estuche con dos Cds titulados genéricamente "Realvolution", difícil de encontrar, que acaso sea buscado por los coleccionistas. Entre quienes participaron en él, figuran: Bertín Osborne, autor de la letra de "A ganar", interpretado por él; de David Civera, "She below"; Pitingo, también madridista, nos dejó "Ángeles blancos", y Malú, "Campos de sueños".