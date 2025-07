Muere a los 76 años Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath y uno de los nombres míticos del heavy metal

Ozzy Osbourne ha fallecido este martes a los 76 años, tal y como ha comunicado su familia: "Es con una tristeza indescriptible que informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familiares, rodeado de amor. Pedimos que respeten la privacidad de la familia", dijeron sus allegados en la nota.

Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Aston, en Birmingham, alcanzó un éxito y una fama globales como cantante de Black Sabbath, una de las bandas más importantes de la historia del heavy metal, un estilo musical del que se les considera prácticamente los creadores con sus primeros discos publicados en 1970.

Tras este éxito Osbourne mantuvo una vida de innumerables excesos que llevaron incluso a su expulsión de la banda en 1979, lo que no le impidió mantener desde entonces una exitosa carrera en solitario que lo mantuvo como una de las voces y de las presencias más importantes de la heavy durante décadas.

Su forma de actuar dentro y fuera del escenario y su actitud potente, transgresora e irreverente, con gestos tan recordados como una actuación en directo en la que le arrancó la cabeza a un murciélago, fueron también muy influyentes para lo que debía ser el estilo de buena parte de los grupos de heavy.

Diagnosticado de Parkinson desde 2019, se da la circunstancia de que Osbourne ofreció su último concierto hace solo dos semanas, en un gran espectáculo de homenaje que se celebró Birmingham, muy cerca de su lugar de nacimiento, y en en el que cantó con los miembros originales de Black Sabbath, Tony Iommi, Terence 'Geezer' Butler y Bill Ward.

El espectáculo se tituló Back to de Beginning, (vuelta al principio) y contó con la participación de una nómina de bandas que demuestran el respeto y la admiración que Black Sabbath y el propio Ozzy despertaban en el mundo del rock y del heavy metal: Mastodon, Rival Sons, Anthrax, Halestorm, Lamb of God, Alice in Chains, Pantera, Tool, Slayer, Guns N’Roses, Metallica, además de celebridades como los actores Jack Black o Ricky Gervais o la cantante Dolly Parton, de un estilo musical muy lejano al de Osbourne..

El cantante vivió en Estados Unidos durante muchos años e incluso agrandó allí su fama gracias a un reality que protagonizó con toda su familia y que se llamó The Osbournes, con varias temporadas entre 2002 y 2005 mostrando su estrafalario estilo de vida.