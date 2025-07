El PSOE cancela a Mägo de Oz en Villagarcía de Arosa por meterse con Pedro Sánchez en otro concierto

El Ayuntamiento de Villagarcía de Arosa (Pontevedra), gobernado por el PSOE, ha decidido cancelar el concierto que Mägo de Oz tenía previsto ofrecer el próximo 19 de agosto en las fiestas locales de San Roque. Casualmente, en una de las últimas actuaciones del grupo, el pasado 4 de julio en Llanera (Asturias), Víctor de Andrés, el guitarrista, tras escucharse los gritos del público de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!" cogió el micrófono y dijo: "¡Sánchez, me cago en tus muertos!". Y añadía, en alusión a la trama de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán: "Dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas".

El gobierno que preside el socialista Alberto Varela sin embargo ha optado por una justificación moral de la ruptura del contrato con la banda de Madrid. Dicen que ha sido porque no ha rectificado sus "frivolizaciones", sobre las drogas y la prostitución. De hecho, las palabras exactas del guitarrista fueron: "Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia: me da igual que gobierne quien gobierne, dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas". Y añadió: "Sánchez, retuitéame esta mierda! ¡Gilipollas!". El público comenzó a aplaudir y Víctor de Andrés siguió: "De verdad, estamos hartos y queremos mandar un mensaje. Por favor, paremos esta mierda". Los asistentes comenzaron a corear: "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!". Los músicos, por su parte, han dicho que estas frases están en un contexto de humor sarcástico sobre la realidad y que lo hacen siempre en sus directos.

Días antes, Podemos Galicia, que no tiene representación en este ayuntamiento, había pedido la cancelación con la misma argumentación de sesgo conservador. En su mensaje decía: "frases como "deixade de roubarnos a cocaína e as putas" non son só de mal gusto: son machistas, groseiras e violentas".

Desde Podemos Galicia solicitamos a cancelación do concerto de Mägo de Oz en Vilagarcía. Non se pode permitir que o grupo musical actúe nas festas locais despois das declaracións realizadas no seu último concerto. Abrimos 🧶 — Podemos Galicia (@Podemos_Galicia) July 22, 2025

Desde el ayuntamiento de Villagarcía de Arosa, del que también forma parte el BNG, se ha llegado a exigir una rectificación al grupo para poder continuar con la contratación a la vez que han asegurado que contaron con Mägo por su trayectoria profesional, nació en el año 1988, y su valor artístico y no por sus "opiniones políticas, que son libres, gusten o no". En un comunicado defienden que las opiniones políticas de De Andrés "se respetan aunque no se compartan". Con todo, le han impedido llevar su folk metal a las fiestas de San Roque y en su lugar, subirán al escenario el pop de Los Toreros Muertos, banda liderada por Pablo Carbonell.

"Mi agüita amarilla" sí ha pasado los estándares de libertad de expresión de este gobierno socialista. En el programa figuran también artistas Ainhoa Arteta y David Bustamante.

🔴 Juan Magán ofrece su micrófono para amplificar los gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" pic.twitter.com/HD7NOjMtJF — Libertad Digital (@libertaddigital) July 2, 2025

En Arganda del Rey pasó algo similar en una actuación del DJ Juan Magán, que interrumpió el espectáculo y con una sonrisa dijo: "Es que yo no puedo decir estas cosas, pero…", y extendió el micro en dirección a los asistentes para amplificar el cántico.

No es un buen verano para el Presidente del Gobierno. No sólo le costará salir a pasear por los paseos marítimos o a tomarse un helado, ya que desde hace meses siempre es abucheado por los ciudadanos con los que se cruzan, si no que tendrá que controlar si los cientos eventos musicales estivales que se programan en España pasan la censura, son apropiados o no.