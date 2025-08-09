La verdadera historia detrás de la supuesta visita de Paul McCartney a Phil Collins en el hospital

En los últimos días ha corrido un rumor en las redes sociales, con pruebas gráficas, que tiene como protagonistas a Paul McCartney y a Phil Collins. Según se cuentan, el ex Beatle habría ido a ver a su amigo Phil al hospital de Londres donde se encuentra hospitalizado.

Según han contado no fue una simple visita para enterarse de primera mano del estado de salud de su amigo, sino que llevó su guitarra y se dirigió a la habitación para interpretar para él la mítica "Hey Jude", que tantos éxitos le ha regalado. La historia no termina aquí. Otros usuarios dicen que la canción que el artista realmente interpretó y que dejó a todos boquiabiertos fue "Yesterday".

Para "corroborar" dicha información, incluso adjuntan "fotografías" del momento en sus publicaciones en X, (antiguo Twitter). En las imágenes difundidas se ve a McCartney rodeado de personal del centro hospitalario y sujetando a un muy desorientado y desmejorado Collins.

La historia, aunque en un principio puede sonar real, es falsa. Se trata de un bulo más creado y promulgado a través de redes sociales, ya que no existe ningún registro en medios de comunicación oficiales, ni en prensa nacional, ni en medios internacionales.

Tampoco hay declaraciones públicas de McCartney o Collins que confirmen el encuentro, ni por los canales habituales por los que se suelen comunicar los artistas.

Las imágenes del supuesto encuentro, aunque a simple vista parezcan reales, son imágenes creadas a través de Inteligencia Artificial, que simulan casi a la perfección, las instalaciones del hospital, la emoción de Paul McCartney. al ver a su amigo y a Phil Collins ingresado, aunque por supuesto, no es real.

This afternoon, London's hospital halls fell unusually silent as Paul McCartney quietly arrived, carrying the same old guitar that had followed him through decades. On the fifth floor, Phil Collins lay still—frail and pale after months battling severe complications from spinal… pic.twitter.com/0AWwnnNFRf — Victor 1 (@campaignking) August 5, 2025

Además, en las últimas horas también ha circulado a través de las redes sociales el grave estado de salud en el que supuestamente se encuentra Phil Collins, que sí es verdad que desde hace unos años tiene que desplazarse en silla de ruedas. La información también es falsa, ya que, el artista se ha realizado una operación de rodilla, según explicaba la revista Rolling Stone Brasil hace unas semanas, pero su estado de salud no se considera grave, si no, que se está recuperando bien, aunque con movilidad limitada.

La enfermedad que sí tiene el ex de Genesis

En 2022 decidió retirarse de la música en principio contó para dedicar más tiempo a su familia. Pero en 2024 reveló en un documental llamado Phil Collins: Drummer First, que padece una dolencia neurológica llamada síndrome del pie caído, por lo que no podrá volver a tocar la batería, instrumento que le convirtió en la estrella que es. "He pasado toda mi vida tocando la batería. No poder hacerlo de repente, es un shock", decía en una entrevista en 2024.

Además desde el año 2000, tiene afectada la columna vertebral. Contaba: "Mis vértebras han estado aplastando mi médula espinal debido a la posición en la que toco la batería. Ni siquiera puedo sostener las baquetas correctamente sin que sea doloroso". En su último concierto con Genesis, en marzo de 2022, actuó en silla de ruedas.

Es ganador de un Oscar y de ocho premios Grammy entre otros muchos otros galardones y ha vendido más de 100 millones de discos.