Cancelan el concierto de Robbie Williams en Estambul por 'sionista'

El cantante británico Robbie Williams no podrá cerrar en Estambul su gira BRITPOP como tenía previsto. El concierto, programado para el próximo 7 de octubre en la Marina de Ataköy, ha sido cancelado por decisión de la oficina del gobernador de la ciudad, según confirmó la productora Atlantis Yapim en un breve comunicado en Instagram. El concierto iba a coincidir con el aniversario de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Aunque la compañía ha evitado dar detalles sobre los motivos concretos de la suspensión, en redes sociales y a través de campañas impulsadas por varias ONG turcas se había exigido la cancelación del espectáculo. Algunos usuarios han tachado al músico británico de "sionista" y tampoco han faltado las amenazas al propietario de la promotora si el concierto no se anulaba.

Vinculado al judaísmo

La hostilidad que ha rodeado la cita musical no es ajena a la biografía personal del cantante. Williams está casado desde 2006 con la actriz Ayda Field, judía turco-estadounidense, y ha reconocido en entrevistas que en su familia se celebran festividades como Janucá o Pésaj. El propio músico ha dicho sentirse "más judío que católico" y hasta valoró convertirse al judaísmo, aunque finalmente lo descartó. Además, lleva tatuada en hebreo la palabra simjá ("alegría"), como símbolo de su vínculo con esa tradición.

Williams ha actuado en Israel en varias ocasiones, en 2015 y de nuevo en 2023, y admitió entonces que había recibido presiones para no hacerlo. El movimiento BDS ha reclamado durante años a los artistas internacionales que no toquen en Israel, logrando algunas cancelaciones, como las de Lorde o Lana Del Rey, aunque Tel Aviv sigue siendo parada habitual en muchas giras internacionales.

Disculpas del cantante

El propio Robbie Williams se ha mostrado apenado por la cancelación, aunque ha aceptado la medida. "Lamento muchísimo no poder actuar en Estambul la próxima semana. Las autoridades de la ciudad cancelaron el espectáculo en interés de la seguridad pública", ha declarado en un mensaje en sus redes sociales. El cantante ha añadido que "lo último que quisiera hacer es poner en peligro la seguridad de mis fans: su seguridad es lo primero".

Williams ha explicado además que había querido despedir su gira en Turquía de manera deliberada: "Estábamos muy emocionados de tocar en Estambul por primera vez y elegimos deliberadamente la ciudad como el espectáculo final de la gira. Terminar esta serie épica de fechas frente a mis fans turcos fue mi sueño, dadas las estrechas conexiones que mi familia tiene con este maravilloso país".

Por último, se ha dirigido directamente a quienes habían adquirido entradas para el concierto: "A todos los que en Estambul querían unirse a los 1,2 millones de personas que han compartido este fenomenal tour con nosotros este año, lo siento profundamente. Estábamos esperando con muchas ganas este espectáculo, pero la decisión de cancelarlo estaba fuera de nuestro control".