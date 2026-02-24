Sole Giménez reivindica la empatía en su regreso con 'Ser Humano'

Sole Giménez regresa a la actualidad musical con un mensaje de calado ético. Tras cerrar la etapa de su disco ¡Celebración!, grabado en el Palau de les Arts de Valencia, la intérprete y compositora presenta Ser Humano, una canción inédita que funciona como declaración de intenciones frente a la aceleración tecnológica y la deshumanización social.

El tema, con letra de Pedro Guerra y producción de Pablo Cebrián, nace con la voluntad de poner el foco en "la esencia" de la especie. La artista reconoce que la composición la conmovió desde la primera escucha por su capacidad para rescatar valores fundamentales. "Sentí que era una canción necesaria, sobre todo en estos tiempos, porque pone en valor la dignidad del ser humano, aquello que nos distingue en positivo", afirma la cantante.

Un llamamiento a la unidad

Para Giménez, el lanzamiento de este sencillo es una respuesta directa al distanciamiento social contemporáneo. La intérprete subraya que la canción reivindica la capacidad de cuidar y construir juntos. "Estamos hechos para compartir, para dar lo mejor de nosotros mismos, pues es ahí donde de verdad brilla nuestra humanidad", explica sobre un tema que busca reivindicar la empatía y la sensibilidad como motores de resistencia.

Ser Humano supone el punto de partida de un nuevo álbum tras cumplir 40 años de trayectoria. La artista asegura sentirse "inmensamente feliz" al dar voz a un proyecto que prioriza lo que nos iguala por encima de lo que nos separa. El sencillo ya está disponible como primer adelanto de un trabajo que busca recuperar la pausa y la reflexión en el panorama musical actual.