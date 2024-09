'La pareja perfecta', la miniserie de Netflix y Nicole Kidman que está lejos de ser... perfecta

En la miniserie de Netflix La pareja perfecta se cita explícitamente La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe. Un indisimulado codazo al espectador por parte de la directora Susanne Bier y Elin Hilderbrand, autora de la novela en la que se basa, para que tengan claro en qué coordenadas se mueve su serie de misterio. Que al final el resultado no sea más de uno de esos correctos thrillers que antes tomaban las salas de cine y que ahora tan buenos resultados dan a las plataformas (por abandono de los estudios de cine, al menos) es otra cuestión bien distinta.

Nicole Kidman, también productora, ha utilizado La pareja perfecta como un nuevo vehículo televisivo al modelo de Big Little Lies, The Undoing o Expatriadas. Es decir, un producto "premium" que oculta sus raíces y verdaderas intenciones bajo una cierta capa de sátira social. Es decir, no esperen de Bier o Kidman resaltar la condición de thriller o folletín estilo Los ricos también lloran su elevada miniserie de asesinatos, por mucho que lo que finalmente entregue sea precisamente eso.

La pareja perfecta prefiere jugar, por tanto, con los prejuicios de espectador hacia una familia rica en un nuevo derivado del humor sarcástico de Succession que no quiere, ante todo, parecerse a un misterio de Agatha Christie. Evidentemente, a su favor juega un buen reparto (con Liev Schreiber robando el estrellato a Kidman) y una excelente factura visual: la bahía de Nantucket es un escenario idílico que la buena fotografía de la serie (y la excelente banda sonora de Rupert Gregson-Williams) saben exprimir al máximo.

Pero la calidad del envoltorio no logra disimular cierta confusión a veces deliberada de Bier, para así ocultar las motivaciones de sus personajes, lo gastado de sus estereotipos y el escaso interés de algunos personajes. El humor funciona en ocasiones para distinguir la serie, caso de los dos policías encargados del caso, pero no cose del todo con el tono generalmente indeciso de la serie. El entretenimiento fugaz está, en todo caso, servido, en una serie creada y facturada para convertirse en su favorita, al menos de este fin de semana.