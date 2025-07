HBO reconoce su error tras la inexplicable decisión que confundió a los usuarios

"Hemos vuelto", rezaba la cuente de Twitter oficial de HBO Max. Un "rebranding" o regreso a la marca original tras el fugaz paso por "Max", una de las decisiones empresariales más comentadas, criticadas y, por qué no decirlo, causante de chistes de la historia reciente.

Max vuelve a ser HBO Max, nombre que ya utilizó en su origen entre 2020 y 2023, tras unos meses dejando de lado la mítica marca HBO siendo solo Max por decisión de la nueva directiva de Warner Bros Discovery, encabezada por David Zaslav.

Hace dos años la plataforma pasó de llamarse HBO Max a Max, tras la unión de ambas empresas, Warner Bros y Discovery.

El quid de la cuestión es que es es el cuarto cambio de nombre en menos de una década para la plataforma surgida del canal de pago HBO. Comenzó llamándose HBO Go en 2008, para luego pasar a ser HBO Now (2015), HBO Max (2020) y Max (2023).

El nombre no caló en el público por, entre otros factores, deshechar inexplicablemente la prestigiosa marca HBO, responsable durante décadas de televisión de alto perfil como The Wire o Los Soprano.

HBO Max aumentó su número de suscriptores en 22 millones el pasado año y espera superar, a finales de 2026, lo 150 millones, pero en el grupo existe la desesperación por huir de los números rojos. Este año, la taquilla de títulos como Los pecadores, Superman o Una película de Minecraft aliviarán la presión en la división cinematogréfica, pero la compañía se esta desgajando en partes para no lastrar su cotización en bolsa.

Mientras la plataforma "muda" su nombre en redes sociales, con las dificultades que conlleva en algunas de ellas, en HBO aseguran que buscan basar su decisión en la calidad y no la cantidad del contenido, sin citar a rivales como Netflix.

Un tácito reconocimiento del error que fue borrar del mapa las siglas HBO para así atraer al público más familiar y separarse del aura de "televisión de prestigio" que echaba atrás a algunos usuarios. Ahora, con el reconocimiento de su propio nicho, la compañía afronta una nueva etapa de confusión que productos como The Last of Us o Euphoria tratarán de tapar.