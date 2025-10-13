Fallece Jimmy Shaw, actor de "La que se avecina", a los 59 años por un cáncer de páncreas

El mundo del espectáculo en España y Estados Unidos llora la pérdida de Jimmy Shaw, actor estadounidense afincado en España desde hace más de dos décadas. A los 59 años, Shaw ha fallecido por un cáncer de páncreas, que tenía desde hacía tres años. Su fallecimiento ha sido confirmado por la actriz Cristina Castaño, amiga cercana y compañera en la serie La que se avecina, donde interpretó a Matthew, su cuñado en la ficción.

Aunque sus primeros pasos en la interpretación los dio en Estados Unidos con apariciones en series como Sensación de vivir o Will & Grace, Jimmy Shaw alcanzó gran popularidad en España. Tras mudarse en 2001 con la intención de estudiar español, acabó por establecerse de forma permanente y desarrollar una exitosa carrera tanto en televisión como en el teatro.

Su papel más recordado por el gran público español es, sin duda, el de Matthew en La que se avecina, personaje que apareció en cinco episodios y que, aunque breve, dejó una fuerte impresión. Pero su trayectoria va mucho más allá: ha participado en producciones como Cuéntame cómo pasó, El Ministerio del Tiempo, Águila Roja, El tiempo entre costuras y La Fortuna.

Una trayectoria internacional

Jimmy Shaw no solo trabajó en España. Mantuvo una carrera activa también fuera. En 2022 participó en la miniserie británica The English, junto a Emily Blunt, y su última aparición fue en un episodio de 30 Monedas, la serie dirigida por Álex de la Iglesia.

Más allá de su trabajo frente a las cámaras, Shaw también era guionista, productor, profesor de interpretación y una figura muy activa en el mundo teatral. Su vocación artística se extendía también al activismo: junto a su esposo, con quien se casó hace un año.

Apenas dos semanas antes de su fallecimiento, Cristina Castaño lanzó una petición pública a través de Instagram para recaudar fondos que ayudasen a costear una operación médica para Shaw en Lisboa. "Hoy, Jimmy —al que muchos conoceréis como Matthew— necesita nuestra ayuda. Desde hace tres años padece un cáncer de páncreas que, tras remitir totalmente en un momento dado, volvió a reproducirse dejándonos a todos devastados", escribió la actriz en su cuenta.

El objetivo era reunir 10.000 euros para un procedimiento urgente que podría haber marcado la diferencia. La comunidad artística y numerosos seguidores se movilizaron rápidamente, pero lamentablemente, el tiempo jugó en contra.

La misma Cristina Castaño fue quien confirmó la noticia del fallecimiento con un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Pocas personas he visto luchar por la vida como a él", escribió, junto a una foto en la que aparecen juntos. Castaño, que dio a luz hace menos de dos meses a su primer hijo, Leo, le dedicó unas conmovedoras palabras: "Ayyy... my dear brother in law... me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo... Vamos a tener que esperar para eso, pero... Todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después".

La directora de La que se avecina, Laura Caballero, también quiso despedirse del actor: "Seguirás siendo pura energía y el recuerdo más bonito de lo que significa vivir de verdad. El 'Shaw' debe continuar, y lo haremos llevando tu sonrisa en el alma".