Alberto Caballero rechaza el regreso de Eduardo García a 'La que se avecina': "Después de llamarnos cocainómanos..."

La reaparición de Eduardo García, actor de La que se avecina y Aquí no hay quien viva, provocó que los fans de la series creadas por Laura y Alberto Caballero pidieran su regreso. El intérprete madrileño de 33 años vive con sus padres en un pueblo de Toledo, trabajó como camarero y sus ingresos son mínimos, aunque está intentado retomar sus carrera en la televisión.

El actor cree que fue un "acto de rebeldía" apartarse de la interpretación, del que no salió contento y está decepcionado con algunos compañeros de La que se avecina porque algunos no le han cogido el teléfono. ¿Es posible que retome el personaje de Fran en la popular serie de Telecinco, que estrena su 18ª temporada?

"Después de llamarnos cocainómanos, igual está feo, ¿no? Quiero decir, que le vaya muy bien en la interpretación y que tenga mucha suerte en su reencuentro con el audiovisual. Con nosotros, desde luego, con todo el cariño del mundo, no va a suceder", confesó Alberto Caballero en una entrevista con El Televisero.

En 2022 el actor acudió al Podcast 113 con Nil Ojeda y develó que durante el rodaje de Aquí no hay quien viva vio cosas impropias para un joven de su edad. "Yo tenía 12 años y considero que a un niño con 12 años no hay que ponerle una venda en los ojos, pero es una edad para hacer cosas de un niño de 12 años. A lo mejor hay cosas que no las debería haber visto, hermano. Yo era un niño parado y llegaba a mi casa y le decía a mi padre: 'Oye, papá, he visto esto, he visto lo otro’ (...) Mi padre siempre me ha aconsejado muy bien, pero creo que son cosas que me vinieron antes de tiempo", aseguró.