Broncano precipita el descalabro de la serie de Eduardo Casanova sobre vampiras y SIDA

La extravagancia de Eduardo Casanova no parece haber calado en el público de Movistar+ y Silencio, su miniserie vampírica en la que trata de abordar el estigma del VIH, no ha hecho más efecto que la tradicional polémica en redes sociales, con algunos portales digitales alertando ya de su "hundimiento" en streaming.

Con solo tres episodios que apenas prolongan su duración más allá de los sesenta minutos, la serie utiliza también lenguaje inclusivo y tematica queer, si bien con esa ambigüedad satírica que caracteriza a su autor. Elaborada en colabración con la ONG Apoyo Positivo, la finalidad última de la serie es dar visibilidad al VIH a través de una historia que envuelve a varias generaciones de vampiras que tratan de evitar el virus.

Aunque la recepción crítica de Silencio entre la prensa ha sido notable, pese a su notable despliegue promocional las opiniones de los espectadores parecen ir por otro lado. La aparición de Casanova en La Revuelta de David Broncano, donde el actor y director 34 años decidió gastar una broma al presentador tratando de besarle tocando sus genitales ante las cámaras al grito de "te cojo la churra", no parece haber congraciado a Casanova con ese sector que lo rechaza.

Otro gran error en La revuelta no es atribuible al actor, sino al equipo de rede sociales del programa, que publicó en X unas palabras mal transcritas de Casanova: "Indetectable es igual a intransmisible, es decir, que las personas a día de hoy con VIH que toman una medicación, que es el 96% de las personas, son indetectables, por tanto, son intransmisibles", rezaba la publicación.

«Indetectable es igual a intransmisible. Todo el mundo con VIH en España es indetectable. No puede transmtir el virus de ninguna de las maneras. Si no se dice esto mucho, se crea un silencio y un estigma muy peligroso por miedo y rechazo»@educasanova12 @laleonademaria pic.twitter.com/gIbgdS6sLE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 2, 2025

El corrector de X ha tenido que entrar en escena para matizar un error en un tema tan sensible, cuando precisamente el programa decía querer sensibilizar sobre el VIH: "No es correcto afirmar que 'todo el mundo con VIH en España es indetectable' ni que, por tanto, nadie con VIH en España pueda transmitir el virus; aún hay personas sin diagnóstico, sin tratamiento o con tratamiento no eficaz".

Casanova tampoco dudó en participar en la polémica política de la TVE ideologizada de Pedro Sánchez, clamando que echa de menos más lazos rojos que sensibilicen sobre el SIDA: "yo soy de TVE, que soy rojo, pero eché en falta un lacito rojo".