Temor en Hollywood por el estudio "anti-woke" que planea Kevin Costner

El desastre financiero de su western autofinanciado Horizon, así como su tempestuosa salida de la serie Yellowstone, parecen haber puesto en alerta a Kevin Costner. Rechazado por la industria, víctima de un sangrante artículo donde se desgranan sus miserias, el astro de Bailando con lobos sigue sin embargo a lo suyo tratando de sacar adelante las secuelas de su saga del Oeste y, según corre como la pólvora en redes sociales, inagurando su propio estudio de cine.

Costner ha anunciado la creación de una empresa independiente basado en lo que él mismo describe como un regreso al cine sin filtros y centrado en la historia. Un regreso a "la claridad emocional del cine tradicional" en la que ya estaría manejando varios proyectos que, sin embargo, se guardó muy bien de no desvelar.

Así lo transmitió a la prensa en un encuentro privado a principios de la semana pasada, donde Costner volvió a criticar la deriva de la industria del cine en los últimos años. El actor y director se centró en el miedo de los estudios a ofender al público, a los grandes intereses corporativos o al magma de las redes sociales que critican y generan polémicas falsas.

Si bien Costner evitó nombrar casos concretos, el protagonista de Robin Hood. Príncipe de los ladrones volvió a enfatizar que la industria se basa ahora en cálculos de manejo cultural, no artísticos o de entretenimiento. Un panorama en el que los artistas "pierden su propia voz" por culpa de "cálculos preestablecidos", publica Spacexmania.

También mencionó que Sunstorm, nombre de la iniciativa, ya ha rechazado colaboraciones con antiguos colegas de Costner que, según él, se habían "alineado plenamente con una mentalidad que prioriza la postura política sobre la narrativa". Por eso Costner estará del todo implicado en el proceso, evaluando personalmente a los guionistas, directores y productores que participarán en las películas de su estudio, un criterio de seleccion "basado ​​en valores" o, en un sentido más práctico, "un regreso a una visión más clásica del profesionalismo de la industria".

Un proceder que se aleja del criterio actual del contenido rápido para el streaming o el recurrir a franquicias para atraer al público que preocupa a algunos por, precisamente, suponer un "fin de la era de la conciencia social" en los productos de Hollywood. Convertido en figura controvertida, Costner sufre ahora un varapalo en su reputación que quizá su nueva iniciativa no ayude a enderezar.

La intencion sería posicionar su nuevo estudio, que ya construye sus instalaciones en St. George (Utah) como un nicho aparte del entretenimiento de la "era Woke" basándose en criterios de libertad artística e independencia creativa, aunque quizá al precio de -según sus detractores- dividir aún más el panorama en la industria.