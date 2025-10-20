Hollywood se lanza a cancelar a Kevin Costner: el incidente que acabó con Yellowstone y su búsqueda de tesoros hundidos

Un artículo recopilatorio de las últimas andanzas de Kevin Costner parece tratar a toda costa de situar al director y actor de Bailando con lobos en la picota. El fracaso de su película autofinanciada, Horizon, parece haber hecho relamerse a todos aquellos ofendidos con el desafío de la estrella, que no dudó en dejar en la estacada a una serie de beneficios millonarios como Yellowstone para redondear su proyecto personal. Salirse de los carriles establecidos (y algún arranque de mal genio) parecen estar perjudicando a Costner, mientras The Hollywood Reporter, no contenta de hacer leña del árbol caído, publica un extenso texto enumerando sus frentes abiertos.

La reacción al artículo por parte de Costner habría sido igual de contundente. Pero no en los tribunales… Según ha publicado Page Six, el actor ha reaccionado "furioso" al texto que señala la dificultad de trabajar con él, y lo ha hecho saliendo al mar a "descubrir un tesoro hundido" (sic). Al parecer, no le habría ido mal, y Costner habría "contrado monedas de oro y esmeraldas en el Caribe".

En realidad, todo se trataría de un proyecto televisivo, con la estrella de Yellowstone tratando de transformar este nuevo hobby en un show televisivo sobre la búsqueda de tesoros hundidos a lo largo y ancho del mundo, pero para la cual faltaría todavía la financiación adecuada.

En lo que respecta al artículo que despertó las iras de Costner, comienza relatando una amarga riña en el set de Yellowstone. El actor trataba filmaba con sus hijos en la ficción, interpretados por Wes Bentley y Kelly Reilly, y trataba de dirigir él mismo la escena. Bentley argulló que él había firmado por una serie de Taylor Sheridan, no una de Kevin Costner. "A Kevin no le gustó eso y se abalanzó sobre él", dice una fuente presente. "No hubo puñetazos, pero se enfrentaron, empujándose y acalorándose hasta que tuvieron que separarlos".

Se trataría de una más en una larga lista de problemas que incluyen no pagar nóminas a tiempo, no escuchar consejos -incluso de Steven Spielberg-, reescribir el material de otros escritores y directores y, en definitiva, chocar a menudo con los demás egos con los que toca colaborar en el plató. Una costumbre que ahora, en el "ocaso" de su carrera, parece haberse multiplicado hasta el punto de opacar méritos anteriores.

"Es triste, y solo puedo decirte eso", dice un allegado a Costner de la última década, "creo que se ha perdido y no se ha dado cuenta de ello", publica el artículo que lleva a la portada a un confuso Costner, caracterizado de cowboy, perdido en un fondo blanco. "Kevin Costner ha perdido el hilo", reza el titular.

La tenacidad del actor y director en ocasiones le llevó a jugar a la contra y triunfar. Él mismo ayudó a financiar personamente Bailando con lobos, un potencial desastre al abordar un género que ya no hacía dinero, el western, y el resultado en los Oscar y la taquilla le avaló, siendo calificado de "nuevo héroe americano". Lo mismo con otro potencial fracaso, El guardaespaldas, convertida en uno de los iconos comerciales de los 90.

Pero entonces llegó Waterworld, entonces la película más cara jamás realizada, frustrada por maremotos, huracanes y todo tipo de sucesos que llevaron a Costner a romper su amistad con el director, Kevin Reynolds, y asumir el peso del probable fracaso de la película con peor prensa de la historia. Después lo peor, Mensajero del futuro, y esa sí fue un fracaso en taquilla inapelable: cara de realizar y demasaido larga, se estrenó el mismo día de Titanic. La tragedia estaba sellada y Costner tuvo que reubicarse desde entonces.

Pero más que los fracasos, se iba generando el rumor de que el actor y director era una persona difícil, capaz de chocar con el mismísimo Clint Eastwood en Un mundo perfecto o con Kurt Russell en Bienvenidos a Graceland, por, siempre, diferencias creativas. "Difícil es la palabra", dice Rick Nicita, representante de Costner entre 2002 y 2008 en la publicacion de The Hollywood Reporter. "Puede aplicarse a alguien que no sale del tráiler, a alguien que no se aprende su texto, o es mal educado. Ese no es Kevin. Él quiere lo que quiere y sabe lo que quiere y si no lo consigue… Nunca ha sabido negociar. Es su creenccia en sí mismo y su confianza lo que en ocasiones se convierten en arrogancia".

Considerado un solitario en Hollywood, Costner no vive en Los Angeles sino en un rancho en Aspen, al menos hasta su divorcio de Christine Baumbartner. También es aficionado a la música country y tiene su propia banda, Kevin Costner & Modern West, compuesta principalmente por músicos de sesión que ha ido formando a lo largo de los años.

Nicita, que ha seguido en contacto con Costner con el paso de los años, utiliza una metáfora de béisbol, como en Los búfalos de Durham: "Nunca lo he visto jugar con ángulos; todo son bolas rápidas por el centro. Es solo que la zona de strike se ha reducido". Costner, en el pasado, podía forzar las cosas a su manera, pero "las circunstancias ya no lo permiten". El equilibrio de poder es otro en Hollywood.

La gran segunda oportunidad de todo astro le llegó con Yellowstone, una serie pensada inicialmente para Robert Redford que, con el salto del proyecto de HBO a Paramount, quedó fuera. Su asociación con Taylor Sheridan, guionista de moda que apuesta también por el modo de vida tradicional americano y con el mismo ego que la estrella, se convirtió pronto en un enigma. Todo comenzó bien, pero el enorme éxito de la serie hizo que a partir de la tercera temporada el equilibrio de poder se desplazara hacia Sheridan. Y ahí empezaron los problemas.

El incidente con Wes Bentley, actor apreciado y querido en el set, fue trascendental, un cambio de opinión masivo en Yellowstone y el propio Sheridan. Otras fuentes señalan que el spin-off y precuela 1883, que cuenta una historia similar al gran proyecto personal de Costner, Horizon, también subió la temperatura del conflicto. La serie narraba la trágica aventura de un grupo de peregrinos en la post-guerra civil mientras luchan asentarse en un territorio propio. Poco más o menos que la idea de Horizon. Su éxito pudo enfadar al actor y director, que vio pisada su idea por su nuevo jefe.

Las exigencias de Costner para la siguiente temporada de Yellowstone, la quinta, se multiplicaron en lo monetario y en cuanto a exigencias creativas, solicitando aprobación previa de los guiones. La discusión afectó también al plan de rodaje, que pretendía compaginar con Horizon pero forzaba a la producción a alterar sus planes iniciales. Al final, su personaje, John Dutton, fue asesinado en el primer episodio de la segunda mitad de la temporada, todo de manera poco ceremoniosa y sin la presencia del actor.

Su peligrosa mano derecha

En el trasfondo de todo, el asesor Howard Kaplan, antiguo trabajador y contable de Price Waterhouse que Costner conoció en un rodaje en 2009, convertido ya en una de sus personas de confianza y mano derecha, y que manejó el presupuesto de Horizon a su antojo. Es el principal consejero de Costner en un reducido círculo de amistades que, según antiguos amigos, podría suponer su perdición. Kaplan fue quien animó a Costner a priorizar su proyecto frente a Yellowstone y dejar la serie de Taylor Sheridan que podría haberle seguido reportando ingresos de millones de dólares durante un par de años más.

La decisión dejó a Costner a los pies de los caballos… literalmente. Se dice que durante el rodaje de Horizon el equipo no podía alquilar equinos para la película porque ya habían sido adquiridos… por Taylor Sheridan. Kaplan es, en todo caso, la persona a la que muchos antiguos colaboradores del astro señalan como su probable perdición.

Tras muchos esfuerzos e hipotecar algunas propiedades y ranchos, Costner acometió el rodaje de las dos primeras entregas de Horizon por un total de cuatro. Estrenó la primera en Cannes pese a, según THR, no estar todavía totalmente terminada. El posterior fracaso en taquilla hizo que Warner Bros se retirara de la distribución del segundo título ya rodado. Costner sigue buscando financiación para los dos que quedan.

El siguiente capítulo del drama Horizon son las disputas judiciales, con un arbitraje que enfrentará a la empresa de Costner con el tenedor de bonos de Horizon, City National Bank, y su distribuidora, New Line Cinema, quienes mantienen disputas financieras sobre la película. Y otro juicio por los muy habituales motivos sexuales: una doble de riesgo de Horizon presentó una demanda contra Costner, alegando que la obligaron a representar una escena de violación improvisada sin los protocolos de seguridad adecuados. Una demanda que Costner ha calificado de "mentira descarada".

Pese a la crisis reputacional, Costner busca proyectos para volver a la actuación mientras sigue buscando inversores. A principios de este año hubo una oleada de noticias sobre la construcción de un estudio cinematográfico de 100 millones de dólares en St. George, Utah, liderado por Costner y su empresa Territory Pictures, junto con un promotor local llamado Brett Burgess, con vistas a quizá acoger lo que queda de filmaciones de Horizon. Al parecer y pese a que no hay ningún rodaje en marcha en esa propiedad, Costner sigue cabalgando.