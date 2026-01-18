5 series de anime que no son nicho: la boticaria que arrasa por razones obvias

El anime está ya lejos de ser un producto de nicho, sino más bien un producto de éxito arrollador. Solo así se explica que la primera película para cines de la serie Guardianes de la Noche ocupe un destacadísimo puesto dentro de la lista de las 10 películas más exitosas a nivel mundial, o que sucesivas adaptaciones a la gran pantalla llamen la atención de la taquilla en todo el mundo.

Desde n, el programa de madrugada conducido por Felipe Couselo en esRadio, Juanma González te ofreció una personal selección de 5 animes que ahora mismo están arrasando y forman parte de la cultura del aficionado.

El primero es el citado Demon Slayer, o Guardianes de la Noche, que a lo largo de sus temporadas ha logrado fidelizar a una enorme audiencia. Adaptación del manga de Koyoharu Gotōge, sigue las aventuras a principios de siglo de Tanjiro Kamado, un joven que trata de curar a su hermana de la mordedura de un demonio y por el camino se convierte en un experto cazador de ellos. La película La Fortaleza Infinita fue todo un éxito de taquilla.

Los diarios de una boticaria, también disponible en Crunchyroll, se basa en unas populares novelas de Natsu Hyūga, y sigue los pasos de la joven Maomao, que tras ser secuestrada para formar parte del harén imperial, se vuelve indispensable en la corte como catadora de venenos. Los casos que resolverá la joven Maomao, y sus relaciones con el resto de cortesanos, es el centro neurálgico de esta serie de Toho Animation que tendrá también película, además de nuevas temporadas.

Jujutsu Kaisen, basada en los manga de Gege Akutami, es otro anime sobre la caza de demonios… aunque esta vez sin el toque samurái de Demon Slayer. Yuji Itadori se traga una reliquia demoniaca y adquiere habilidades de ocultismo que le permitirán formar parte de un grupo de élite. La serie ya va por su tercera temporada, recién estrenada, siendo la segunda una precuela de la acción de la primera. Una de las muestras actuales más importantes del género shōnen.

Chainsaw Man es otro de los animes de acción del momento. Solo lleva una temporada y una adaptación al cine, El Arco de Reze, que precisamente ha certificado el hambre de series de acción japonesas del momento. Más erótica y violenta, es la historia de Denji, un joven pobre y endeudado que, tras ser traicionado y asesinado por la Yakuza, se fusiona con su demonio mascota, Pochita (el Demonio Motosierra), convirtiéndose en un híbrido humano-demonio con poderes de motosierra.

Sentenced to be a hero, recién estrenada también en Crunchyroll, obsequia a los seguidores con un capítulo inicial de una hora repleto de batallas medievales, horror y épica. Basado en las novelas de Rocket Shokai, se trata de la historia de un guerrero condenado por asesinar a una diosa, y que tiempo después forja un pacto con otra, una que podría expiar sus pecados y salvar (o destruir) un mundo medieval asolado por demonios.