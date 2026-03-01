"Constelaciones": la obra de teatro que cambia cada noche y te hace vivir universos paralelos

"Constelaciones" no es solo una obra de teatro; es un experimento sobre azar, elección y universos paralelos. La historia sigue a ella, una física cuántica, y a él, un apicultor, cuya relación parece casual pero se desarrolla de formas radicalmente distintas según pequeñas decisiones y encuentros cotidianos. Así lo contó Clara Serrano en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde detalló cómo se preparó para el papel y cómo cada función se convierte en un universo único gracias a la interacción con el público.

La actriz del montaje, explica cómo llegó al proyecto: "Fue completamente azaroso. Hubo audición abierta y un taller con Néstor Muzo, especializado en clown. De miles de candidatos, fuimos seleccionados seis actores para dar vida a esta historia".

Prepararse para interpretar a una física cuántica no fue tarea sencilla. "Leí mucho, vi entrevistas y tuvimos pequeñas formaciones con expertos. Pero también es cierto que el actor puede explorar, tocar la realidad y adaptarla. Esa es la magia de interpretar," asegura Serrano.

Sergio Peris Mencheta, director de la versión, revela la motivación detrás del montaje: "Llevaba más de diez años queriendo hacer esta obra. Perdimos los derechos originales, pero el universo nos dio otra oportunidad. Ahora, con experiencia y vivencias personales, la abordo de forma mucho más profunda y humana".

La escenografía es simple pero ingeniosa: un rotatorio en forma de panal de abeja que permite ver la historia desde múltiples perspectivas. "Es como entrar en un pequeño universo donde todo cambia según desde dónde observes", comenta Clara.

Lo más sorprendente es que cada función es distinta. Mediante un sorteo, el público elige qué actores interpretarán a los protagonistas. "No hay dos funciones iguales, cada noche es un universo diferente," explica Serrano.

La música también contribuye a la magia del montaje: compuesta por los propios actores, refleja la vida de los personajes y los giros de la historia. "Las canciones surgen de sus vidas, de la física, de la apicultura, de cómo las decisiones cambian el destino," añade Clara.

El estreno fue el pasado 6 de febrero en el Teatro Bayernklang y la acogida ha sido extraordinaria. Tras Madrid, la obra iniciará gira por Valencia, Málaga, Coslada, Avilés, Logroño y Vitoria. "Es una experiencia única: emoción, humor, esperanza… y cada noche algo diferente que sorprende hasta a nosotros, los actores".