Jesús Cimarro, Premio Max de Honor 2026

El productor, gestor cultural y empresario teatral vasco Jesús Cimarro ha sido destacado con el Premio Max de Honor 2026 "por su carrera empresarial de gran éxito, una incansable labor profesional, su respeto escrupuloso a los derechos de autor y su capacidad para situar las Artes Escénicas como una potencia económica y fuente de riqueza".

Jesús Cimarro Olabarri (Ermua, Vizcaya, 1965) se convierte así en el primer productor escénico en recibir este trofeo, que recogerá el próximo 1 de junio en la arena del Teatro Romano de Mérida, mismo espacio en el que dirige el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida: "Celebro quince años dirigiendo este certamen. Son muchas horas sobre la arena del teatro romano cada año, y recibirlo allí me provoca sensaciones positivas y agradables. Debemos recordar que hace 2.000 años ya se hacía teatro allí", confiesa.

El que fuera presidente y fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España mantiene el despacho que una vez ocupó Lina Morgan. Desde aquí, con su grupo Pentación Espectáculos, ha producido y distribuido más de 275 obras de teatro y ha trabajado con más de 3.000 artistas. Además de gestionar el Teatro de La Latina, también programa el Teatro Bellas Artes y preside la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España (Faeteda) y la Asociación de Productores y Teatros de Madrid. "Siempre tuve la ilusión de dedicarme a la organización. Personalmente, es una opción de vida. Las Artes Escénicas reflejan realidades con las que el público puede identificarse: son cabeza y corazón, con ellas conmovemos a la persona que está en el patio de butacas, le hacemos sentir", dijo.

El Max de Honor, que entrega la SGAE, completa un palmarés excelente, en el que brillan otros reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2018), el Premio Favoritos, el Premio Pop Eye de Teatro y el Premio Max a Mejor Empresario Teatral en 2005, entre otros.