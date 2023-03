Ya está aquí MundoToro TV, el Netflix de los toros con "el Michael Robinson del toreo" a la cabeza

En la Gala de presentación de la Feria de San Isidro 2023 celebrada en Las Ventas estalló una bomba informativa que ha hecho temblar al sector de la tauromaquia. Se confirmó el rumor que llevaba corriendo por los mentideros taurinos desde hacía meses: la Feria de San Isidro ya no iba a ser retransmitida por el canal temático que llevaba 30 años haciéndolo, un nuevo operador llamado OneToro se había hecho con los derechos de la temporada en Madrid por tres años y estaba en negociaciones con otras plazas y otras ferias.

Como un castillo de naipes se fueron conociendo conversaciones de los responsables de OneToro con otros empresarios y el acuerdo alcanzado para retransmitir Valencia a partir de la Feria de Julio y poco antes de la presentación de la temporada en Sevilla se confirmó que también habían adquirido los derechos por varios años. Esta noticia fue la puntilla para el Canal Toros de Movistar que anunció en redes sociales que el día 23 de marzo dejará de emitir.

El nuevo operador, cuyo nombre comercial es MundoToro TV, se ha presentado oficialmente en Madrid en el céntrico y taurino Hotel Wellington. La presentación se ha llevado a cabo por parte de Moritz Roever, CEO de OneToro; Ignacio Díez de la Cortina, director general de OneToro; Víctor Santamaría, jefe de Realización de MundoToro TV y el periodista David Casas, presentado como director de Narraciones de MundoToro TV.

¿Qué es MundoToro TV?

Esa es la pregunta que muchos aficionados se han estado haciendo durante las últimas semanas al conocerse que la marca comercial que se usará por parte de OneToro es la del archiconocido portal de noticias sobre toros llamado MundoToro que puso en marcha hace años el ganadero Juan Pedro Domecq. El CEO de la empresa radicada en EEUU, Moritz Roever, ha explicado que a la hora de sacar adelante el proyecto del canal de retransmisiones taurinas por streaming usaron el tráfico que tiene MundoToro que ha cifrado en "7 millones de usuarios en todo el mundo" y que a la "hora de salir al mercado internacional" lo mejor era hacerlo "desde una plataforma conocida".

Sobre el cierre del Canal Toros ha dicho que ellos no vinieron "a cerrar nada" y que "la competencia es buena para todos en todos los órdenes". "La idea era competir y que quizá con el tiempo podríamos sentarnos las dos partes", ha añadido. En este sentido, el director general de OneToro, Ignacio Díez de la Cortina, ha añadido que les hubiera "encantado" que Movistar no cerrara su canal de toros porque ellos han "venido a competir" y "nunca barajámos la posibilidad de estar solos". Díez de la Cortina ha contado que "parte del plan de negocio estuvo focalizado hacia la competencia" y que "Movistar haya decidido cerrar el canal es una mala noticia. Hay mercado para todos".

El nuevo operador es "una plataforma de pago como puede ser Netflix" ha dicho Díez de la Cortina. Su CEO ha explicado que tratarán de "ofrecer al público de todas las partes del mundo contenido taurino" a través de streaming en una app con "acceso global y libertad de entrar y salir de ella". Además de la retransmisión de festejos en directo habrá otro tipo de programas enfocados al campo y la historia de la tauromaquia. No sólo darán la Feria de San Isidro, la de Sevilla y Valencia en julio, además de los seriales otoñales de las dos principales plazas, sino que hay negociaciones con el resto del sector para retransmitir más de 100 festejos al año. Y no sólo en España, también tienen previsto retransmitir festejos de Portugal, Francia, Perú, Colombia y México. También televisarán gran parte de la temporada en Las Ventas. La fecha elegida para su puesta de largo es el 9 de abril Domingo de Resurreción en Sevilla.

Distintos planes de precios

Desde OneToro aseguran que MundoToro TV es "una renovación en el mundo audiovisual en la tauromaquia" y que una vez que se han metido "en este gran plan de negocio hemos sido conscientes de la dificultad del sector". "Hay otra manera de comunicar y llegar a cada casa. Queremos llegar a todos", ha añadido el director general que ha querido "tranquilizar a toda la afición de que una plataforma digital no es una nave espacial" y que harán "tutoriales" para que todo el mundo sepa cómo poder suscribirse a esta plataforma.

Los precios de MundoToroTV

Sobre los precios ha dicho que "van a dar mucha más accesibilidad". Han presentado varios tipos de suscripciones: anual, mensual y diario. El primero puede hacerse el pago de manera mensual (12 pagos de 17,99 euros) o pagar la anualidad en un único pago (169,99 euros). El mensual es de 39,99 euros y dicha suscripción se inicia el primer día de cada mes y finaliza el último correspondiente sin importar qué día se adquiere la suscripción. El diario es una especie de PPV de un único festejo con un coste de 9,99 euros. "Vamos a lanzar una oferta de contenido en directo y dar la posibilidad de que la gente pueda probar un día. Pagar un día y a raíz de ahí decide si se abona un mes o todo el año. Es un mensaje claro a la afición. Venimos a facilitar las cosas", ha explicado Díez de la Cortina que ha dicho que han conseguido a base de unas negociaciones que "han sido lentas y minuciosas" una "base de derechos de imagen con la que vamos a trabajar los próximos 3 años". Además se lanzarán planes de precios distintos dependiendo la zona del mundo en el que se esté.

El director general se ha referido a Moritz Rover como el "Michael Robinson del toreo" y dicho que ellos han llegado respetando "las reglas del juego" a la hora de adquirir los derechos de imagen de los integrantes de los festejos que fueron los que acabaron con el proyecto impulsado por Javier Tebas que se llamó TauroCast. Sobre si los toreros están conformes ha dicho que quiere que sean sus "embajadores" y que les apoyen, pero aún no se han reunido con ninguno.

El jefe de Realización de MundoToro TV, Víctor Santamaría, ha asegurado que trataran las retransmisiones con "el rigor y la seriedad" y también "con lo más espectacular y la generación de unas imágenes potentísimas" por ello van a "dar una vuelta a esto y meter unos elementos que no se están utilizando como sky cams, cámaras robotizadas o drones". Ha prometido "intentar ser lo más respetuosos posibles" ya que "lo importante es lo que pasa en el ruedo". Ha añadido también que "a nivel técnico vamos a estar cubiertos a nivel máximo". Por su parte, la cara visible del proyecto, el periodista David Casas, ha dicho que no son "una copia de Movistar" y que al conocer "las debilidades" van a tratar de "corregirlas". "MundoToro TV nace para que la tauromaquia gane recorrido" y para potenciarla. Y ha asegurado que no sería posible sin "fondos de inversión internacionales que han apostado por nuestra Fiesta sin complejos".