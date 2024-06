El matador de toros revelación de la temporada 2023, Borja Jiménez (Espartinas, Sevilla, 1992) está en la campaña presente recogiendo los réditos de lo logrado hace unos meses. Su participación en la Feria de San Isidro 2024 por partida triple, bien colocado y con toros con posibilidades de triunfo es uno de esos premios. Ya debutó en el serial cortando una oreja a un gran toro de Santiago Domecq el viernes 31 de mayo y quedó en buen lugar en la Corrida de la Prensa del pasado miércoles en el mano a mano con Paco Ureña con toros de Victorino Martín en presencia de Felipe VI. Sólo le queda la corrida del viernes 7 de junio en la que lidiará toros de Victoriano del Río con Emilio de Justo y Roca Rey, uno de los carteles del año.

Borja Jiménez ha aprovechado la jornada libre entre la Corrida de la Prensa y su última participación en San Isidro 2024 para acercarse al programa Es la Mañana de Federico de esRadio junto a Jiménez Losantos y Andrés Amorós, que triunfan cada mañana con la sección taurina Al Alimón. El torero de Espartinas ha hablado del festejo de la tarde anterior y ha asegurado que "fue una corrida muy exigente. De las que salen de Victorino exigentes y duras, pero hay tardes y tardes. Igual que el año pasado en la del 8 de octubre salió una corrida buena a la que le pude cortar tres orejas ayer se vivió la otra cara, la parte de la dureza". Ha hablado de su forma de entrar a matar y ha dicho que empezó "a entrar un poco de largo y es verdad que estoy matando toros muy bien así. Ayer no fue el caso, pero me encuentro cómodo entrando de esa manera. A lo mejor me puse un poquito más largo de la cuenta".

Sobre la faena al segundo toro de la tarde que marró con la espada ha contado que vio "con el capote que el toro podía tener opciones". "Lo dejé muy crudo en el caballo, prácticamente no lo piqué, para que se moviera y apostarle, pero lo que hizo el toro fue orientarse cada vez más", ha señalado Jiménez. Una de las consecuencias de esa decisión es que el animal "desarrolló sentido". "Las dos primeras tandas empezó a tirar para adelante, pero a partir del tercer muletazo ya le costaba muchísimo trabajo pasar. Te buscaba por detrás y se puso muy complicado", ha añadido. Ese toro era uno al que "tenías que apostarle una barbaridad para pegarle un muletazo porque son de esos toros de Victorino Martín que se orientan muy rápido y cualquier mínimo error van orientándose cada vez más. Apostamos lo que pudimos. Al principio pasaba más fácil, en el momento que se le quitó la inercia ya es cuando a él empezó a costarle más".

El origen de su afición

Borja Jiménez en esRadio

Como natural de Espartinas, localidad natal de Juan Antonio Ruiz Espartaco, Borja Jiménez comenzó toreando en la escuela taurina que Espartaco padre tenía. "Lo primero que nos enseñó nada más que entramos en la escuela fue la ética del toreo, el respeto que hay que tener a esta profesión, los valores, el respeto al animal, el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación plena a esta profesión", ha recordado el matador de toros. "Al final nos enseñó todo para poder funcionar en el mundo del toro. Todos esos valores que hay que tener para poder dar un paso más allá cuando las cosas se ponen difíciles", ha añadido.

El matador de toros, que también es ingeniero agrónomo, pasó muchos años en el banquillo esperando su oportunidad para triunfar y entrar en las grandes feria de la temporada. Sobre esta época ha contado que estuvo "trabajando un par de años en una certificadora de cerdo ibérico cuando estaba toreando muy poco y allí era inspector de la campaña de la bellota. Gracias a Dios ya lo dejé a un lado y pude dedicarme a ser torero". Borja Jiménez ha dicho que torear era algo que "necesitaba", pero "no para comer sino porque esto al final es mi vida, donde me siento realizado". "Soy feliz haciendo esto, toreando. No he encontrado ninguna cosa que se asimile al toreo, que te llene tanto como el toreo. Es una profesión muy dura, pero después te da unas satisfacciones que no te las da otra profesión", ha confesado.

La vocación de un torero

"Yo empecé muy temprano. Desde muy temprana edad querer ser torero", ha explicado Borja Jiménez que ha reiterado que "mucha parte de culpa de esa afición" se la "trasladó el maestro Espartaco padre cuando estaba en la escuela". "Era tantísima la afición que él tiene" que la captó "muy rápido", ha dicho el matador de toros, que ha recordado que toda su infancia "ha sido en torno al toro, viendo toros, viendo muchísimas corridas de toros y entrenando mucho". Pese a todo recuerda esa etapa como "muy bonita". "Al final cuando uno hace lo que le gusta y se siente realizado con la profesión que tiene pues la disfruta aunque sea dura", ha apuntado.

Borja Jiménez en Las Ventas | EFE

En este sentido, Borja Jiménez ha dicho que eso se debe a "la vocación" y ha explicado que "para ser torero tiene que ser algo vocacional sino es prácticamente imposible jugarte la vida delante de un toro simplemente por dinero". Ha destacado que "antiguamente sí que se hacía por eso, pero hoy en día hay muchos medios para poderte ganar la vida y si eres torero es porque de verdad lo sientes y quieres expresar algo que otra profesión no te lo deja expresar". Sobre el sacrificio de ser torero ha contado que "cuando era más niño, cuando mis amigos se iban de discoteca y yo me quedaba para entrenar era muy difícil que te entiendan, pero cuando uno tiene las ideas muy claras, del sueño que quiere conseguir y sabe lo difícil que es este mundo para conseguir todos esos objetivos no cuesta trabajo. Al revés".

Tras el éxito de la temporada 2023 no ha parado de recoger "muchísimos premios". En este sentido, el matador de toros ha reconocido que "este invierno ha sido un poco locura, he estado en cerca de 50 actos recorriendo España de arriba a abajo". "He tenido también la suerte que he hecho mucho campo e iba compaginando todo. Antes de irme a recoger los premios me iba a entrenar o a un tentadero. Después, cuando volvía, hacía lo mismo y ha sido un poquito agotador en ese sentido, pero no hemos perdido ningún día", ha explicado. Sobre su entrenamiento ha contado que le echa "bastantes horas" y que comienza el día haciendo deporte y luego torea de salón "por la mañana dos o tres horas y por la tarde otro par de horas".

Amistades taurinas

El matador de toros ha comentado que "fuera de la plaza" sí que tiene amigos toreros y no tiene "ningún problema con nadie" y se lleva "bien" con sus compañeros". "Sí que es verdad que una vez que entras en la plaza ahí cada uno va a su historia porque si tu compañero está mejor que tú al final te está quitando tu puesto", ha confesado.

Triunfo de Borja Jiménez en Madrid | EFE

Sobre dos de los grandes toreros de hoy día, Daniel Luque y Andrés Roca Rey, que tienen una relación complicada entre amos, el matador de toros de Espartinas ha dicho que "como toreros son dos fenómenos, muy distintos, que tienen un nivel… es muy difícil estar al nivel que ellos están". "Tanto Luque como Roca Rey son dos figuras del toreo que llevan muchos años en las ferias y que demuestran cada vez que van a la plaza por qué están en las ferias". También ha hablado de algunos de sus referentes taurinos. Ha dicho que le han gustado "mucho el maestro Manzanares padre y el maestro Antoñete". Además que ha visto "muchos vídeos de El Capea, un torero que siempre me ha llamado mucho la atención". Otros toreros que ha mencionado son "Paco Camino y Julio Robles" y "el maestro Espartaco, obviamente".

Experto en victorinos

Una de sus señas de identidad ha sido que no ha dejado de matar todo tipo de ganaderías y encastes. Una de ellas es la de Victorino Martín, con la que consiguió su gran triunfo en la pasada Feria de Otoño de Madrid. Esta temporada se está anunciando mucho con la ganadería extremeña incluido una encerrona "el 19 de julio en La Línea de la Concepción" cuando matará 6 toros en solitario de este hierro. También la lidiará en Alicante y en la plaza francesa de Mont de Marsan y esta temporada ha triunfado con ella en Castellón y en Sevilla. Ha dicho que es "una ganadería muy compleja, muy complicada" y que "las tardes duras de Victorino Martín son muy duras, pero cuando un toro te regala embestidas tiene embestidas totalmente distintas a las demás".

La Puerta Grande de Las Ventas de Borja Jiménez en 2023

Sobre si seguirá muchos años de matador de toros ha dicho que "eso nunca se sabe" y que espera "que dure muchos años". "El año pasado ha sido mi eclosión en el toreo, ahora estoy en todas las ferias y espero dar motivos para estar muchos años aquí", ha apuntado. Borja Jiménez, además, ha dicho que lleva "dos tardes en Madrid" este año que es su "primer San Isidro" desde que tomó la alternativa. "La primera tarde sí pude cortar una oreja al toro de Santiago Domecq, pudieron ser dos si hubiese matado bien, pero ya es importante cortar una oreja en Madrid. Es la plaza más difícil, es muy complicada, se tienen que reunir muchísimas cosas para triunfar y esperemos que mañana se reúnan esas cosas para que sea una tarde importante", ha finalizado.