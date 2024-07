Fernando Adrián: "Artísticamente yo sé que no he dado ni un 50% de lo que sé que llevo dentro como torero"

Fernando Adrián (Madrid, 1992) lleva 25 Puertas Grandes consecutivas desde septiembre de 2022, un récord que demuestra el estado de forma en la que está este matador de toros que fue el primer triunfador de la Copa Chenel en 2021. Gracias a este certamen ha podido darse a conocer y torear. En Las Ventas lleva tres salidas a hombros consecutivas y con el tándem montado con su apoderado, el empresario Maximino Pérez, está haciéndose respetar en los despachos con una espectacular regularidad dentro del ruedo.

El torero residente en Torres de la Alameda habla con Libertad Digital a pocos días de debutar en la Feria del Toro de Pamplona y habiendo cogido una sustitución de última hora en Teruel por la baja de Morante de la Puebla. Es Fernando Adrián uno de los futuros valores que viene a refrescar un escalafón necesitado de nuevos talentos y con empresarios carentes de imaginación para hacer combinaciones que ilusionen a los aficionados. En lo que queda de temporada, además de Teruel y Pamplona este fin de semana, el matador de toros está anunciado en Santander, Dax, Palencia y Albacete. Hay más fechas firmadas que "por respeto" se guarda hasta que se hagan oficiales. El viernes cinco julio, tres días después de esta entrevista, el matador de toros consiguió su vigesimoquinta Puerta Grande consecutiva al desorejar en Teruel a su primer toro de José Vázquez.

Libertad Digital: La baja de Morante te ha permitido entrar en el cartel de Teruel del viernes y el domingo debutas como matador de toros en Pamplona en un cartel en el que también está Borja Jimenez, otro de los toreros del momento que brilló en la Copa Chenel 2023. Ahora que se acaba de celebrar la final de la cuarta edición. ¿Qué ha sido para ti este certamen del que fuiste el primer triunfador?

Fernando Adrián: La Copa Chenel es una iniciativa de la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia. Desde aquí yo sólo puedo transmitirles mi enhorabuena por esa gran labor que están haciendo, por ese gran trabajo, por defender la tauromaquia de la forma que se está haciendo y, sobre todo, la repercusión que está teniendo desde que empezó hasta que terminó. La televisión, con TeleMadrid, es esa ayuda que creo que es fundamental, para que la gente lo pueda vivir tan al día a día y de manera tan cercana. Creo que también ha sido otro de los puntos fuertes y hay que darle la enhorabuena a TelMadrid por volcarse como se está volcando con la tauromaquia y, sobre todo, con la Copa Chenel. Donde está el resultado de todo eso es viendo como en las plazas poco a poco, cada año, ha habido más afluencia de aficionados y se ha podido notar en conjunto con la Feria de San Isidro y muchas otras ferias. Es un punto de inflexión que ha tenido su antes y su después.

LD: La televisión ha sido clave en tu despegue.

FA: Creo que ha sido todo. Engloba muchas cosas, pero está claro que la televisión es lo que muchísimos aficionados que por cualquier circunstancia no han tenido la facilidad de ir a Madrid, o a cualquier otra feria que he podido ser televisado, te puedan ver desde casa y que te vayan conociendo. Es muy importante. Sobre todo por lo que se transmite. Algo que yo fui notando el año pasado tanto por la televisión como por las ferias que pisé, es ese cariño. Cuando tú vas creciendo y vas pisando ferias y ves que eso va creciendo es algo muy bonito. Es de lo que más hablo con mi apoderado y de lo que más siempre he intentado respetar y cuidar.

LD: Ahora que mencionas a tu apoderado, Maximino Pérez, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué balance haces de todo este tiempo?

FA: Me acuerdo cuando abrí la primera Puerta Grande de Madrid es el primero o de las primeras personas con las que hablé y me llamó él primero para una corrida.

LD: ¿Tú estabas sin apoderado?

Fernando Adrián posando para LD | David Alonso

FA: Yo estaba sin apoderado. En la primera Puerta Grande se lo comenté pero me decía que no, que si hacía algo así sabía lo que tenía luego por detrás, que se iba a entregar mucho y no quería sufrir otra vez y con una persona que conocía. Aparte de lo profesional teníamos una relación de hace muchos años y no quería. Cuando abro la segunda Puerta Grande de Madrid me llama para decirme que estoy puesto en Cuenca yo se lo vuelvo a decir y me dice que no. Me acuerdo que pasaron unos días.

Interviene Maximino Pérez: Después de la primera Puerta Grande de Madrid habíamos hablado tres o cuatro veces y yo te decía: habla con las empresas grandes, los Lozano, Simón Casas, Garrido… que eso son los que ahora mismo tienen la batuta, pero a mí no se me había pasado la cabeza y ya me lo había dicho alguna vez. Yo le conozco y es amigo porque es muy buen amigo de mis hijos. (Sus hijos son los toreros Marco y Domingo Pérez Hernández, ganaderos del hierro de Domingo Hernández).

FA: Yo hablaba con él y le decía que no encuentro a ningún otro profesional a la altura de lo que yo creo que se necesita para estar en el momento que estaba yo. Y ya cuando fue la segunda Puerta Grande, me llamó para lo de Cuenca me dijo que estaba pensando apoderarme junto a otra persona. Pasó muy poco rato, unas horas, me llamó y me dijo que se olvidaba de segundos platos. Me dijo: yo sólo y tiramos para adelante. Me acuerdo que fue… yo creo que uno de los puntos más importantes de todo lo que ha ido ocurriendo. Aunque yo soy la persona que tiene que resolverlo todo en la plaza creo que también hay momentos que tienen mucha importancia y ahí tengo a una gran persona y un gran profesional para llevarme la carrera como tiene que ser. Creo que ahí es donde se está pudiendo ver de cara a mis resultados.

Fernando Adrián posando para LD | David Alonso

LD: En Pamplona debutas nada menos que el mismo 7 de julio, día de San Fermín. ¿Qué esperas de esa tarde?

FA: Espero hacer lo que vengo haciendo todas la tardes que gracias a Dios he podido estar presente. Creo en esa verdad y esa entrega que tengo en la plaza. Sea la plaza que sea, sea la afición que sea, por encima de todo, creo que mi nivel y mi implicación va a ser siempre ese 100%. Luego está claro que Pamplona es una feria muy peculiar que llevo viendo muchísimos años en televisión y verte ahora anunciado… (se queda pensativo) Para mí es una feria que me ha hecho mucha ilusión por todo lo que conlleva, por su importancia y, sobre todo, por la repercusión que tiene. Es una feria en la que sale un toro de verdad y creo que eso es fundamental para la afición. Ahí es donde no hay ninguna mentira, donde sale el toro que nos pone a cada uno en nuestro sitio y creo que es la forma más bonita de poder decidir dentro de la plaza. Ahí no hay nadie que nos manipule, que nos pueda corregir o quiera manipular. Creo que es el sitio en el que más feliz soy, donde estoy creando todo lo que estoy creando en mi carrera. Pamplona para mí es un punto de mi carrera y de esta temporada que es muy importante.

LD: De Riaza en septiembre de 2022 a Saint-Sever el pasado mes de junio llevas 24 Puertas Grandes consecutivas, muchas de ellas con faenas de dos orejas y tres seguidas en Las Ventas. ¿Te puede la presión de seguir manteniendo esos números o es un aliciente para darlo todo delante del toro?

FA: Mira, yo lo separo en dos partes. A nivel profesional creo que las cosas no son por casualidad. Creo que viene por esa dedicación, por todo lo que conlleva y todo lo que he venido haciendo durante todo este tiempo atrás, que es mediante una preparación tanto técnica como psicológica. Luego, a nivel personal, yo intento evadirme de todo lo que me rodea y ahí entran también todos mis triunfos. Al final, creo que como en la vida misma, del pasado lo que hay que hacer es aprender tanto para bien como para mal. Dejarlo atrás y seguir enfocándome en lo que me va viniendo. Ya haya sido Madrid o cualquier otra plaza, una vez que he triunfado la filosofía que llevo, y que he llevado siempre, es el dejar atrás todos esos triunfos y enfocarme en lo que siempre he tenido por delante. Eso es lo que es realmente importante y me va a seguir sirviendo para crecer. Los triunfos son bonitos, historia y parte de mi carrera. Esta es una profesión en la que no se para de crecer y por eso es tan bonita y tan grandiosa. Estábamos hablando de Pamplona y antes tengo Teruel, tengo un toro y cuando acabe ese toro tendré otro si Dios quiere.

LD: Un buen aficionado, Jesús Fernández, presidente de los abonados de Las Ventas, comentó en una entrega de premios que tu trayectoria da "la medida de un torero que ha ido sufriendo el desierto" y que ese estado se debe a "ese momento que un torero está pensando en muchas cosas, incluso en retirarse". ¿Cuántas veces te pasó la retirada por la cabeza en los años de banquillo?

Fernando Adrián en Las Ventas | EFE

FA: Bueno, yo creo que como una persona normal cuando ves que las cosas no fluyen y ves la realidad de lo que es esta profesión, porque cuando uno va creciendo se va dando cuenta de lo que es esta profesión, pues claro que se te pueden pasar cosas por la cabeza en muchos momentos. Hubo un punto de inflexión en mi vida en el que me paré, me miré en el espejo y yo mismo me dije: ¿cuál es el camino que quieres escoger realmente y de verdad? Lo primero que hay que hacer es no engañarse a uno mismo, tanto para bien como para mal. Creo que todo lo que me ha ocurrido también ha sido en parte por mi culpa. Hay que ser realista y aunque haya o pueda haber siempre gente de tu alrededor que te hayan ayudado, te hayan hecho algún daño o pueda haber culpables creo que hay que enfocarse en uno mismo que es quien lo puede cambiar. En este caso fui yo el que cambié mi vida. Me enfoqué en todos esos errores del pasado, en todas las experiencias que he tenido para bien y para mal y han sido la parte fundamental y crucial para ser el torero que soy ahora y la persona que soy. Si hubiera estado perdiendo el tiempo en enfocarme en muchas otras cosas yo creo que no habría logrado lo que he logrado hasta el día de hoy. Creo que es eso, el darnos cuenta de nuestros errores, ser humilde con uno mismo y, a partir de ahí, empezar desde cero. Eso es lo que hice yo.

LD: ¿Qué le dirías a otros compañeros que están en la situación en la que estabas antes de la Copa Chenel y que mantienen la llama de la afición?

FA: Creo que lo más real y puro que yo siempre digo, y hasta mi propio apoderado me dice que lo repito mucho, pero es que es la verdad, es tener esa verdad y esa entrega con uno mismo y no mentirse. Al final cuando uno no se engaña a sí mismo es como se pueden lograr las cosas. Lo primero es pararte y saber lo que quieres realmente. Cuando uno tiene claro lo que quiere dedícate al 100% y lucha por lo que amas y por lo que quieres realmente. Y ser consiente también que al igual que pueden salir las cosas está claro que no pueden salir. Es una parte fundamental en la que hay que prepararse y darse cuenta de lo que es esta profesión y de la realidad. Al final creo que hay un punto de inflexión que hay que tener y en el que hay que trabajar, pero sin engañarse a uno mismo.

Fernando Adrián posando para LD | David Alonso

LD: Este buen aficionado que te he comentado antes dijo que eres "el futuro de la Fiesta". ¿Crees que hace falta una renovación del escalafón?

FA: Hombre, claro que hace falta y la está habiendo. Creo que ahora mismo nosotros somos la propia realidad de lo que ha ocurrido siempre en la historia del toreo y creo que ahora es cuando las empresas tienen que pararse, pensar y darle a la afición ese respeto y lo que te piden. Cuando estás privando a la afición de lo que quiere al final estamos estropeando la Fiesta. Los toreros jóvenes, en el estado como el que yo estoy ahora mismo, somos ese aliciente y los que tenemos que estar en las ferias, pero no porque yo quiera sino por lo que estoy logrando y por lo que consiguiendo con mi propio peso. Al final creo que eso es muy bonito. Cuando siento que la afición me quiere y me espera es de las cosas más bonitas que he podido experimentar en mi vida. Yo he podido vivir en Madrid varias etapas desde la primera Puerta Grande hasta la tercera y ahí he notado cómo ha cambiado totalmente el público de Madrid para bien y para mal. Está claro que te espera, que te exige y a mí es una de las cosas que me motivan y que me han hecho crecer y seguir creciendo como torero. Ahí es donde tienen que tener ese punto de inflexión las empresas y darse cuenta, parar, pensar y dar a la afición lo que te pide y lo que quiere.

LD: Esta renovación del escalafón tiene que ir también de la mano de estos nuevos públicos y gente joven que está llegando a la Fiesta.

FA: Sí. Cuando hay figuras jóvenes, como Roca Rey que ahora mismo es la máxima figura o yo vengo por detrás igual que otros compañeros, todo lo que te rodea y te envuelve es gente joven. Eso es importante. ¿Por qué estamos viendo tanta gente joven? Se está viendo en todas las plazas, pero Madrid es el escaparate en el que más se ha podido ver este año. ¡Date cuenta qué cantidad de gente joven ha ido a los toros! Creo que eso es bonito. Cuando eso ocurre puede ser por el trabajo de la empresa, pero también viene por eso que hemos hablado porque cuando empieza a haber esa generación nueva de toreros jóvenes, sobre todo con esa repercusión, también engancha todo lo que te envuelve a ti y todo tu alrededor. Si yo tuviera 80 años mi alrededor sería de otra edad (risas). Hay que hacer las ferias con ese tipo de visiones.

Fernando Adrián en un momento de la entrevista | David Alonso

LD: A principios de la temporada parecía que no ibas a estar en la Feria de San Isidro y al final entraste in extremis en la Beneficencia. ¿Crees que Plaza 1 no ha sido lo suficiente justa contigo?

FA: Sí, claro. Creo que ellos han querido, por decirlo un poco más suave, manipular un poco mi camino y mi trayectoria y hasta donde pueda siempre seré leal a mi propia filosofía, mi propio camino como torero y, sobre todo, mi lealtad. Creo que al final…. Aquí está Maximino para poder también hablar.

Interviene Maximino: Se resume en respeto.

FA: Es verdad. Se resume en el respeto sin salirnos de ninguna otra locura. Al final creo que todo lo que se hizo fue con humildad y con lo normal que tendría que haber sido. Poner a ese torero, como yo o cualquier otro, donde tiene que estar, en la posición en la que tiene que estar y en cada momento. Madrid es Madrid, por eso es la plaza más importante del mundo, y cuando se ha triunfado te ha posicionado en el lugar que a mí me ha posicionado esta tercera Puerta Grande cuando anteriormente una Puerta Grande te daba esa categoría y salías lanzado. ¡Qué mínimo que Madrid tenía que haber respondido de esa forma! Pero bueno, ahí puede estar mi forma de ser y cómo soy como persona y como torero. Yo no soy rencoroso ni creo que es para tomarlo en cuenta. En el camino tanto la empresa de Madrid como se ha podido equivocar nos hemos podido equivocar nosotros también, pero lo que está claro es que mi respeto y mi lealtad a mí mismo como torero es lo que no van a quitarme nunca.

LD: ¿Sigue sin sonar el teléfono como debería tras los éxitos recientes?

FA: Pues si te soy sincero estoy en un momento de mi vida muy bonito. Mucho mejor que el año pasado, pero no como debería de ser realmente. Al final, la realidad de lo que es esta profesión no es lo que era. Y si la gente lo cree es totalmente una mentira. Creo que es mucho más difícil de lo que se puede ver desde fuera, y yo puedo decir que lo estoy viviendo, que esto al final es un día a día pero de verdad. Tarde tras tarde tienes que dar ese nivel como estoy haciendo y, sobre todo, por como lo están poniendo ahora de difícil para entrar en las ferias. Ferias como Córdoba, ferias con esa importancia y relevancia que están acortando las corridas de toros y cuando hay un círculo muy cerrado y quieres entrar ahí es cuando vienen los problemas. Ahí es donde se tienen que dar cuenta los empresarios. Yo tengo que enfocarme y dedicarme a lo que tengo que estar dedicado que es mi día a día y seguir creciendo como torero. Para eso tengo a esa grandísima persona que es mi apoderado Maximino para que esté defendiéndome, sobre todo, dándome ese respeto que es el que me lo está haciendo llegar a las plazas y cuidándome como me está cuidando.

Fernando Adrián posando para LD | David Alonso

LD: Caíste de pie en Las Ventas desde tu confirmación y ya cuentas en tu esportón con tres Puertas Grandes. ¿Qué significa para ti la afición de Las Ventas?

FA: Como afición puedo decir que es la más importante por todo lo que envuelve a esa plaza. Madrid para bien o para mal siempre tiene esa exigencia y siempre ha pasado. Cada tarde que he triunfado sabía que si salía a hombros había conseguido algo muy grande, pero también que cuando volviera iba a ser otro escalón más grande. Pero eso es bonito y por eso es la plaza más importante del mundo. Por eso te exige y cuando se sale en hombros se sale por algo no se sale por casualidad. Por eso estoy muy orgulloso de mí mismo, de todo lo que he podido conseguir y crear con esa humildad y siendo consciente también en donde estoy.

LD: ¿Ha llegado a ver Las Ventas tu mejor versión?

FA: No, no. Está claro que no. Creo que queda mucho Fernando Adrián dentro y esto no ha sido nada más que un cuarto de lo que soy y de lo que llevo dentro. Soy muy consciente de ello y te lo digo como una verdad muy grande. Al final cuando estamos en una situación como en la que estoy yo se te exige mucho y yo soy una persona que me exijo mucho en mi día a día. Creo que psicológicamente, aunque vayas muy preparado, eres muy consciente que cada tarde tienes que cuajar esos animales. El toreo más allá de todo eso tiene muchísimas cosas y por eso es tan bonito y es un arte. Artísticamente yo sé que no he dado ni un 50% de lo que sé que llevo como torero dentro. Estoy tranquilo y consciente de ello. Sé que poco a poco, según vaya creciendo, va a ir saliendo un torero que cuando vaya madurando y cuajándose más, sobre todo llevando esa tranquilidad mental delante del toro que es muy fundamental, podría ir dando, sacando y expresando eso que llevo dentro. Yo sé que lo tengo, pero que no tengo prisa para que poco a poco vaya saliendo.

LD: ¿Qué piensas cuando estás delante del toro? Hablas de tranquilidad mental, pero la psicología asegura que el miedo sirve para escapar o evitar los peligros y entiendo que el primer impulso es pensar ¿qué hago aquí?

FA: Yo la psicología la posiciono en el primer lugar. Es una de las bases fundamentales para lograr todo y hay que trabajarla mucho para que cuando lleguen todo ese tipo de escenarios te pille muy preparado y que no te sorprenda.

LD: ¿Has tenido grandes percances?

Fernando Adrián cogido en Las Ventas | EFE

FA: Gracias a Dios no he tenido ninguna cornada fuerte, pero sí que he tenido cogidas y golpes muy fuertes, puntazos… Dios quiera que siga siendo así. Soy consciente también de que al final cuando estás en esta profesión sabes que convives con ello y por eso también estoy muy hecho a ello. Soy consciente de que cuando venga tendrá que venir y al final es parte de nuestra vida y de los toreros. No me influye porque estoy muy preparado psicológicamente para ello.

LD: ¿Cómo te llegó la afición? ¿En qué momento decidiste ser matador de toros?

FA: Es una historia larga, pero puedo hacerla breve. Cómo anécdota te cuento que. escuché una vez al maestro Joselito diciendo que en la escuela era como un juego. Y era verdad. Entras como un chaval. Yo jugaba en el pueblo al fútbol y un primo mío se apuntó a la escuela y por él me apunté yo. Mi padre en los primeros años no me llevó ni una vez pensando que me aburriría. Mi primo acabó estudiando una carrera y yo continué en esta profesión hasta el día de hoy. Cuando eres niño es como un juego, pero cuando empiezas a introducirte y a ver la verdad y la realidad de esta profesión es cuando me enamoré de verdad. Fue cuando me di cuenta de lo que quería era ser torero.

LD: ¿Qué referentes has tenido en el ruedo y cuál es tu ideal de torero perfecto?

FA: Creo que en esta profesión con tantísimos toreros y grandiosas figuras que he podido ver siempre me ha gustado ser una esponja y absorber de cada torero lo que he creído que a mí me ha podido aportar. Un torero en el que me he fijado por todo, por ser una máxima figura del toreo, por haberme criado junto a él en su escuela y ser una de las partes que me ha hecho darme cuenta de lo que era esta profesión ha sido el maestro Juli. Para cualquier chaval que quiera ser torero es el mejor marco para darte cuenta de lo que es esta profesión. Lo difícil que es mantener esa regularidad tarde a tarde y seguir creciendo. Es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y me ha vuelto siempre loco por tener esa capacidad durante tantísimos años y siempre sorprendente tarde a tarde.

LD: ¿Te inclinas más hacia los toreros poderosos que los artísticos?

FA: No es que me incline, es que soy real conmigo mismo. En el momento en el que estoy no puedo estar pensando en buscar ese muletazo perfecto. ¡Claro que lo podría dar! Pero yo creo que me habría quedado ya hace unos cuantos años en mi casa pensando en el muletazo que di esa tarde. Por eso soy real, soy consciente, y sé en lo que tengo que estar centrado yo como torero. Por eso sé que no he dado ni el 50% de lo que soy como torero, pero sé que poco a poco cuando tenga que salir irá saliendo.

Primera salida en hombros de Las Ventas | EFE

LD: Al final la experiencia te da la técnica para hacer ambas cosas como hace por ejemplo Morante.

FA: Por eso esta profesión tiene ese abanico tan grande de toreros artistas. Si nos vamos a Morante, como has dicho, que puede ser el mejor torero capotero que yo he visto en mi vida. Yo no es que me centre en una cosa o en otra, me centro en lo que yo sí sé que tengo que dar cada tarde y sacar en cada momento. Poco a poco, cuando llegue el momento, iré sacando lo que llevo dentro.

LD: En cuanto al toro, ¿tienes alguna ganadería o algún tipo de embestida que te vaya mejor? Siempre se ha pedido a las grandes figuras que tengan un abanico de ganaderías lo más diferentes posibles.

FA: Yo no tengo ningún problema. Si Dios quiere, lo más seguro es que cuando pueda le daré a la afición un grata sorpresa con alguna corrida de toros que va a gustar. Creo que es necesario. Por suerte, como torero, he podido matar muchos tipos de encastes y ganaderías. Si miras para atrás yo he matado todo tipo de encastes diferentes que me han hecho crecer como torero y darme esa experiencia que es fundamental. Para poder crecer tienes que tener esa sabiduría y esa experiencia con la ganadería que sea y el encaste que sea. Es una de las bases de mi carrera. Este año mato La Quinta en Dax y Albacete. Son corridas que gustan a la afición. Poco a poco estoy seguro que le daré a la afición lo que te van pidiendo y van buscando.

LD: Ya para terminar, ¿En qué carteles que aún no se han anunciado veremos en lo que queda de temporada a Fernando Adrián?

FA: Por respeto a las empresas hasta que no salgan esos carteles anunciados hay que ser un señor y respetar la palabra hasta que ellos los presenten.