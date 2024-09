Enrique Ponce dice adiós a los ruedos españoles el próximo 9 de octubre en la plaza de toros de Valencia antes de embarcarse en una gira por América donde acabará su larga trayectoria como matador de toros que comenzó en su Chiva natal a mediados de los ochenta. Los hitos de esa carrera plagada de éxitos son la clave de una exposición que el torero ha inaugurado este lunes en Las Ventas como prólogo a la despedida de la afición madrileña prevista para el próximo sábado 28 de septiembre en el primer festejo de la Feria de Otoño 2024. Una Feria de Otoño que ha conseguido un récord de abonados y que cuenta con el torero valenciano como uno de sus principales alicientes.

El matador de toros, presentado por Ramón García, ha dicho que "es un momento muy emotivo" el que está viviendo reconociendo la Monumental de Las Ventas como la plaza de toros "más importante" de su carrera y en la que ha "vivido la exigencia" de su afición desde novillero. Enrique Ponce ha asegurado que "va a ser muy significativa mi última tarde" y que la contratación con Plaza 1 en noviembre de 2023 "fue el principio" de esta temporada de "hola y adiós" tras casi "cuatro años sin torear".

Cuando Plaza 1 le propuso torear en Madrid y despedirse en Valencia "ahí fue" donde se animó para iniciar esta temporada de despedida y contar con "dos plazas que han marcado" su vida. "A partir" dice de "hacer algo más y empezamos a fraguar" una campaña que "en un principio no quería que se excediera de diez tardes".

Una despedida "bonita" que no estaba dentro de sus planes

"No estaba dentro de mis planes", ha dicho Enrique Ponce sobre su regreso a los ruedos y ha asegurado que "estaba desconectado realmente de todo". "Veía una cabeza de toro y decía: ¿yo he sido capaz de cortar esas dos orejas en Bilbao?", ha apuntado el matador de toros valenciano. Sin embargo, está "muy contento" de haber vuelto porque cree que "debía hacerlo por esa trayectoria y por la afición".

Enrique Ponce acompañado en la presentación de la exposición

Sobre la corrida de la despedida cree que "puede ser muy bonita, pero luego sale el toro". "Pensaba que fuera una cosa bonita, que me despidieran bonito, pero todo ha superado esas expectativas", ha añadido el torero valenciano que ha visto en plazas de toda España "cómo la gente me ha despedido con ese cariño y ese respeto". "Dentro de esta temporada todavía he sido capaz de torear algunos de los mejores toros que he toreado. Eso demuestra en el estado en el que estoy. Despedirte así es lo soñado", ha dicho Ponce.

"Van a ser unas sensaciones sobren todo muy emotivas y una gran responsabilidad porque uno quiere despedirse bien", ha destacado el matador de toros reiterando que durante esta temporada se ha "encontrado muy bien, cada vez mejor y me encantaría poder rematar con una tarde bonita". Las dos tardes que le quedan para decir adiós a los ruedos españoles las ha tenido "en la mente todo el año".