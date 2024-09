OneToro no emitirá las ferias de Otoño ni San Miguel: "Sólo 1 de cada 4 aficionados lo ven de manera legal"

A pocos días de que comiencen las dos principales ferias del final de la temporada, la de Otoño de Madrid y la de San Miguel de Sevilla, plagadas de figuras y de corridas del máximo interés para el aficionados no sólo la baja de Morante de la Puebla de la segunda ha sido un mazazo para los aficionados. OneToro, el canal temático taurino que echó andar en la temporada 2023 y que en 2024 anunció una ambiciosa programación contado con todas las grandes citas del año, ha anunciado en un comunicado que no emitirá ni la Feria de Otoño ni la de San Miguel por "la inviabilidad que marcan las circunstancias actuales". Ambas ferias sí van a contar con un gran número de asistentes presenciales según los datos de la taquilla.

Argumentan que "en febrero de este año se presentó un año televisivo único en el mundo del toro" con "117 corridas, seis series de producción propia con más de 180 capítulos, resúmenes de festejos de más de 40 plazas y retransmisiones especiales nunca vistas". Aseguran que es "una programación exquisita que no ha sido suficiente para superar los 60.000 abonados". Según OneToro esa fue la cifra de abonados más alta conseguida en julio "el punto álgido de la temporada".

Lamentan que "el público objetivo dispuesto a pagar por este contenido nunca llegará a generar los ingresos necesarios para cubrir las cantidades desorbitadas que se exigen, en concepto de derechos de imagen, para retransmitir una corrida en directo". La crítica de OneToro va dirigida también contra "el sector" del que dice que lo que "pretende cobrar en concepto de derechos de imagen no se ajustan a la realidad".

En el comunicado también cargan contra la piratería y señalan que en "estudios de mercado y análisis de precios" les "daban un potencial, solo en España, de 200.000 suscriptores, pero lo que esta compañía nunca podía prever es que sólo uno de cada cuatro aficionados que ven el canal lo hace de manera legal y pagando la suscripción". Añaden que "en países como México y Perú, esta cifra pasa a ser de uno por cada veinte" y que "simplemente, no están dispuestos a pagar dicho contenido, decantándose por enlaces y canales piratas, teniendo en cuenta que el precio promedio de la corrida en OneToro TV está en 1,28€".

Pérdidas de 12 millones de euros

OneToro ha argumentado entre otras de las razones para cesar de emitir la Feria de Otoño y la de San Miguel que "las pérdidas acumuladas en menos de dos años superan los 12 millones de euros". Estas pérdidas hacen que "los inversores privados de esta compañía no estén dispuestos a seguir invirtiendo si no hay un gran acuerdo que haga viable la continuidad del proyecto".

Dicen en el comunicado que dichos inversores "tienen la sensación de estar subvencionando el sector" porque "después de haber inyectado en año y medio, de forma directa más de 20 millones de euros en derechos de imagen y más de 7 millones de euros en producción y promoción de la tauromaquia, se encuentran sin el apoyo ni la estricta exclusividad de las imágenes". Creen desde OneToro que estos hecho "nos hacen pensar en una falta de responsabilidad por parte del sector".

Ordenar e industrializar el sector del toro

Desde el comunicado, OneToro quieren "hacer consciente al sector, que tienen la responsabilidad de ordenarse e industrializarse como han hecho muchos sectores que dependen de los ingresos de derechos". "Dichos sectores, no solo lo han conseguido con éxito sino que han mejorado su visibilidad atrayendo inversión. Pero esta transición solo tiene un camino: la unión de todos los interesados en la industria con una hoja de ruta concisa y transparente, donde la inversión privada sea previsible y sostenible. Debe dejar de convertirse en un modelo donde el inversor siempre pierde", añaden desde el canal temático.

📰COMUNICADO OFICIAL ONETORO TV | 1⃣ OneToro ha decidido no retransmitir los compromisos de Sevilla y Madrid de final de temporada mientras el sector no se ordene y se llegue a un acuerdo global de derechos de imagen equitativo. — OneToroTV (@OneToroTV) September 23, 2024

"Entendemos que no es una transición sencilla, por lo que estamos preparando una temporada para 2025 donde los derechos de imagen dependan directamente de la audiencia, como ocurre en otros espectáculos. Un circuito que contará con todas las plazas interesadas en este modelo variable, donde los empresarios, toreros y ganaderos participen de los ingresos que genera su audiencia, de una forma transparente y equilibrada. Entendemos que este modelo refleja el valor real de los derechos de imagen que se generan. En este punto queremos agradecer a los empresarios que se han reunido con nosotros y entienden que este modelo es el único viable para que la televisión del mundo de los toros sea posible. En definitiva, empresas que apuestan por que este proyecto siga siendo posible y aseguran la continuidad de los directos en la plataforma", afirman.

Más de 50.000 abonados en la estacada

Según cuentan en el comunicado, OneToro tiene actualmente 53.504 abonados. Numerosos de esos abonados lo son de temporada completa y se han suscrito porque quieren ver todas las corridas anunciadas a principios de febrero (117 festejos). Entre estos festejos anunciados están las Ferias de San Miguel y la de Otoño que comienzan este próximo fin de semana y que ahora no se van a poder retransmitir. En el escrito nada dicen de que devolverán el importe a los abonados pero sí agradecen "su fidelidad" y trasladan "la continuidad del canal". Aseguran que sienten "las molestas que esta situación genera a todos nuestros suscriptores y a la afición" y que se ven "obligados" ha hacerlo.

"OneToro tiene la firme certeza que el mundo del toro no debe estar en la discusión de toros sí, toros no, sino que debe de enseñarse y promocionarse, siempre cuidando las imágenes que se exportan al mundo y que nos representan a todos. De no ser así, nunca hubiera existido esta inversión. Es el momento de evolucionar y actualizarse, asumiendo la realidad de las circunstancias actuales", finalizan.