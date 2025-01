La Real Casa de Correos ha acogido la presentación del Premio Nacional de Tauromaquia 2024 recuperado por el Senado y nueve CCAA después de que el ministro de Cultura de Pedro Sánchez, Ernest Urtasun, lo prohibiera. El acto ha contado con la presencia de numerosos toreros, entre los que no se encontraba ninguno de la parte alta del escalafón, representantes de las CCAA implicadas, el ganadero de bravo y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Juli, torero retirado en 2023 y ganador del último Premio Nacional de Tauromaquia que entregó el Gobierno, ha sido uno de los intervinieres y ha dado al Senado y a los representantes de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Cantabria y Aragón las "gracias por estar del lado de la cultura y haber tenido el coraje para rebelaros contra la injusticia que un ministro pretendía cometer suprimiendo el Premio Nacional de Tauromaquia".

El matador de toros ha dicho que "es importante" que estas instituciones "hayan querido retomar este premio" porque "la cultura no pertenece a ningún partido político ni a ningún político, es del pueblo y pertenece al pueblo y cualquier político en ese cargo está en la obligación de gestionar, promover y difundir la cultura de nuestro país". "¡Basta ya de la politización de la tauromaquia!", ha señalado El Juli, que ha advertido que "el toreo no es de derechas ni de izquierdas" y ha reiterado que "el toreo, como la cultura, pertenece a pueblo y a la gente que quiere sentir y disfrutar la tauromaquia como un espectáculo y como un arte universal".

El de los toros "es el espectáculo más íntegro, más auténtico que vivimos en una sociedad ayuna de valores y de ética", ha continuado el matador de toros madrileño que ha destacado que "un torero se juega la vida en directo por un amor a una profesión y una vocación que está por encima de cualquier tipo de interés". "La cultura no se censura y abogo por una sociedad en la que se nos permita lo más importante que tiene un ser humano: la libertad".

Sobre el incidente con Urtasun en la última entrega de los Premios Nacionales ha dicho que tiene "el honor" de recibirlo "aunque con el desprecio de su actual ministro". "Por encima de él y de mí está el pasado, presente y futuro de un arte y de una expresión cultural que enriquece a nuestro país por todo el mundo y por la que he dado sangre sudor y lágrimas por sentir, expresar y emocionar a quien se sienta en un tendido". Ha agradecido a Ayuso "su labor no sólo con la tauromaquia".

"¿Qué no darían otras potencias del mundo por tener lo nuestro?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, en calidad de anfitriona del acto, lo ha concluido agradeciendo al Senado "el empuje" de este acuerdo entre diferente CCAA y que el Premio Nacional de Tauromaquia está "lleno de presente y de futuro". "Perdurará muchos años y cuanto más intente prohibirlo, más proliferará y sobre todo entre los jóvenes", ha apuntado Ayuso que ha indicado que "España, la hispanidad y nuestra cultura milenaria en español, lo merecen".

Estas instituciones que van a entregar el Premio Nacional de Tauromaquia "ponernos nuestra mayoría política al servicio del arte y de la libertad y de una forma de ver la vida que salva la tradición, innova y genera empleo". Ha recordado que "hace unos meses el Ministerio de Cultura y el Gobierno "quisieron borrar de manera unilateral y sectaria" el PNT y por eso "unidos contra la censura" reivindican "este arte popular y milenario".

"¿Qué no darían otras potencias del mundo por tener lo nuestro?", se ha preguntado la presidenta madrileña que ha afirmado que "el Gobierno ha decidido por su cuenta y riesgo que la tauromaquia no es cultura, que no tenía cabida en su plan de ingeniería social impuesto a los españoles". En este sentido, Ayuso ha dicho que "si pudieran, cancelarían a Picasso y Goya, a Manolete y Belmonte, a Ortega y la Argentinita, a Lorca y a Hemingway, a Orson Welles y Joaquín Sabina". "De hecho ya llevan muchos años censurando, persiguiendo y cancelando artistas vivos o muertos y a la propia historia; esto a través de una memoria y una amnesia selectiva impuestas por ley profundamente totalitaria", ha añadido.

Ayuso ha dicho que el Gobierno "mientras hostigan a todos y cuantos aman la verdad de un arte que es esencial de nosotros mismos guste o no". La presidenta de la CAM ha dicho que "la ofensiva contra la tauromaquia es un ataque ideológico a la libertad". "Casualmente quienes quieren arrebatar la libertad y la prosperidad siempre coinciden con atentar contra lo profundamente español y sus raíces, como por ejemplo la tauromaquia", ha indicado Isabel Díaz Ayuso, que ha señalado la prohibición en Cataluña o la ausencia de Navarra y País Vasco en el plantel de CCAA que se han sumado al Premio Nacional de Tauromaquia.

"Frente a la censura y la ignorancia hemos trabajado para que este prestigioso reconocimiento no caiga en el olvido", ha dicho Ayuso que ha recordado que la Constitución reconoce la protección del patrimonio cultural español. En este sentido, ha apuntado que "defendiendo los toros defendemos la sociedad jurídica en el espíritu de la Constitución", la "ley de leyes que están intentando modificar por la puerta de atrás".

"Madrid, como el toro, se crece con el castigo", ha dicho Ayuso que ha indicado que "los toros no son sólo una muestra de valor y de coraje" sino "solidaridad" y ha recordado que el festival celebrado en la plaza de toros de Vistalegre a favor de los damnificados de la DANA que impuso la CAM se recaudó "casi 435.000 euros". "Los Gobiernos no tenemos derecho a transformar ideológicamente a la sociedad, tenemos que respetar la verdad y proteger el legado natural y cultural que hemos heredado de nuestros antepasados y dejarlo en mejor estado a los que están por venir", ha apuntado.

Presentación del ganador en Toledo y entrega en el Senado

El acto lo ha iniciado el ganadero de bravo y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, que ha dicho que ha agradecido a las instituciones "recuperar un premio que un ministro había querido eliminar de manera tristemente sectaria". "Hay quien se empeña en tener un país oscuro, sectario", ha añadido destacado que la prohibición se basa en "un dogmatismo que descansa sobre ecologías animalistas de nuevo cuño en las que hombres y animales se equiparan".

El presidente de la FTL ha contado que el fallo del Premio Nacional de Tauromaquia "se decidirá el próximo 11 de febrero en Toledo" y que el jurado es "de altísima categoría" en el que están algunos ganadores de otras ediciones como la Casa de la Misericordia de Pamplona, el Foro de Defensa de las Novilladas y los matadores de toros Paco Ojeda y Juan José Padilla". Posteriormente, se entregará en el Senado.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha dicho que la tauromaquia es "una seña de identidad y motivo de orgullo" y que las nueve CCAA que apoyan este premio "representan a más del 60% de la población" de España. Para concluir, le ha dado gracias al ministro Ernest Urtasun porque "gracias a su prohibición la tauromaquia está teniendo un rejuvenecimiento".