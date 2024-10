Militares y policías censuran que Defensa e Interior no activen todos los medios disponibles en el área de Valencia

La situación en buena parte de la provincia de Valencia y en algunos puntos de la de Albacete sigue siendo dramática horas después de que una de las DANA o Gota Fría más catastróficas de las últimas décadas haya asolado estos territorios. El Gobierno ha confirmado ya más de 150 muertos y todavía queda por localizar a un número importante de personas desaparecidas, de las que sus familias hace más de dos días que no saben nada.

Más allá de la situación personal, la DANA ha dejado a varias decenas de municipios sin agua potable, ha provocado el corte del suministro eléctrico a más de 70.000 personas y, en las calles de la provincia de Valencia, todavía hay importantes infraestructuras terrestres cortadas. A esto se une las toneladas de barro por los cascos urbanos y centenares de vehículos y amasijos de hierros en las calles de las poblaciones afectadas.

En esta situación, militares y policías nacionales han levantado la voz porque consideran que ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio del Interior están movilizando todos los recursos de los que disponen en esa parte del país para ayudar a la ciudadanía y tratar que los municipios afectados vuelvan a la normalidad lo más rápido posible. Muchos militares siguen acuartelados o en sus casas, mientras se limita la cooperación de la Policía y se rechazan voluntarios.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) se pregunta por qué el Ministerio de Defensa y las autoridades valencianas no están empleando todos los recursos militares que hay disponibles en el área de Valencia y tan sólo se ha desplegado a la Unidad Militar de Emergencias y a varios equipos del Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra, que se encontraba circunstancialmente en las proximidades de Letur (Albacete).

"No todos los militares están capacitados para labores de rescate y de trabajo en zonas especialmente peligrosas, pero si para otras múltiples tareas que son necesarias ahora y próximamente. Los militares somos servidores públicos que cobramos un sueldo público y que estamos también para servir a los ciudadanos país en aquellas situaciones donde se nos necesite", ha expuesto la asociación con representación en el Consejo de las Fuerzas Armadas.

"En la provincia de Valencia hay destinados más de cinco mil hombres y mujeres dispuestos y deseosos de servir, ¿Por qué se ha activado solo la UME y no al resto de unidades? Las Fuerzas Armadas, con sus múltiples especialidades y materiales, pueden actuar eficazmente en este tipo de catástrofe, solo falta la decisión política que dé la orden. No hay que tener miedo a que los uniformes mimetizados se vean en las calles", ha añadido.

El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en la Policía Nacional, ha puesto de manifiesto su "indignación" ante la "negativa" por parte del Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía, a nivel nacional, y de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, de proceder al despliegue de todos los efectivos disponibles para colaborar en las tareas de ayuda a los ciudadanos tras las terribles inundaciones ocasionadas por la DANA.

"Se ha tenido conocimiento de la voluntad expresada por los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de participar de manera activa en las tareas necesarias ante la grave catástrofe surgida tras el paso de la DANA. No entendemos la negativa de Interior y de la Dirección General de la Policía de poner en marcha a estas unidades", ha explicado Ibón Domínguez, portavoz del sindicato.

Del mismo modo, el sindicato policial censura que la Jefatura Superior de Policía de Valencia esté rechazando los ofrecimientos de agentes del cuerpo que están fuera de servicio para incorporarse al mismo y dedicar no sólo su jornada laboral, sino también su tiempo libre, en tareas de apoyo a la ciudadanía.

En parecidos términos se ha expresado la Confederación Española de Policía (CEP), que este jueves ha criticado que no se esté permitiendo actuar a la Policía Nacional más allá de sus demarcaciones habituales. "Cuando hay una emergencia de este tipo no puede haber frenos echados. No puede haber recursos disponibles que no se movilicen por si eso molesta a otros cuerpos o instituciones. Toda ayuda es poca", han asegurado.